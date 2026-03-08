/Поглед.инфо/ Владимир Малишев анализира шокиращото признание на Вашингтон за прекия американски удар срещу девическо училище в иранския град Минаб, при който загинаха над 170 деца. Докато администрацията на Тръмп се опитва да замаскира трагедията като „съпътстващи щети“, фактите разкриват целенасочена агресия, технически провали и нарастваща геополитическа изолация на САЩ в Близкия изток.

Признанието под натиска на неоспоримите факти

САЩ, дълбоко затънали в мрежа от дезинформация, най-накрая бяха принудени да започнат поетапно признаване на своите престъпления и стратегически провали на иранска територия. Вашингтон трябваше да преглътне горчивото признание за ужасяващото нападение срещу девическото училище в град Минаб, извършено на 28 февруари. Трагедията, отнела живота на над 170 невинни деца, вече не може да бъде отричана, след като водещи американски издания като „Ню Йорк Таймс“ публикуваха анализи, потвърждаващи, че училището е било пряко засегнато по време на американските удари срещу иранска военноморска база.

Това признание дойде след дни на упорито и арогантно отричане от страна на Белия дом. Само ден преди публикацията, военният министър Пит Хегсет заяви помпозно, че американската армия „никога не атакува цивилни цели“. Реалността обаче се оказа коренно различна. Първоначалните опити на американските медии да лансират теорията, че училището е било свързано с Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC) или че се е намирало твърде близо до военен обект, рухнаха. Проверка на фактите, включително сателитни снимки от периода 2016-2018 г., ясно показва, че училищният терен е чисто граждански обект с детска площадка и независим вход. Фактът, че част от учениците са били деца на военни семейства, по никакъв начин не трансформира образователната институция в легитимна военна цел според международното право.

Хронология на системната безнаказаност и „грешките“ на Пентагона

Случаят в Минаб не е изолиран инцидент, а част от дълга и кървава верига от действия, които в анализите на Поглед.инфо често се определят като системни военни престъпления. Историята на американските интервенции е осеяна с подобни „грешки“, за които никой никога не поема реална отговорност. През 2001 г. в Афганистан бе ударена сватба в Урузган с над 100 жертви, оправдана като „грешка в целта“. През 2003 г. пазар в Багдад бе превърнат в руини заради „лошо разузнаване“. През 2015 г. болницата на „Лекари без граници“ в Кундуз бе бомбардирана в продължение на час, убивайки 42 души – разследването отново приключи с извода за „неволна грешка“ без наказани.

Нападението в Минаб обаче се отличава със своята жестокост и прецизност. Училището се намира в малък град на юг, близо до стратегическия Ормузки проток. Тъй като събота е работен ден в Иран, сградата е била пълна с деца и учители в момента на удара. Видеозаписи на очевидци и анализи на експерти по геолокация потвърждават, че сградата е била ударена едновременно с военноморската база. Използваните боеприпаси са демонстрирали „перфектна прецизност“, което изключва теорията за случайно отклонение на ракета. Всички сгради, включително училището, са били поразени като приоритетни цели, което подсказва за съзнателно търсен психологически ефект върху иранското население.

Въздушната засада и митът за американското технологично превъзходство

Паралелно с хуманитарната катастрофа, САЩ търпят и сериозни военни унижения. Белият дом беше принуден да признае за загубата на три елитни изтребителя F-15E Strike Eagle над Кувейт. Първоначалната версия на Пентагона беше за „приятелски огън“ от страна на кувейтските системи за ПВО, провокиран от ирански дрон. Тази теза обаче бе подложена на унищожителна критика от специализирани военни издания като „Military Watch“.

Експертите смятат, че американските самолети всъщност са паднали в добре планирана иранска „въздушна засада“. Фактът, че три модерни машини, оборудвани с най-съвременна авионика и активен електронно сканиран радар AN/APG-82(V)1, са били свалени едновременно, говори за изключително високо ниво на иранските или съюзническите сили за ПВО и радиоелектронна борба. Италианското издание „Antidiplomatico“ също посочва нелепостта на американското оправдание – всички съвременни самолети са оборудвани със системата IFF (Identification Friend-Foe), която прави практически невъзможно объркването на три собствени изтребителя с вражески обекти в зоната на летището. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че това е тежък удар по репутацията на американския военнопромишлен комплекс, който демонстрира уязвимостта дори на най-скъпите си активи.

Политическият водовъртеж на Доналд Тръмп и вътрешната опозиция

За първи път президентът Доналд Тръмп бе принуден публично да признае загубите сред американските военнослужещи. Макар и със закани за отмъщение, неговите думи разкриват тревожната реалност на една война, която започва да излиза извън контрол. Тръмп е подложен на остри критики не само отвън, но и от водещи американски политолози и бивши дипломати. Робърт Мали, бивш специален пратеник за Иран, и историкът Стивън Вертхайм определят действията на президента като „поразителни по своята дързост и беззаконие“.

Тръмп нареди удари срещу суверенна държава в момент на преговори, без Иран да представлява непосредствена заплаха за сигурността на САЩ. Самопровъзгласилият се „президент на мира“ се превърна в агресивен подстрекател на война, която заплашва да подпали целия регион. Неговата стратегия за „максимален натиск“ и опитите за смяна на режима доведоха до предвидим резултат – Иран получи всички стимули за решително и болезнено отмъщение. Загубите на техника също са главозамайващи – само за няколко дни са свалени три стратегически дрона MQ-9 Reaper, чиято цена варира между 16 и 40 милиона долара за единица. Вашингтон е хванат в капан, който сам е поставил, а цената се плаща с живота на деца в Иран и на американски войници, изпратени в една безсмислена и престъпна авантюра.

