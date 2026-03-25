/Поглед.инфо/ България влиза в енергийна буря без ясни мерки, докато съседните държави вече действат – с ограничения, субсидии и защита за гражданите. На този фон управлението у нас предлага общи фрази, а Европа затъва в идеологически решения без стратегия за спасение на икономиката. В разговора на Георги Стамболиев с евродепутата Петър Волгин се очертава тревожна картина – липса на лидерство, риск от цензура преди изборите и опасна трансформация на ЕС в структура, която все по-трудно търпи различно мнение.

В това издание на „Конкретно“ говорим за реалната цена на кризата – не в Брюксел, а в джоба на българина. Докато Румъния, Гърция и Хърватия предприемат конкретни мерки срещу растящите цени на горивата, в България чуваме обещания без съдържание.

Евродепутатът Петър Волгин анализира поведението на Европейския съюз на фона на войната в Близкия изток и нарастващата енергийна нестабилност. Според него Европа реагира хаотично, без ясна стратегия, а решенията се диктуват повече от идеология, отколкото от прагматизъм.

Разговорът засяга и тревожната тема за свободата на словото – възможно ли е предстоящите избори да се проведат под натиск чрез механизми за „борба с дезинформацията“? Кой определя кое е истина и кое – не?

Ще чуете още:

– защо цените на горивата растат и какво означава това за икономиката

– има ли ЕС план за защита на гражданите

– накъде върви Европа – към стабилност или към нова криза

– ще има ли ограничаване на свободата на изразяване преди изборите

Специална покана:

На 1 април от 19:00 ч. в студиото на Поглед.инфо – среща с проф. Румен Гечев за бъдещето на българската икономика:

Втора част утре вечерта: ....

Среща на живо с проф. Румен Гечев

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите на място.

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.