/Поглед.инфо/ Войните почти винаги започват с увереност, че всичко е под контрол. Но историята показва, че най-опасният момент настъпва тогава, когато реалността започне да се разминава с политическите сценарии. Именно такъв момент започва да се очертава около конфликта между Съединените щати и Иран. Зад официалните изявления на Вашингтон за военни успехи все по-често се появяват сигнали за тревога и съмнение в самия Белия дом. Оказва се, че Иран не е противникът, който може лесно да бъде притиснат с няколко удара, а държава, която в продължение на десетилетия се подготвя за подобен конфликт и е изградил стратегия на издръжливост и политическо изтощаване на противника.

Тревогата във Вашингтон

Във всяка война има момент, в който официалната картина започва да се разминава с реалността. На телевизионните екрани всичко изглежда уверено и контролирано – военни брифинги, уверения за успех, уверени изявления на политическите лидери. Но зад стените на властта започва да се натрупва нещо съвсем различно – тревога, съмнение и усещане, че нещо не върви по предварителния сценарий.

Именно такъв момент започва да се очертава днес във Вашингтон.

Публично администрацията на Доналд Тръмп продължава да демонстрира увереност. Официалните изявления говорят за успешни операции, за сериозни удари по иранската инфраструктура и за постепенен напредък в конфликта. Това е версията на войната, която се представя пред американската публика и пред съюзниците на Съединените щати.

Но ако се погледне внимателно зад тази фасада, започват да се появяват признаци на нещо съвсем различно. Във вътрешните разговори във Вашингтон все по-често се обсъжда въпросът дали ситуацията наистина се развива така, както е било планирано.

Причината за това безпокойство е проста и в същото време изключително неприятна за американската стратегия. Иран се оказва много по-устойчив и много по-подготвен противник, отколкото мнозина във Вашингтон са предполагали.

Тази устойчивост не се проявява само във военните действия. Тя се проявява в нещо много по-сложно – в способността на Техеран да превърне войната в политическо, икономическо и стратегическо предизвикателство за самите Съединени щати.

За американската военна машина подобна ситуация не е нова. Историята на последните десетилетия е пълна с примери, когато първоначалната увереност постепенно се превръща в стратегическа дилема. Виетнам, Ирак, Афганистан – във всички тези случаи началото на войната изглежда сравнително ясно, но с течение на времето конфликтът започва да придобива сложност, която никой не е очаквал.

Днес във Вашингтон започва да се появява усещането, че и войната с Иран може да се превърне в подобна история.

Причината е в самия характер на иранската стратегия. За разлика от много други държави, които се стремят да изградят класическа военна мощ, Иран в продължение на десетилетия развива съвсем различен модел на сигурност. Този модел не е насочен към бърза победа над противника. Той е насочен към изтощаване на противника и превръщане на конфликта в продължителна криза.

Точно този елемент започва да тревожи американските стратези.

Първоначалните удари срещу ирански цели трябваше да демонстрират бързо военно превъзходство и да принудят Техеран да отстъпи. Но вместо това конфликтът започва да се разширява и да създава нови точки на напрежение в региона.

Това развитие на събитията поставя Белия дом в сложна ситуация. От една страна, администрацията не може да си позволи да покаже слабост. От друга страна, продължаването на конфликта носи със себе си рискове, които могат да излязат извън контрола на Вашингтон.

Именно тук се появява онзи въпрос, който започва все по-често да се задава в американските аналитични среди: дали Съединените щати не са подценили противника си?

Този въпрос е неприятен, но неизбежен. Защото историята на международните конфликти показва, че най-големите стратегически грешки често произтичат именно от подценяването на противника.

Иран не е държава, която може да се съревновава със Съединените щати в класическата военна надпревара. Но той притежава нещо друго – дългогодишен опит в оцеляването под натиск.

В продължение на десетилетия страната живее под санкции, под политическа изолация и под постоянна заплаха от военна операция. Тази ситуация принуждава иранските елити да изградят стратегия, която не разчита на бърза победа, а на стратегическа издръжливост.

И когато такава стратегия се сблъска с противник, който очаква бърз резултат, започват да се появяват напрежения – първо на бойното поле, а след това и в политическите центрове на властта.

Именно това напрежение започва да се усеща днес във Вашингтон.

Защото зад официалните изявления и зад уверенията за успех започва да се появява усещането, че войната с Иран може да се превърне в много по-сложен конфликт, отколкото е било планирано.

А когато подобно усещане се появи в Белия дом, това винаги е сигнал, че една война навлиза в нов и много по-непредсказуем етап.

Как Иран се превърна в стратегическа дилема за Вашингтон

Колкото повече се задълбочава конфликтът около Иран, толкова по-ясно започва да се вижда, че тревогата във Вашингтон не е резултат от единично събитие или от неуспешна операция. Тя произтича от нещо много по-дълбоко – от постепенното осъзнаване, че американската стратегия се сблъсква с противник, който играе по съвсем различни правила.

В продължение на десетилетия американската военна мощ се основава на една логика, която изглежда почти безупречна. Огромно технологично превъзходство, глобална система от военни бази, мощни военноморски групировки и способност да се нанасят високоточни удари във всяка точка на планетата. В рамките на тази логика всяка регионална война трябва да се развива сравнително предсказуемо – бързи удари, парализиране на противника и постепенно налагане на политическо решение.

Но реалността на Близкия изток винаги е била по-сложна от всяка военна теория.

Иран не е държава, която се вписва лесно в подобни схеми. Неговата стратегия е изградена върху дългосрочна подготовка за конфликти, които могат да продължат години. Тази подготовка започва още след Иранско-иракската война през 80-те години, когато страната разбира, че не може да разчита на класическо военно превъзходство.

Тогава в Техеран започва постепенно да се формира нов тип стратегическо мислене. Вместо да се опитва да настигне великите сили в надпреварата за скъпи оръжейни системи, Иран избира да изгради модел на сигурност, който комбинира различни инструменти – военни, политически, икономически и дори психологически.

Резултатът от тази дългогодишна стратегия започва да се проявява днес.

Вместо да се изправи срещу Съединените щати в пряк военен сблъсък, Иран постепенно превръща конфликта в сложна регионална криза, в която се преплитат множество интереси и противоречия. Това прави ситуацията много по-трудна за управление, защото всяко действие на Вашингтон може да предизвика нови реакции на различни места в региона.

Близкият изток винаги е бил пространство, в което политиката се движи по сложни и понякога непредсказуеми траектории. Държави, движения, религиозни общности и външни сили взаимодействат в мрежа от отношения, която трудно може да бъде контролирана отвън. Иран в продължение на години се научи да работи именно в тази среда.

Това означава, че всяко сериозно напрежение около страната неизбежно се разпространява като вълна из целия регион. Понякога тази вълна се проявява под формата на политически кризи, понякога чрез икономически сътресения, а понякога чрез военни инциденти, които могат да променят динамиката на конфликта.

Именно тази сложност започва да тревожи американските анализатори.

Защото в подобна ситуация класическите инструменти на военната мощ не винаги дават очаквания резултат. Те могат да разрушат инфраструктура, да нанесат сериозни щети и да демонстрират сила, но не винаги могат да решат стратегическия проблем.

А стратегическият проблем в случая е, че конфликтът постепенно започва да излиза извън рамките на първоначалния сценарий.

Във Вашингтон все по-често се обсъжда въпросът какъв може да бъде следващият етап на тази война. Дали тя ще остане ограничена военна операция или ще се превърне в продължителна регионална криза, която ще изисква все повече ресурси и политическа енергия.

Този въпрос е особено чувствителен за американската администрация, защото Съединените щати вече имат опит с конфликти, които започват с ясна стратегия, но постепенно се превръщат в сложни и дългогодишни ангажименти.

Затова тревогата, която започва да се усеща във Вашингтон, не е просто реакция на отделни събития. Тя е отражение на едно по-дълбоко съмнение – дали американската стратегия наистина е успяла да предвиди всички възможни последствия от тази война.

И когато подобно съмнение започне да се появява в центъра на една глобална сила, това винаги означава, че конфликтът е навлязъл в нова фаза.

Фаза, в която военните действия продължават, но паралелно с тях започва да се води друга битка – битката за политическо и стратегическо надмощие.

И именно тази битка може да се окаже решаваща за бъдещето на конфликта около Иран.

Моментът, в който Вашингтон започва да се съмнява

В политиката има един особено опасен момент. Това е моментът, в който една държава започва да разбира, че реалността на конфликта постепенно се разминава с първоначалните ѝ очаквания. Този момент рядко се признава публично. Напротив – официалните изявления продължават да звучат уверено, военните брифинги продължават да говорят за успехи, а политическите лидери демонстрират спокойствие. Но зад затворените врати започва да се появява нещо друго – съмнение.

Именно такъв момент започва да се очертава днес във Вашингтон.

Официалната картина на войната остава относително ясна. Американската администрация продължава да подчертава военните си възможности и да уверява, че операцията се развива според плана. Но в аналитичните центрове и в стратегическите кръгове започва да се задава един въпрос, който става все по-труден за игнориране: какво ще се случи, ако конфликтът не приключи бързо?

Този въпрос е особено чувствителен за американската политическа система. Съединените щати разполагат с огромна военна мощ, но съвременната история показва, че продължителните конфликти могат да се превърнат в сериозно политическо бреме дори за най-силните държави.

Войната в Ирак започна с увереността за бърза победа. Афганистан също беше представян като операция, която ще стабилизира региона. И в двата случая реалността се оказа много по-сложна. Конфликтите постепенно се превърнаха в дългогодишни ангажименти, които изискваха огромни ресурси и предизвикваха политически спорове в самите Съединени щати.

Именно този исторически опит започва да влияе върху начина, по който американските анализатори гледат на конфликта с Иран.

Защото Иран не е просто още една държава в Близкия изток. Той е държава, която в продължение на десетилетия се подготвя за подобен сценарий. Подготовка, която включва не само военни способности, но и сложна система от регионални връзки, политически съюзи и стратегически партньорства.

Тази система прави всяка военна операция срещу Иран много по-сложна, отколкото изглежда на пръв поглед.

Когато конфликтът започне, вниманието естествено се насочва към бойното поле – към ракетите, към ударите, към разрушените обекти. Но истинската динамика на подобни войни често се развива извън самото бойно поле. Тя се развива в дипломатическите отношения, в икономическите процеси и в начина, по който различните държави започват да преосмислят своите интереси.

Именно тук се крие един от най-големите стратегически рискове за Вашингтон.

Колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова повече държави започват да се опитват да адаптират своето поведение към новата ситуация. Някои се стремят да избегнат въвличане в кризата, други се опитват да извлекат икономически ползи, а трети използват ситуацията, за да укрепят собствените си позиции в международната политика.

Този процес постепенно променя геополитическата среда около конфликта.

Държави, които в началото на кризата са предпочитали да запазят дистанция, започват да проявяват по-активен интерес към развитието на събитията. Международните пазари реагират на всяко ново напрежение. Дипломатическите канали се изпълват с опити за посредничество, предупреждения и неофициални преговори.

Всичко това създава усещането, че конфликтът започва да се движи по собствена логика – логика, която не винаги съвпада с първоначалните планове на участниците.

И именно този момент започва да тревожи Вашингтон.

Защото когато една война започне да се развива по непредсказуем начин, най-трудното решение е не как да бъде започната, а как да бъде контролирана.

Съединените щати притежават огромна военна мощ, но дори тази мощ има своите ограничения, когато се изправи срещу конфликт, който постепенно се превръща в сложна регионална и политическа криза.

Иран отлично разбира тази динамика. В продължение на години иранската стратегия е изградена именно върху идеята, че продължителният конфликт може да се превърне в инструмент за политически натиск върху противника.

Това не означава, че Техеран може да победи Съединените щати във военен смисъл. Но означава, че той може да направи конфликта достатъчно сложен и продължителен, за да постави Вашингтон пред трудни стратегически избори.

А когато подобни избори започнат да се обсъждат в центъра на американската власт, това винаги е знак, че една война е навлязла в много по-сложна и много по-непредсказуема фаза.

Когато войната се превръща в политически риск

Войните винаги започват на бойното поле, но много често тяхната съдба се решава в политическите центрове на властта. Именно там се измерва истинската цена на конфликта – не само във военни загуби, но и в политически последствия, обществено мнение и стратегически перспективи. И колкото по-дълго продължава една война, толкова по-силно започва да се усеща този политически натиск.

Днес този натиск постепенно започва да се натрупва и около конфликта с Иран.

В началото на всяка военна операция политическата логика е сравнително ясна. Лидерите демонстрират решителност, обществото се мобилизира около идеята за защита на националните интереси, а критиките обикновено остават на заден план. Но когато конфликтът започне да се проточва и когато неговите резултати се оказват по-сложни от очакваното, политическата атмосфера неизбежно започва да се променя.

Точно този процес започва да се очертава и във Вашингтон.

Администрацията на Доналд Тръмп е изправена пред сложна дилема. От една страна, американската политика трудно може да си позволи да демонстрира слабост в конфликт от такъв мащаб. От друга страна, всяко по-дълбоко въвличане във войната увеличава риска от нови политически и стратегически проблеми.

В подобна ситуация политическите решения започват да се превръщат в сложен баланс между различни фактори – военна логика, обществено мнение, международни отношения и икономически интереси. И този баланс никога не е лесен.

В американската политическа система подобни моменти винаги са били особено чувствителни. Войните в Ирак и Афганистан показаха колко бързо обществената подкрепа може да започне да се променя, когато конфликтът се проточи и когато неговите цели станат по-трудни за обяснение пред обществото.

Затова във Вашингтон започва да се обсъжда не само военният аспект на конфликта, но и неговото политическо измерение. Колко дълго може да продължи тази война? Какви ще бъдат икономическите последствия? И най-вече – как ще се отрази тя върху вътрешната политическа динамика в Съединените щати?

Тези въпроси стават особено важни в момент, когато американската политика вече е силно поляризирана. В подобна среда всяко сериозно международно напрежение може бързо да се превърне в тема на вътрешнополитически спорове.

Точно поради това конфликтът около Иран постепенно започва да се възприема не само като военен проблем, но и като политически риск.

Иранската стратегия очевидно разчита именно на този фактор. В продължение на десетилетия Техеран наблюдава внимателно начина, по който се развиват американските военни кампании в различни части на света. От този опит иранските анализатори извличат един важен извод – продължителните конфликти често създават политически трудности за държавите, които ги водят.

Тази логика не означава, че Иран може да диктува развитието на събитията. Но означава, че той се опитва да превърне конфликта в сложна стратегическа ситуация, в която всяко решение на Вашингтон носи нови рискове.

Колкото по-дълго продължава войната, толкова по-трудно става да се намери изход, който да изглежда убедителен както на международната сцена, така и пред американската публика. Това е класическата дилема на всяка продължителна военна операция – моментът, в който стратегическите цели започват да се преплитат с политическите реалности.

Именно този момент започва постепенно да се приближава.

Защото зад официалните изявления за военни успехи започва да се усеща едно по-дълбоко безпокойство. Безпокойство, че конфликтът може да се превърне в нещо много по-сложно от първоначалния сценарий.

А когато подобно безпокойство започне да се появява в центъра на най-мощната държава в света, това винаги означава, че войната вече не е просто военна операция.

Тя се е превърнала в политически и стратегически проблем, чието решение става все по-трудно с всяка изминала седмица.

Когато истината започва да пробива през официалната версия

Историята на големите конфликти показва, че има един момент, в който официалната версия за войната започва да се пропуква. Първоначално този процес е почти незабележим. Политиците продължават да говорят уверено, военните съобщения звучат оптимистично, а медиите повтарят формулировките на властта. Но постепенно започват да се появяват малки пукнатини – изтичане на информация, различни оценки на анализаторите, противоречиви сигнали от самите центрове на властта.

Именно такъв процес започва да се очертава днес около конфликта с Иран.

Материалите, които се появяват в различни медии и аналитични източници, започват все по-често да подсказват, че зад официалните изявления на американската администрация се водят много по-напрегнати разговори. Разговори за това как се развива войната, какви са нейните реални перспективи и дали първоначалните очаквания не са били прекалено оптимистични.

Подобни съмнения никога не се изричат лесно. За всяка държава, а особено за световна сила като Съединените щати, признанието, че една военна стратегия може да се окаже по-сложна от очакваното, е политически трудно. Но самото появяване на подобни дискусии показва, че конфликтът вече се възприема по различен начин.

Иран се оказва противник, който не се вписва в стандартните сценарии. Вместо бързо да бъде поставен под натиск, той успява да превърне конфликта в много по-широка регионална и политическа криза. Това не означава, че Техеран е постигнал стратегическа победа. Но означава, че войната започва да се развива по логика, която създава все повече въпроси във Вашингтон.

А когато подобни въпроси започнат да се задават в Белия дом, това винаги означава, че ситуацията е по-сложна, отколкото изглежда от официалните изявления.

Съединените щати остават най-мощната военна сила в света и техните възможности далеч надхвърлят тези на Иран. Но в международната политика силата не се измерва само с оръжия. Тя се измерва и със способността да се управляват сложни конфликти, да се предвиждат последствията и да се намират решения, които не създават нови кризи.

Именно тук се намира и същността на сегашния момент.

Войната около Иран започва като опит за демонстрация на сила и за налагане на политически натиск. Но постепенно тя се превръща в изпитание за стратегическата устойчивост на самата американска политика. Колкото повече се развива конфликтът, толкова по-ясно става, че неговите последствия могат да бъдат много по-широки – за Близкия изток, за международните отношения и дори за вътрешната политическа динамика в Съединените щати.

Затова истинският въпрос вече не е само как ще се развиват военните действия. Истинският въпрос е дали тази война ще остане ограничен конфликт или ще се превърне в събитие, което ще промени стратегическите сметки на самия Вашингтон.

И ако тревогата, за която започват да говорят различни източници, действително съществува в Белия дом, тогава това е знак, че войната е навлязла в най-непредсказуемия си етап.

Етапът, в който реалността започва да изпреварва политическите сценарии, а решенията, които предстоят, могат да определят не само изхода на конфликта, но и начина, по който светът ще изглежда след него.

