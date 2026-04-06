/Поглед.инфо/ Истината вече не се доказва – тя се допуска. В този коментар разкриваме най-тихата, но най-опасна трансформация на нашето време: как правото да определяш кое е вярно постепенно се измества от човека към алгоритми, платформи и „защитни“ механизми. Когато истината има граници, свободата вече не е даденост – тя е позволение.
Кой решава кое е истина днес?
Това вече не е философски въпрос.
Това е въпрос за свобода.
В този видеокоментар разглеждаме как:
– истината се превръща в „допустима версия“
– алгоритмите оформят реалността, която виждаме
– границите на мисленето се поставят без да го осъзнаваме.
Това не е теория.
Това е процес, който се случва в момента.
И най-опасното?
Той не се налага със сила.
Той се приема доброволно.
- Гледайте до края и си задайте един въпрос:
Все още ли сами избирате кое е истина?
