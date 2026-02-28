/Поглед.инфо/ БСП е изправена не просто пред изборен тест, а пред тест за смисъл. В конфигурацията Радев–ППДБ левицата се оказва притисната между държавническия образ и реформаторската реторика, а пространството ѝ се свива без шум, но системно. Може ли новият лидер да върне партията като социален коректив и гарант, че цената на пренареждането няма да бъде платена от слабите? Или историческата левица ще остане придатък в новата ос на властта?

Поглед.инфо винаги разглежда стратегическите процеси отвъд моментната емоция и поставя въпроса за дългосрочния баланс в българската политика.

БСП с нов лидер: партия на паметта или партия на изхода

БСП е стигнала до момент, в който въпросът вече не е „кой я води“, а „накъде изобщо може да бъде водена“. Това е разликата между обикновена лидерска смяна и историческа криза на смисъла. В нормални времена новият председател би получил време да подреди екип, да стабилизира организацията, да наложи тон, да начертае програма. В днешните времена времето не е ресурс, а противник. И когато Крум Зарков поема партията, той поема не просто апарат, а износена политическа идентичност, която от години се люшка между социалната идея и тактическия инстинкт за оцеляване.

Най-опасното при БСП не е спадът в процентите. Процентите са симптом. Опасното е, че партията започна да губи трите територии, които исторически оправдаваха съществуването ѝ. Първата е социалната територия – онази традиционна увереност, че левицата е естественият защитник на труда, на доходите, на уязвимите, на държавната грижа. Втората е държавническата територия – представата, че БСП носи институционален опит, стратегическа тежест и чувство за национален интерес. Третата е територията на политическата дисциплина – умението да бъдеш фактор, а не декор.

В последните години и трите се ерозираха. Партията говореше за социална държава, но обществото често виждаше противоречиви жестове и неясни компромиси. Говореше за национален интерес, но публичният ѝ образ често бе погълнат от вътрешни битки, а не от външни каузи. И когато една партия се занимава повече със себе си, отколкото с хората, хората започват да я възприемат като затворен кръг, а не като обществен инструмент.

Точно затова лидерската смяна сама по себе си не е решение. Тя е шанс. И този шанс се състои в едно: новият лидер да върне БСП като политическа полезност. Не като носталгия, не като исторически спомен, не като „някога сме били“, а като ясна гаранция, че в държава на кризи и пренареждания има сила, която мисли за социалната цена на всяко решение. Ако Зарков успее да обърне разговора от „вътрешнопартийния дневен ред“ към „държавния дневен ред“, БСП може да излезе от режима на защита. Ако не успее, тя ще остане партия, която реагира на чужди ходове – и точно това е пътят към маргиналност.

И тук идва истинският натиск: пренареждането в центъра на системата.

Конфигурацията Радев–ППДБ: нова ос на легитимност и левицата между два магнита

Когато казваме „годеж“ Радев–ППДБ, ние не описваме романтика, а политическа физика. Два центъра на легитимност започват да се приближават. Президентският фактор акумулира образ на държавност, на контрол, на стабилизиране на хаоса. ПП–ДБ акумулират езика на реформата, институционалното „прочистване“, моралната претенция, че системата трябва да се промени. Приближаването между тях – дори в отделни теми, дори в тактически сигнали – създава нова ос на властова правдоподобност: стабилност плюс реформа, държавност плюс морална претенция.

Такава ос е магнит. Тя засмуква избиратели, които иначе биха останали в периферията. И точно тук БСП се оказва притисната не чрез фронтална атака, а чрез изместване на собствените ѝ територии. Защото най-голямото предимство на БСП винаги е било, че тя стои на кръстопътя между социалната тревога и държавническото чувство. А сега държавническото чувство се персонализира в президентския фактор, а институционалната промяна се приватизира от ПП–ДБ.

Какво остава за БСП? Остава най-трудното: да бъде различима не по шум, а по функция.

Тук е стратегическият капан. Ако партията се прилепи към президента, тя става вторичен носител на чужда енергия. А в политиката вторичният винаги губи срещу първичния. Ако тръгне в конфликт с президента, тя рискува да отблъсне именно онези хора, които търсят стабилност и виждат в президентската институция последната бариера срещу хаоса. Ако започне да копира реформаторския език на ПП–ДБ, тя ще изглежда неестествено – защото хората вече имат оригинал.

Значи има само един изход: БСП да изгради позиция на социален коректив на тази нова ос. Не като опозиция по инерция, не като отрицание, а като онзи глас, който непрекъснато пита: кой ще плати цената? Какво означава това за доходите? Какво означава това за регионите? Какво означава това за здравеопазването, за образованието, за демографията? Какво означава това за държавата отвъд София?

Това е силата на левицата, когато е истинска. Не да крещи „против“, а да превежда политическите планове в човешки последици. И тук парадоксът е, че приближаването Радев–ППДБ може да отвори поле за БСП, ако тя е умна: когато центърът се консолидира, обществото започва да търси баланс, защото се страхува от прекомерна концентрация. Но ако БСП не предложи този баланс, балансът ще бъде предложен от други – и то вероятно от сили, които нямат нито социална философия, нито институционална култура.

И тук идва третият пласт: дали БСП има воля да се превърне отново в необходимост, а не в навик.

Плюсове, минуси и реалният път: от партия на реакцията към партия на защитата

Има два начина да погледнем на сегашната ситуация. Първият – песимистичният – казва: БСП е притисната, губи електорат, губи теми, губи тежест. Вторият – стратегическият – казва: именно защото системата се пренарежда, левицата може да се върне като необходима защита, стига да престане да бъде колеблива и да започне да бъде ясна.

Най-големият плюс за БСП днес е обществената умора. Българите не са просто разделени – те са изтощени. Те са уморени от избори, от служебности, от постоянни скандали, от усещането, че държавата живее в телевизора, а не в живота им. Умората ражда нужда от предвидимост. Предвидимостта обаче не е само институционална. Тя е социална: цените, доходите, работата, сигурността, здравето. Това е територия, на която истинската левица би трябвало да е силна.

Вторият плюс е, че нов лидер означава шанс за прекъсване на вътрешните зависимости. Но тук е и огромната опасност: когато партията е в риск, тя или се дисциплинира, или се разпада. При БСП винаги е имало силни структури, но силните структури могат да станат и силни фракции. Ако новото ръководство не създаде обща линия, местните интереси ще започнат да работят срещу националната цел. И това ще се усети най-бързо там, където се печелят избори – на терен.

Най-големият минус е психологическият. Когато една партия е възприемана като „на ръба“, избирателите се колебаят дали гласът им няма да бъде „изгубен“. Това е жестока логика, която убива партии. Същата логика демотивира активистите: защо да се борим, ако битката изглежда предварително загубена? Затова първата задача на ръководството не е да измисли най-красивата програма, а да възстанови увереността, че партията има смисъл и перспектива.

Реалният път е ясен, но тежък. БСП трябва да изгради образ на социална държавност: държава, която не абдикира от защитата на труда; икономика, която не оставя цели региони да умират; институции, които са реформирани, но не на гърба на слабите. Тя трябва да говори не с лозунги, а с езика на достойнството. Да каже: може да има реформи, но има и хора. Може да има стабилизация, но има и цена. Може да има морални претенции, но има и реални сметки, които семействата плащат.

Ако БСП успее да наложи тази линия, тя може да се възползва от конфигурацията Радев–ППДБ именно като социален коректив. Ако не успее, тя ще бъде изместена отново – този път окончателно.

Въпросът не е дали ще мине бариерата, а дали ще бъде нужна на държавата

Да, изборната бариера е важна. Но тя е само праг. Истинският въпрос е какво стои зад прага. Ако БСП влезе, но остане без ясна роля, тя пак ще се свива. Ако не влезе, това ще бъде не просто изборна загуба, а символен знак, че историческата левица е изпуснала своя момент.

Политиката не търпи вакуум. Ако БСП не заеме територията на социалната защита, някой друг ще я заеме. Но този някой друг може да бъде шумен популизъм, който обещава всичко и не носи институционална отговорност. Тогава обществото ще плати двойно – първо заради липсата на социална защита, после заради разрушаването на институциите.

Затова БСП трябва да избере какво е в тази конфигурация: придатък, свидетел или фактор. Придатъкът се употребява. Свидетелят се забравя. Факторът остава, защото е необходим.

Крум Зарков и новото ръководство имат един шанс, който е едновременно прост и жесток: да превърнат БСП от партия на реакцията в партия на защитата. Да върнат смисъла, без да разчитат на носталгия. Да върнат тежестта, без да разчитат на крясък. Да върнат левицата, без да я превръщат в музей.

Ако успеят, БСП може да излезе от този период по-малка, но по-ясна, по-събрана и по-нужна. Ако не успеят, пренареждането ще мине през нея, а не с нея. И тогава вече няма да говорим за проценти. Ще говорим за отсъствие – за отсъствието на онази политическа сила, която трябва да напомня, че държавата не е само власт, а грижа. И че политиката не е само съюзи, а отговорност към хората.