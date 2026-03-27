На 26 март 2026 г. българската общественост отбеляза 87-та годишнина от рождението на проф. д.ист.н. Андрей Пантев.

Андрей Пантев се формира като талантлив и перспективен специалист по българска, балканска, европейска и световна история в Института по история при Българската академия на науките. Книгите му покоряват с богатата ерудиция, дълбочината на мисълта, способността да обобщава оригинално историческия опит, изяществото на стила, атрактивността на изказа, невероятното богатство на лексикалния фонд, елегантната ирония, неочакваните хрумвания, изумителните съпоставки, въображението, изненадващите паралели на отдалечени във времето и пространството исторически процеси. Авторът им наистина се забавлява и наслаждава на историята, като кара читателят с удоволствие да се впусне в предлаганото му невероятно пътуване в загадъчната същност на миналото. Тесните стени на историята обаче не вместват разностранните му интереси и богатството на неговите изследователски приноси в полето на хуманитарните и социалните науки, както и на по-високото философско осмисляне на миналото и настоящето.

Национално известен и международно признат български учен проф. Андрей Пантев става като преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Университета по библиотекознание и информационни технологии – София, Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград и Националната художествена академия – София, а също в Университета Мадисън и Университета в Охайо (САЩ), където се превръща в кумир на няколко поколения студенти.

Но академичните трудове и студентските аудитории се оказват тесни за мащабна изява на творческите и интелектуални възможности на проф. Андрей Пантев. Той изпитва дълбока вътрешна потребност в непрекъсната комуникация да споделя своите научни, граждански и политически възгледи и съмнения с най-широката обществена аудитория. Непрекъснато търсен от електронните и печатните медии, проф. Пантев се изявява от тези национални трибуни като предпочитан коментатор и то не само по дискусионни въпроси от българското, балканското, европейското и световното минало, но и по насъщни проблеми на обновяващото се българско общество. В своите изяви в публичното пространство той демонстрира богата ерудиция, остър ум, елегантна ирония, рядка проницателност, красноречие и въображение, както и артистично присъствие – качества на интересен събеседник и истински майстор на популярното изложение, които притежават само избраниците на Съдбата. Така той се превръща в част от живота на няколко поколения българи и в медийна „звезда“, в която хората разпознават не толкова историка с лулата и неглижираното облекло и прическа, колкото авторитетния анализатор на времето, в което живеем.

С тази широка популярност проф. Андрей Пантев става депутат в 39-то, 40-то и 41-то Народно събрание от гражданската квота на Коалиция за България. Впечатляващи са не само неговите изказвания от парламентарната трибуна, мотивирани от неподправен патриотизъм, загриженост за истинските национални интереси, професионална зрялост и житейска мъдрост, но и строгото опазване на своята независимост, дори когато убежденията му влизат в противоречие със становището на парламентарната група. Незабравима следа в паметовата матрица на българите оставят откритото му обявяване против унищожаването на ракетните комплекси СС-23 – най-надежден страж на националната ни сигурност, против изпращане на български войски в чужбина без решение на ООН и подкрепата на американските войни срещу Афганистан и срещу Ирак, против присъединяването на България към НАТО, против даването на военни бази на наша територия на САЩ и против признаването на едностранно обявената независимост на Косово.

За своята бляскава научна, преподавателска и обществена дейност проф. Андрей Пантев е удостояван с най-високите държавни и правителствени награди. През 2024 г. той става носител и на първата специална правителствена награда „Св. Паисий Хилендарски“ „за неговия изключителен принос в развитието на националната културна идентичност и духовни ценности“, което е признание, че професор Андрей Пантев е истинският интелектуален лидер на изтерзаното, разцентровано и обезверено българско общество, отчаяно търсещо искрица надежда за достойно бъдеще.

Нека му пожелаем здраве и творческо дълголетие, за да озарява с яркото си присъствие и занапред българското публично пространство!

В. „Нова зора“, бр. 13/2026