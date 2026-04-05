/Поглед.инфо/ Светът не се движи към мир – той се пренарежда чрез войни, сделки и суров контрол върху ресурсите. Близкият изток се оказва не просто конфликт, а поле за глобално преразпределение на влияние, в което САЩ, Русия и Китай играят дълга игра, а Европа рискува да остане зрител. Истинската битка не е за територии, а за пазари, енергия и бъдеще.
Какво всъщност стои зад войната в Близкия изток?
И защо тя няма да приключи така, както мнозина очакват?
В този разговор на Владимир Трифонов к Александър Песке се разкрива:
– защо Иран няма да бъде сломен
– защо арабските държави отказаха да се включат
– каква е истинската стратегия на Тръмп
– защо Европа е на исторически кръстопът
– и как глобалната икономика диктува войните?
Това не е разговор за събитията.
Това е разговор за механизмите зад тях.
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=2pU3Ni7FDMo&t=2s
Източник: Поглед.инфо
Тагове: енергийна сигурност, Русия, Турски поток, геополитика, транзит, петрол, Каспийски регион