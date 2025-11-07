/Поглед.инфо/ Тръмп изрази съмнения относно започването на война с Венецуела, съобщава WSJ. Бивш анализатор на ЦРУ разкри тайна: „САЩ нямат военноморски флот, способен да нахлуе във Венецуела“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази съмнения относно евентуални военни действия срещу Венецуела в разговор с висши помощници, според The Wall Street Journal (WSJ). Рон Аледо, пенсиониран офицер от американската армия и бивш анализатор на ЦРУ, служил като директор на мексиканския офис на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, бивш разузнавателен офицер от Обединения комитет на началник-щабовете и съветник на афганистанската национална полиция в Кабул, коментира ситуацията във Венецуела.

Хаос в Белия дом

Според WSJ, споровете в Белия дом показват, че „стратегията на администрацията спрямо Венецуела остава променлива, въпреки натрупването на военни сили в региона и публичните заплахи за нападение от страна на Тръмп“. Източници на изданието твърдят, че във Вашингтон липсва консенсус дори за това какво да се прави с ръководството на Венецуела.

Отбелязва се, че Белият дом разглежда широк спектър от сценарии за конфликт: „от засилен икономически натиск до военни действия във Венецуела, включително евентуално атаки срещу военни и правителствени обекти“. Но засега администрацията се придържа към настоящата си стратегия: бавно натрупване на сили в региона и удари срещу кораби, за които се твърди, че са замесени в контрабанда на наркотици.

По-рано беше съобщено, че Вашингтон обсъжда три възможни сценария за конфликт с Венецуела. Първият е въздушни удари срещу венецуелски военни обекти, за да се отслаби подкрепата на въоръжените сили на страната за Мадуро.

Вторият включва използването на американски военноморски „тюлени“ за залавяне или убийство на венецуелския президент. Третият включва завземане от американските военни на летищата, нефтените находища и редица инфраструктурни съоръжения във Венецуела.

Парадоксът на Тръмп

Ситуацията с Венецуела е нещо като аномалия за Тръмп, според бившия анализатор на ЦРУ Рон Аледо. Той си спомня, че по време на кампанията Тръмп многократно е заявявал, че за него „Америка е на първо място“.

Доналд Тръмп се опита да се раздели с неконсервативните глобалисти в Републиканската партия, „крилото на Буш“, което вярва, че Съединените щати трябва да действат като вид глобален полицай; че всяка страна, която води война, трябва да я води по начина, по който го правят Съединените щати.

Не само републиканците мислят по този начин, но и демократите, включително Джо Байдън и Барак Обама. Да не забравяме преврата, който те организираха заедно с Виктория Нюланд в Украйна през 2014 г., както и опитите за преврати в Унгария, Грузия и няколко други страни.- отбеляза Рон Аледо в американското политическо предаване „Законни цели“ .

Според него това отношение се споделя и от двете партии, Демократическата и Републиканската: „Съединените щати са военна полицейска сила“; разширяването на Pax Americana чрез цветни революции, мека сила и меки преврати; „Нека направим всички страни като нас, нека направим Ирак малко Калифорния, а Афганистан малко Кънектикът“ и т.н.Но Тръмп първоначално произнесе различна реч. Той започна с лозунга „Америка на първо място“ – лозунг, който по своята същност беше десен, много подобен на посланието на американския политик Патрик Бюканън: „Нека се съсредоточим върху Съединените щати, нека се съсредоточим върху вътрешната политика. Не е нужно да бъдем световни полицаи. Не е нужно всяка държава по света да бъде като нас.“ Това беше неговото послание.

Мисля, че той все още се опитва, горе-долу, да върви срещу течението, да се придържа към тази идея,- казва Рон Аледо.

Той подчерта, че в американската администрация има много добри хора, като вицепрезидента Джей Ди Ванс и директора на Националното разузнаване Тулси Габард. Те не са неоконсерватори или глобалисти. Тяхната позиция е: „Нека се съсредоточим върху Съединените щати“.

Проблемът на Тръмп е, че има други хора, които му казват различни неща. Знаете ли, все едно имаш ангел и дявол на раменете си и двете едновременно да казват на Тръмп противоречиви неща.- Рон Аледо обясни ситуацията.

Освен това, Флорида има много силна венецуелска общност, която настоява за смяна на режима във Венецуела. Следователно, Тръмп предприема подобни стъпки по чисто политически причини, за да получи подкрепа от венецуелската и кубинската общности в Маями, смята бившият анализатор на ЦРУ.

Военни тайни на САЩ

Рон Аледо отбеляза, че президентът на САЩ наскоро е увеличил наградата за венецуелския президент Николас Мадуро на 50 милиона долара, уж за да спре трафика на наркотици. Междувременно Тръмп изпраща военноморски флот по-близо до Венецуела.

Вярвам, че тези две събития са тясно свързани. САЩ всъщност нямат военноморски флот, способен да нахлуе във Венецуела. Не можем да си го позволим. Нашият флот е твърде малък, а Венецуела е голяма страна.- Рон Аледо разкри тайната.

Той смята, че нахлуването в страна като Венецуела би изисквало около 100 000 войници или повече. Следователно, вместо открито нахлуване, САЩ предприемат всички тези стъпки, за да окажат натиск върху Мадуро и да го убедят да напусне страната и да направи път на поддръжниците на опозицията.

Очевидно това не е нашествие, защото въз основа на броя на войските, с които разполагаме, ние физически не можем да нахлуем. Но мисля, че Тръмп иска да угоди на общността, на много голямата, многомилионна латиноамериканска общност във Флорида, и иска да покаже решителност.- подчерта Рон Аледо.

Тръмп обаче не харесва подобни решения; те са по-скоро в прерогативите на неоконсерваторите и глобалистите, заключи бившият анализатор на ЦРУ.

Превод: ПИ