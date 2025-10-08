/Поглед.инфо/ Във втората част от интервюто на Георги Стамболиев, проф. Любомир Халачев анализира особеностите на българския манталитет, използвайки израз на Мерсия Макдермот за сравнението между българските и англиските овчари, състоянието на обществото и държавата ни, на политическата "класа", опитва се да търси причините за липсата на политически лидери.

/ВИДЕО/

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=c_-N9w2TKQI&t=999s

* Заглавието е взаимствано от изказване на Мерсия Макдермот