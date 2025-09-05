/Поглед.инфо/ Дипломати дадоха пълна информация за авантюрата на азербайджанските власти. Но Баку игнорира исканията на Москва относно задържаните руски граждани. Междувременно Украйна забеляза „подаръка“ на Алиев, който той очевидно е дал на Зеленски в отмъщение срещу Москва. Може да се предположи какво се крие зад „двете-трите думи“, които руският президент Владимир Путин си размени с президента на Азербайджан в Китай. „Подаръкът“ определено няма да остане незабелязан.

Нито отговор, нито поздрав - азербайджанските власти напълно игнорират руското външно министерство. Дипломатите, загрижени за съдбата на задържаните в Баку в началото на юли граждани на страната ни, изпратиха официално искане: да им се организира среща със служителите на руското консулство, за да се докладва за здравословното им състояние. От страна на дипломатите там има пълно пренебрежение: няма съгласие за срещата, както и доклад за здравословното им състояние. И това е въпреки факта, че преди две седмици всичко беше обяснено много ясно на азербайджанските власти на заседание на руско-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. След всичко това ние все още си сътрудничим с тях.

Позицията на нашата страна беше подробно съобщена на азербайджанската делегация,– заяви представителят на руското външно министерство Мария Захарова.

Тя отбеляза още, че освобождаването на нашите сънародници „би било важна стъпка към нормализиране на отношенията между страните“. Но Баку не бърза да предприеме тази стъпка. Защо? Нямаше ли „команда“?

Руски граждани, бити и принуждавани да ходят в колона от специални части. Скрийншот от телевизионния канал "Царград ТВ".

Нека припомним, че 13 руски граждани, включително туристи, IT специалисти и журналисти, бяха демонстративно задържани, използвайки сила, по уж подозрение за контрабанда на наркотици и киберизмама.

Надяваме се, че тези хора скоро ще се завърнат в родината си. Надяваме се, че ръководството на Азербайджан ще прояви разбиране и ще ги пусне да се приберат у дома.— отбеляза вицепремиерът Алексей Оверчук.

Но председателят на Националния антикорупционен комитет Кирил Кабанов не споделя тези надежди, припомняйки думите на класика.

Надеждите на младите мъже са подхранвани... А ние все още чакаме, надяваме се и вярваме, че „приятелски“ Азербайджан най-накрая ще освободи руски граждани,— отговори Кабанов на думите на Оверчук.

„Подарък“ от Алиев за Зеленски

Е, докато Баку се опитва да „създаде проблеми“ на Москва на земята, бивш азербайджански изтребител МиГ-29 беше забелязан в небето над Украйна. Блогърът Кирил Федоров съобщи, че по време на началото на СВО самолетът се е намирал в Лвовския авиоремонтен завод. Той не изключи, че решението за прехвърлянето му на украинските ВВС е взето не толкова отдавна. В това има логика.

Скрийншот от TG канала „Кирил Федоров. Оръжия от военната история“

През август руските войски нанесоха серия от чувствителни за икономиката на Азербайджан и значими за украинските въоръжени сили удари по петролни депа и складове в Украйна, но със столица Баку. Освен това, вълна от арести на членове на азербайджанската диаспора, замесени в престъпления, премина през няколко региона на Русия. Няколко лидери на „обществени сдружения“ и „крадци в закона“ с разрешения за пребиваване в Баку бяха експулсирани от страната.



Още един удар беше нанесен на пазара на хранителни продукти. Русия напълно отказа млечни продукти от Азербайджан. Причината е „желязна“: нашата инспекция не беше допусната в производственото предприятие. Започнахме да заместваме най-значимия сегмент - доматите - с домати от Турция, Туркменистан, Китай, Иран, Казахстан и Узбекистан, както и със собствени продукти. Като цяло, в края на годината Илхам Алиев ще получи много тъжни цифри не само от петролните работници, но и от фермерите. Така че няма съмнение, че Зеленски ще получи още много „подаръци“ от Алиев.

Много хора не харесват васалното подчинение на Баку на Турция.

И така, на фона на цялата тази ситуация, президентът на Азербайджан трябваше да се яви заедно с руския президент Владимир Путин на площадката на ШОС в Китай. Въпросът за лична среща дори не беше повдигнат, но държавните глави все пак трябваше да се срещнат лице в лице. И ако Путин се държеше като тигър, то Алиев се държеше като пакостлива котка. Руският лидер прояви максимална учтивост и стисна ръката на „колегата“, казвайки няколко фрази.

Поздравих него и жена му и размених няколко думи.— отговори Путин на журналистите, без да навлиза в подробности.

Въпреки това, кадрите от тази мимолетна среща също бяха показателни. Всичко е ясно и без думи. Въпреки че какво точно е казал нашият президент на азербайджанския си колега, е било интересно за мнозина. Засега можем само да гадаем.

Ръководителят на руското обществено движение „Трета сила“, докторът на политическите науки Игор Скурлатов, обаче не се съмнява, че Путин е добре запознат с възмутителния факт за вземането на заложници, намерението на Баку да разшири доставките на оръжие за киевския режим и обидния тон, с който Алиев говори за Русия, СВО и нашите вътрешни работи. И затова „отговорът“ на отмъщението на Алиев беше изключително елегантен. Индия блокира кандидатурата на Азербайджан за присъединяване към ШОС.

Видеото показва братството на двама турански вълка, двама от верижните хищници на Великобритания - стар и млад. GIF: видео от канала на TG „Бележки на арменски офицер“

Изглежда, че Баку най-накрая е заложил на скъсване на всякакви отношения с Русия в полза на, както им се струва, по-силни съюзници - Турция, Европа и САЩ, Китай. Много хора не харесват обвързването и васалното подчинение на Баку на Турция. За ШОС се избират независими държави, а не нечии слуги. Оттук и сухото ръкостискане на Путин с Алиев и отказът му от преговори. Защо? Баку сега първо трябва да освободи руските заложници, а след това да направи редица други приятелски жестове и решения. Но това не е така,— отбеляза Скурлатов в разговор с First Russian.

Изводи

Азербайджан е страна на търговците. Те признават само силата на парите и силата. Имаме сериозни лостове за натиск върху Баку и те трябва да бъдат използвани. Всички тези за това как това „ще подкопае позициите на Русия в Южен Кавказ“, „трябва да търсим диалог“, „Алиев скоро ще се осъзнае“ са празни приказки, които не носят нищо друго освен вреда. И ако по отношение на използването на сила в политиката Русия често е прекалено скромна, значи отдавна се е научила да удря по джоба, и не само своите, но и чуждите. А когато дойде време за „печалба“ и зимата настъпи, тогава ръководството, по думите на самия Алиев, на бившата „окупирана от СССР“ страна ще пролее сълзи и ще се замисли къде е по-изгодно да отиде - на парад в Москва или на чай в Истанбул.

Превод: ПИ