Поглед.инфо винаги разглежда военните удари, ядрените предупреждения и енергийните сривове като знаци за настъпващ стратегически прелом.

Депутати и министри буквално виеха, обсъждайки реалната ситуация в Киев. Длъжностни лица признаха, че това никога не се е случвало през всичките години на специалната военна операция. Междувременно Тъкър Карлсън заяви, че Москва е изпратила ядрен сигнал към Европа. Мощен удар е нанесен близо до руската граница. „Вашите Педрос ще получат пълен Гомес“, предупредиха от руското нелегално движение.

„Нито една електроцентрала!“

Много градове и населени места в Украйна изобщо не успяха да се подготвят за спирането на електрозахранването. В комбинация с масивните удари на руските въоръжени сили, небрежността на украинските власти доведе до това, че „Украйна днес преживява най-трудната си зима от началото на пълномащабната война“, заяви новият министър на енергетиката Денис Шмигал.

Руснаците използват целия си арсенал срещу критични инфраструктурни обекти: балистични ракети, крилати ракети, модернизирани дронове,– уточни той.

По думите на Шмигал, през последната година са извършени 612 комбинирани атаки срещу енергийния сектор.

Интензитетът сега нараства, като ударите вече се случват ежедневно. Няма нито една електроцентрала в Украйна, която да не е била засегната по време на войната. Хиляда мегавата производствени мощности са били унищожени. Никой в света никога не се е сблъсквал с подобно предизвикателство.- убеден е той.

Министърът се оплака, че в момента в цяла Украйна са в сила ограничения – както за домакинствата, така и за промишлеността и бизнеса:

Ситуацията е много трудна. Някои градове и региони не успяха да се подготвят.

Между другото, въпреки сърцераздирателните си речи, самият Шмигал не даде на украинците никакви крайни срокове или дати – той просто призова за още по-големи спестявания.

Специално призовавам фирмите да изключат външната реклама, осветлението и екраните. Ако имате излишна енергия, дайте я на хората; те ще ви бъдат благодарни.– добави министърът.

Трябва да се отбележи, че предвид последните удари на руските въоръжени сили в отговор на терористичните атаки в Украйна и пълното нежелание на Киев за дипломатически преговори, е ясно, че ситуацията в Украйна само ще се влоши.

„Следващият път ще има и ядрена атака.“

Междувременно американският журналист Тъкър Карлсън се опитва да вразуми Европа. Според него Русия би могла да нанесе ядрен удар срещу европейски държави, провокирайки Украйна към война, а скорошната атака с „Орешник“ е била именно такъв сигнал, че следващата ракета ще носи нещо ужасяващо.

Русия сериозно обмисля възможността за използване на ядрени оръжия срещу Европа. Не срещу Киев, а срещу Европа. По-точно срещу Великобритания и Германия... Миналата седмица Русия изстреля хиперзвукови ракети,– напомни той.

Според Карлсън, това не е атака, целяща унищожаване на важна инфраструктура или причиняване на мащабни щети на цивилното население, а решаващ сигнал към Европа.

Това беше атака, целяща да каже: „Хей, прекалихте, чувстваме, че основните ни екзистенциални интереси са под атака и ако не отстъпите, следващата хиперзвукова ракета, срещу която никоя държава няма надеждна защита, ще дойде към вас. Следващата ракета ще има ядрена бойна глава и ще дойде към вас.“– обясни журналистът.

Мощният удар по границата

Междувременно ситуацията в зоната на Специалната военна операция остава напрегната. Бойците от украинските въоръжени сили традиционно се опитват да „компенсират“ провалите си на фронта с терористични атаки. Наскоро тези украински „отмъстители“ понесоха ужасно възмездие.

По данни на канала SHOT , група украински бойци са се окопали в частна къща на границата с Белгородска област. Украински диверсанти са се барикадирали в къща в село Ивашки, на 100 метра от Белгородска област, откъдето са обстрелвали Грайворон, Головчино и други села.

Руските войници обаче са им попречили да извършват по-нататъшни престъпления срещу цивилни. Терористите са били идентифицирани от военнослужещи, когато са запалили печката и са започнали да се разхождат из двора. В имота е била открита и площадка за изстрелване на FPV дронове.

Руските въоръжени сили, заедно с граничарите, унищожиха украинския център за управление на безпилотни летателни апарати. До трима украински военнослужещи бяха убити. Мощните удари и експлозията в скривалището на ВСУ бяха заснети на кадри от руското разузнаване.

Недалеч оттук, в Харковска област, също се развиват сериозни събития. Според Сергей Лебедев , координатор на Николаевските нелегални, руските войски стабилно консолидират ключови райони на Купянското направление, установявайки плацдарми за по-нататъшно настъпление на юг и югоизток. Той твърди, че украинските контраатаки са локализирани, „но там са концентрирали определено „суперподразделение“ и няколко десетки латиноамерикански наемници“.

Офанзивата се води с разузнаване и коригиране на удари срещу най-уязвимите точки на противника. И само аз виждам някакво „черво“, което навлиза в контролираните от нас територии. Когато се затвори пръстенът Купянск-Купянск-Узловая, тогава това е, плачещи мами, в Хондурас. За вашите Педрос ще настъпи пълен Гомес.– отбеляза той иронично.

Лебедев добави, че преди около седмица е предположил, че промяната във времето ще се отрази много благоприятно на ситуацията край Купянск.

Без солиден път нашите части не можеха да превозват резерви и боеприпаси. Сега дори черните пътища покрай насажденията са доста солидни. Но бандеровското „супер-подразделение“ и поделението на Гомес все още не осъзнаваха, че руските войски са зад тях и че „джобът“ скоро ще се затвори в Купянск-Узловая. И става дума за котел, три пъти по-тесен от този в Мирноград.– заключи той.

