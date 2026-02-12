/Поглед.инфо/ Разговорът на Георги Стамболиев с д-р Цветослава Голубова премина отвъд скандала и стигна до сърцевината на разпада – отслабената държава, вездесъщия НПО-сектор, нарцистичните личности във властта и трагедията в Петрохан. Това не е просто криминален случай. Това е симптом. Симптом на общество, в което институциите губят авторитет, протоколът се подменя с арогантност, а децата остават без защита.



Този разговор не е удобен. Но е необходим.

В това издание на Поглед.инфо Георги Стамбулев разговаря с д-р Цветослава Голубова за два на пръв поглед различни, но всъщност свързани феномена – арогантността в политиката и трагедията в Петрохан.

Какво казва случаят за състоянието на българската държава?

Има ли връзка между отслабените институции и разрастването на затворени общности със сектантски характеристики?

Колко сериозен е проблемът с педофилията и липсата на системен контрол?

Какво представлява нарцистичната психопатия и защо тя често се среща във властта?

Разговорът засяга ролята на НПО-сектора, кризата на ценностите, отслабването на държавността и ниското доверие в политическата система. Това е анализ без украса – психологически, социален и политически разрез на една тревожна картина.

Втората част утре:...

