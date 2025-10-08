/Поглед.инфо/ Проф. Любомир Халачев представя в предаване с Георги Стамболиев новия си роман "Исках да те попитам нещо, може ли?", в който той засяга много дълбоки пластове от живота и възпитанието на децата, които са в основата на бъдещото развитие на обществото и държавата.

Една мисъл казва, че всеки роман е опит да се подреди хаоса на живота в смисъл, т.е. романът не отразява реалността, а показва какво тя означава.

Друг цитат казва, че романите са лаборатории на човешкото сърце.

Според мен, обаче, най-добро описание що е то приказка и роман е това, че приказките дават на детето надежда, а мракът може да се пребори, а романите дават на възрастния утеха, че смисълът може да бъде намерен.

За роман ще говорим днес. Роман, който за разлика от многото блудкави книжлета, които рекламират по панаирите за книги през последните години, преплита в себе си много подсказки, много напомняния, много трепети, размисли, и поуки. Виждаме мъдростта на дете и изненадан по детински възрастен човек. Виждаме света със своята красота, но и с най-грозното му лице. Виждаме плановете на умните и повратите на безстрастната съдбата.

За да се разбере тази книга, не бива да се чете дословно. Видимото в нея е много по- малко от скритото, а посланието - голямо. Макар че амбиция за послание и поука авторът не е оставил. Самото заглавие съдържа въпрос и жажда за знание. Не ни поучава. То дава, пък който иска - да си вземе.

/ВИДЕО/

