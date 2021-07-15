/Поглед.инфо/ Ето пълният списък на депутатите, които ще влязат в 46-ото народно събрание:

1-и МИР - Благоевград (11 мандата)

ГЕРБ-СДС

Росен Димитров Желязков

Стефан Апостолов Апостолов

Георги Запрев Динев

“Има такъв народ”

Георги Захаринин Попов

Христо Валериев Гушков

Анита Петрова Коцелова

“БСП за България”

Георги Георгиев Михайлов

“Демократична България”

Иван Йорданов Димитров

ДПС

Йордан Кирилов Цонев

Елхан Мехмедов Кълков

“Изправи се! Мутри вън”

Мая Божидарова Манолова-Найденова

2-и МИР - Бургас (14 мандата)

ГЕРБ-СДС

Любен Любенов Дилов

Жечо Дончев Станков

Деница Пламенова Николова

Галя Стоянова Желязкова

“Има такъв народ”

Ивайло Ванев Вълчев

Християна Анастасова Тодорова

Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова

“БСП за България”

Петър Георгиев Кънев

Тодор Байчев Байчев

“Демократична България”

Ивaйло Николаев Мирчев

Димитър Георгиев Найденов

ДПС

Севим Исмаил Али

Ешереф Кязим Ешереф

“Изправи се! Мутри вън!”

Живко Иванов Табаков

3-и МИР - Варна (15 мандата)

ГЕРБ-СДС

Юлиян Белчев Станев

Павел Алексеев Христов

Лидия Велик Маринова

Славена Димитрова Точева

Мартин Петров Андонов

“Има такъв народ”

Ивайло Христов Христов

Ивайло Красимиров Кожухаров

Александър Благовестов Тодоров

Кирил Сашев Симеонов

“БСП за България”

Борислав Гуцанов Гуцанов

Филчо Кръстев Филев

“Демократична България”

Стоян Александров Михалев

Стела Димитрова Николова

ДПС

Ерджан Себайтин Ебатин

“Изправи се! Мутри вън!”

Татяна Дончева Тотева

4-и МИР - Велико Търново (8 мандата)

ГЕРБ-СДС

Костадин Георгиев Ангелов

Димитър Стойков Николов

“Има такъв народ”

Андрей Иванов Чорбанов

Момчил Кунчев Иванов

Христо Михайлов Дочев

“БСП за България”

Явор Руменов Божанков

Румен Стефанов Павлов

“Демократична България”

Калоян Милков Янков

5-и МИР - Видин (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Росица Любенова Кирова

“Има такъв народ”

Иво Георгиев Атанасов

“БСП за България”

Филип Стефанов Попов

ДПС

Станислав Димитров Анастасов

6-и МИР - Враца (6 мандата)

ГЕРБ-СДС

Петя Цветанова Аврамова

Красен Георгиев Кръстев

“Има такъв народ”

Георги Станчев Георгиев

Иван Василев Хиновски

“БСП за България”

Александър Тихомиров Симов

ДПС

Цветан Иванов Енчев

7-и МИР - Габрово (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Томислав Пейков Дончев

“Има такъв народ”

Деляна Валериева Пешева

“БСП за България”

Крум Георгиев Дончев

“Демократична България”

Ивелин Стоянов Стоянов

8-и МИР - Добрич (6 мандата)

ГЕРБ-СДС

Деница Евгениева Сачева

“Има такъв народ”

Дилян Господинов Господинов

Ивайло Христов Христов

“БСП за България”

Димитър Иванов Данчев

“Демократична България”

Албена Симеонова Върбанова

ДПС

Хасан Ахмед Адемов

9-и МИР - Кърджали (5 мандата)

“Има такъв народ”

Васил Йорданов Георгиев

ДПС

Мустафа Сали Карадайъ

Мукаддес Юсуф Налбант

Байрам Юзкан Байрам

Адлен Шукри Шевкед

10-и МИР - Кюстендил (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Христо Терзийски

“Има такъв народ”

Андрей Михайлов

“БСП за България”

Бойко Клечков

“Изправи се! Мутри вън”

Галина Иванова Таваличка-Георгиева

11-и МИР - Ловеч (5 мандата)

ГЕРБ-СДС

Николай Нанков Нанков

“Има такъв народ”

Любомир Антонов Каримански

Катерина Георгиева Ряхова

“БСП за България”

Ирена Тодорова Анастасова

“Демократична България”

Свилен Цонев Андреев

12-и МИР- Монтана (5 мандата)

ГЕРБ-СДС

Ирена Методиева Димова

“Има такъв народ”

Пламен Николаев Абровски

Силви Кирилов Петров

“БСП за България”

Атанас Петров Костадинов

ДПС

Димитър Иванов Аврамов

13-и МИР - Пазарджик (9 мандата)

ГЕРБ-СДС

Екатерина Спасова Гечева - Захариева

Стефан Неделчев Мирев

Димитър Иванов Гечев

“Има такъв народ”

Станислав Светозаров Балабанов

Любомир Антонов Каримански

“БСП за България”

Драгомир Велков Стойнев

Петя Николаева Цанкова

“Демократична България”

Александра Красимирова Стеркова

ДПС

Йордан Кирилов Цонев

14-и МИР - Перник (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Кирил Миланов Ананиев

“Има такъв народ”

Станислав Светозаров Балабанов

“БСП за България”

Стоян Михайлов Мирчев

“Демократична България”

Зорница Велинова Стратиева

15-и МИР - Плевен (9 мандата)

ГЕРБ-СДС

Валери Пламенов Лачовски

Александър Богданов Николов

“Има такъв народ”

Радостин Петев Василев

Александър Атанасов Александров

Александър Велиславов Тодоров

“БСП за България”

Румен Василев Гечев

Стефан Иванов Бурджев

“Демократична България”

Найден Маринов Зеленогорски

“Изправи се! Мутри вън!”

Юлиян Милчев Ненчев

16-и МИР - Пловдив-град (11 мандата)

ГЕРБ-СДС

Иван Борисов Тотев

Радомир Петров Чолаков

Пенчо Малинов Малинов

“Има такъв народ”

Тошко Йорданов Хаджитодоров

Димитър Стоянов Гърдев

Антоанета Андонова Стефанова

“БСП за България”

Иво Ангелов Христов

“Демократична България”

Христо Любомиров Иванов

Ивайло Пеев Старибратов

“Изправи се! Мутри вън!”

Мария Василева Капон

ДПС

Танер Мехмед Али

17-и МИР - Пловдив-област (11 мандата)

ГЕРБ-СДС

Дани Стефанова Каназирева

Младен Николов Шишков

Димитър Йорданов Янев

“Има такъв народ”

Танер Кадир Тюркоглу

Лъчезар Иванов Бакърджиев

Васил Димитров Апостолов

“БСП за България”

Манол Трифонов Генов

Веска Маринова Ненчева

“Демократична България”

Велизар Матеев Шаламанов

ДПС

Рамадан Байрам Аталай

“Изправи се! Мутри вън!”

Румен Маринов Йончев

18-и МИР - Разград (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Гюнай Хюсмен

“Има такъв народ”

Ива Митева Йорданова-Рупчева

ДПС

Ахмед Реджебов Ахмедов

Ихсан Халил Хаккъ

19-и МИР - Русе (8 мандата)

ГЕРБ-СДС

Красен Кирилов Кралев

Десислава Вълчева Атанасова

“Има такъв народ”

Светлин Костов Стоянов

Васил Йорданов Георгиев

Билян Боримиров Кършовски

“БСП за България”

Крум Костадинов Зарков

“Демократична България”

Стефан Любомиров Тафров

ДПС

Бюрхан Илиязов Абазов

20-и МИР - Силистра (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Тодор Стаматов Тодоров

“Има такъв народ”

Петър Христов Димитров

ДПС

Джевдет Ибрям Чакъров

Гюнер Нихат Ахмед

21-и МИР - Сливен (6 мандата)

ГЕРБ-СДС

Десислава Жекова Танева

Чавдар Борисов Божурски

“Има такъв народ”

Владимир Стоянов Русев

Иван Руменов Клисурски

“БСП за България”

Атанас Зафиров Зафиров

“Демократична България”

Димитър Петров Сяров

22-и МИР - Смолян (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Даниела Анастасова Дариткова - Проданова

“Има такъв народ”

Асен Миленов Кехайов

“БСП за България”

Петя Димчева Михалевска

ДПС

Хайри Реджебов Садъков

23-и МИР - София (16 мандата)

ГЕРБ-СДС

Румен Димитров Христов

Александър Руменов Ненков

Димитър Борисов Главчев

Александър Койчев Иванов

“Има такъв народ”

Николай Стефанов Радулов

Александър Стайков Марков

Пламен Иванов Данаилов

“БСП за България”

Христо Танчев Проданов

Благовест Кирилов Кирилов

“Демократична България”

Атанас Петров Атанасов

Елисавета Димитрова Белобрадова

Антоанета Димитрова Цонева

Петър Ясенов Маринов

Надежда Георгиева Йорданова

Георги Йорданов Ганев

“Изправи се! Мутри вън!”

Мая Божидарова Манолова

24-и МИР - София (12 мандата)

ГЕРБ-СДС

Даниел Павлов Митов

Тома Любомиров Биков

Евгения Бисерова Алексиева

“Има такъв народ”

Андрей Иванов Чорбанов

Иван Стойнов Кючуков

Милен Георгиев Керемедчиев

“БСП за България”

Георги Страхилов Свиленски

“Демократична България”

Владислав Панчев Панев

Мартин Димитров Димитров

Таня Койчева Андреева

Цецка Георгиева Бачкова

“Изправи се! Мутри вън!”

Арман Агоп Бабикян

25-и МИР - София ( 14 мандата)

ГЕРБ-СДС

Христо Георгиев Гаджев

Анна Василева Александрова

Лъчезар Богомилов Иванов

Петър Николаев Николов

“Има такъв народ”

Филип Маринов Станев

Александър Викторов Рашев

Андрей Николаев Михайлов

Росен Кирилов Димов

“БСП за България”

Корнелия Петрова Нинова

Минчо Христов Куминев

“Демократична България”

Христо Любомиров Иванов

Александър Димитров Симидчиев

Борислав Димитров Сандов

“Изправи се! Мутри вън!”

Николай Димитров Хаджигенов

26-и МИР - София- област (8 мандата)

ГЕРБ-СДС

Младен Найденов Маринов

Валентин Мирчев Милушев

Николина Панайотова Ангелкова

“Има такъв народ”

Виктория Димитрова Василева

Георги Станчев Георгиев

“БСП за България”

Иван Ивайлов Ченчев

“Демократична България”

Александър Димитров Симидчиев

“Изправи се! Мутри вън!”

Данаил Валериев Георгиев

27-и МИР - Стара Загора (11 мандата)

ГЕРБ-СДС

Красимир Георгиев Вълчев

Маноил Минчев Манев

Илиана Петкова Жекова

“Има такъв народ”

Тихомир Гочев Тенев

Иван Стойнов Кючуков

Павела Василева Митова

“БСП за България”

Георги Стоянов Кадиев

Георги Янчев Гьоков

“Демократична България”

Атанас Владиславов Славов

ДПС

Халил Реджепов Летифов

“Изправи се! Мутри вън!”

Светослав Бончев Колев

28-и МИР - Търговище (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Теменужка Петрова Петкова

“Има такъв народ”

Радослав Николов Бойчев

ДПС

Джейхан Хасанов Ибрямов

Имрен Исметова Мехмедова

29-и МИР - Хасково (8 мандата)

ГЕРБ-СДС

Делян Александров Добрев

Георги Тенев Станков

“Има такъв народ”

Силви Кирилов Петров

Мика Михайлова Зайкова

“БСП за България”

Владимир Маринов Маринов

“Демократична България”

Катя Максимова Панева

ДПС

Сезгин Юсеин Мехмед

“Изправи се! Мутри вън!”

Меглена Хари Гунчева

30-и МИР - Шумен (6 мандата)

ГЕРБ-СДС

Илтер Бейзатов Садъков

“Има такъв народ”

Пламен Николаев Николов

“БСП за България”

Иван Валентинов Иванов

“Демократична България”

Николай Емилов Христов

ДПС

Хамид Бари Хамид

Кадир Реджебов Насуфов

31-и МИР - Ямбол (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Димитър Ангелов Иванов

“Има такъв народ”

Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова

“БСП за България”

Кристиан Иванов Вигенин

ДПС

Петър Пандушев Чобанов

*Повторението на някои имена се дължи на това, че от “Има такъв народ” и “Демократична България” все още не са разпределили кандидатите си, които са в повече от една листа, от кой район ще станат депутати, научи “24 часа”.

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