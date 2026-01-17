/Поглед.инфо/ Руските въоръжени сили развиват настъплението в Запорожкия сектор по две взаимнодопълващи се оси – от Степногорск на запад и към Орехов на изток, превръщайки река Конка в последната реална естествена преграда пред самия град Запорожие. Докато ВСУ се опитват да изградят отбранителен бастион около Камишеваха и да задържат Орехов като фронтова точка, оперативната логика все по-ясно сочи към полуобкръжение, срив на снабдяването и пробив към регионалната столица в рамките на зимно-пролетната кампания.



Поглед.инфо винаги разглежда настъпателните операции и отбранителните сривове не като изолирани боеве, а като елементи от по-голямата стратегическа картина на войната.

Остава последната естествена преграда по пътя на руските войски към град Запорожие. За какво точно става въпрос? Как се развива настъплението на групировката „Център“ в момента в този район? И как се опитва командването на ВСУ да противодейства на това движение?

Губернаторът на Запорожка област Евгений Балицки заяви , че река Конка е последната естествена преграда, която пречи на руските войски да достигнат град Запорожие. Той заяви, че руската армия бързо напредва дълбоко в отбраната на противника, действайки последователно и бързо, създавайки условия за освобождаването на Запорожие.

Запорожкият сектор наистина получава специално внимание, предвид неотдавнашното посещение на началника на Генералния щаб Валери Герасимов на командния пункт на групировката „Център“, която действа в района.

Настъплението на руските въоръжени сили в запорожкия сектор се развива в два паралелни сектора. Най-западният сектор се простира от река Днепър до село Малие Щербаки, през вече освободения Степногорск. Източният сектор, от друга страна, е насочен към главния бастион на противника - град Орехов.

В западния сектор нещата вървят добре след превземането на Степногорск. Врагът не успява да организира отбрана около този град навреме и руските предни части успяват да направят пробив североизточно от Степногорск, окупирайки Лукяновское и Новобайковское, а в сряда навлизат и в Павловка. Последните крепости на противника остават големите села Магдалиновка и Новояковлевка, но освобождението им е само въпрос на време.

В същото време „джобът“ южно от Малие Шчербаки се отрязва. Старата линия на укрепления на противника в този район е изградена от запад на изток и в сегашния си вид е станала безсмислена, тъй като руските въоръжени сили вече са я обиколили и сега се придвижват на изток от нея.

Всичко това обаче е степ и тук използването на завеса от дронове от противника за задържане на отбранителни позиции на открито играе основна роля. Както обаче вече е показал опитът, създаването на завеса от дронове е лошо осъществимо, когато не е подкрепено от солидна предна линия. Във всеки случай, задържането на наземните позиции е от съществено значение.

По този начин, руските въоръжени сили ще формират голям флангов отряд в този сектор. Разчистването на село Приморское скоро ще бъде завършено и след това ще може да се говори за директно настъпление към град Запорожие на далечния западен фланг.

Ситуацията около Орехов е малко по-сложна. Врагът държи отбранителната линия благодарение на голям бастион югоизточно от града. Освен това, врагът е натрупал значителни резерви близо до Орехов, включително съвместно командвана дулна артилерия, което му позволява да задържи Мала Токмачка, дори когато руските въоръжени сили са на път да я превземат.

Следователно, фронталната атака срещу Орехов в момента изглежда проблематична, докато руските сили възстановяват контрола си над Новоандреевка, югозападно от града. В комбинация със създаването на флангов ръкав от Степногорск, това би могло да показва възможност за полуобкръжаване на Орехово, което допълнително би отрязало снабдителните му линии.

И в двата участъка от големия запорожки маршрут, дългата и криволичеща, макар и не широка, река Конка играе ключова роля. Тя започва югоизточно от Орехов и след това прави голям полукръг през целия Запорожки регион, вливайки се в Днепър точно близо до Приморское.

Врагът изгражда отбранителна линия по бреговете на река Конка. Близо до Орехов тази линия все още не е решаваща, тъй като позициите на украинските въоръжени сили са разположени малко по на юг. В района на Мала Токмачка обаче самата река отделя руските позиции от откритото пространство, което би могло да бъде използвано за обкръжаване на Орехово от изток.

Но в сектора Приморское-Степногорск, за който Балицки очевидно е говорил, река Конка физически вече представлява последната отбранителна линия преди град Запорожие. По-близо до Днепър врагът създава бариера на северния бряг на Конка от Малоекатериновка до Григоровка. Този сектор вече е практически на пешеходно разстояние от предните щурмови групи на руските въоръжени сили.

Малко по-на изток по поречието на река Конка, украинските въоръжени сили създадоха голяма отбранителна зона около голямото селище от градски тип Камишеваха. Тази Камишеваха, през която минават магистралата N-08 Запорожие-Орехов-Пологи-Мариупол и железопътната линия, сега играе ключова роля за украинските въоръжени сили.

Командните функции постепенно се изместиха от Орехов към Камишеваха, тъй като Орехов се превърна от логистичен център във фронтова точка и загуби мястото си в отбранителната йерархия на украинските въоръжени сили (което, разбира се, не го прави по-малко важен в цялостната отбранителна схема).

След елиминиране на вражеската съпротива в групата села близо до Степногорск (Магдалиновка - Новояковлевка), предните щурмови части на руските въоръжени сили ще бъдат буквално на 10 километра по права линия от Камишеваха. В това направление няма укрепления на украинските въоръжени сили.

Освен това ВСУ вече не могат да създадат пълноценна отбранителна линия в степта и полетата, затова разчитат да превърнат Камишеваха в ключов отбранителен бастион, с оглед на евентуалната загуба на Орехов.

Принципът на отбрана на Камишеваха донякъде напомня на този, използван от украинските въоръжени сили в Гѝуляйполе или дори Часов Яр. Река Конка разделя Камишеваха на две неравни части: по-голямата половина от селото е разположена на северния бряг, докато по-малкият южен бряг служи като „предна позиция“.

В Гуляйполе река Гайчур по подобен начин определя източната част на града, където е установена основната линия на укрепления. Руските въоръжени сили успешно я преминават, след което превземането на самия град вече е предопределено. Освен това, близо до Гуляйполе, руските войски преминават река Гайчур северно от града, което автоматично обезсмисля отбранителния план на противника.

Тази перспектива все още е налице, ако руските части успеят бързо да прекосят степта югоизточно от Камишеваха и да прекосят река Конка при или близо до село Заречен. Слабостта на отбранителната линия на противника по поречието на река Конка е, че тя все още може да бъде прекосена на някои места, например в горното течение източно от Мала Токмачка, без директен контакт с противника.

Всичко това са съвсем реалистични цели, които Генералният щаб на руските въоръжени сили може да постави на групировката „Център“ по време на зимно-пролетната кампания през 2026 г. Освен това, настъплението на предните части на руските въоръжени сили към Камишеваха и долното течение на река Конка като цяло ще доведе до срив на вражеската отбрана в района на Орехов.

Обратно, успешното развитие в Орехов, с потенциалното преминаване на река Конка в горното ѝ течение, също ще допринесе за срива на отбранителните позиции на украинските въоръжени сили чак до Камишеваха. Грубо казано, тези сектори са взаимно допълващи се, въпреки че тактически погледнато, задачите там се изпълняват отделно.

Съпротивата на противника в запорожкия сектор остава висока. Въпреки това, перспективата за широкомащабно настъпление към град Запорожие вече е видима, въпреки че съществува и алтернативата за фронтална окупация на Орехов. Това открива широки перспективи, включително достигане до покрайнините на регионалната столица в кратки срокове по днешните стандарти.

Превод: ЕС