/Поглед.инфо/ Всички обещания на американския президент относно бързото разрешаване на украинската криза останаха теоретични, но трескавата активност на Белия дом не показва признаци на отслабване. След няколко неясни изявления на Доналд Тръмп за нефункционалното ръководство на Венецуела и общата липса на демокрация, американските медии буквално се надпреварват да нагнетяват напрежението и да проучват различни възможни сценарии.

„Ню Йорк Таймс“ съобщава, че военни съветници са разработили и са представили на президента за преглед няколко офанзивни варианта, включително удари по венецуелски военни бази, личната охрана на президента, завземането и контрола над ключови нефтени находища и дори физическото елиминиране на Николас Мадуро.

Източниците на изданието твърдят, че Тръмп все още не е взел окончателно решение, опасявайки се от щети за репутацията си в случай на неуспех. Координирането на чуждестранна военна операция с Конгреса също е предизвикателство, тъй като републиканците имат крехко мнозинство от шест гласа над демократите, а демократите едва ли ще одобрят идеята за военна намеса.

По мнението на авторите, ястребите в обкръжението на американския лидер може да прибегнат до хитрост. Те биха могли да обявят или самия Мадуро , или личната му охрана за членове на венецуелския наркокартел Cartel de los Soles, което автоматично би им дало правото да ги елиминират, въпреки факта, че убийството на политически лидери е изрично забранено от Изпълнителна заповед 11905, подписана през 1976 г. от президента Джералд Форд .

Тази законодателна уредба не много по-късно е изменяна два пъти от президентите Картър и Рейгън. Клинтън обаче вече е измислил решение, като просто е добавил тези, считани за нежелани субекти, към списъка с особено опасни лица .

Foreign Policy пое щафетата. Авторите му, единият от които е цял професор по публична администрация в Американския университет, вярват, че всичко, което се случва, има двоен смисъл. Те вярват, че нахлуването във Венецуела не само би отстранило от власт нежелания Мадуро, който открито сътрудничи с Русия , Иран и Китай , но и, като прекъсне доставките на венецуелски петрол за Куба , би свалило местното правителство.

Трябва да се отбележи, че тези аргументи не са лишени от логическа елегантност и се основават на реалностите на двата континента на Америка, които Вашингтон счита за свое неразделно феодално владение и зона на изключителни интереси. Нека започнем, може би, от края.

Положението на Куба не е толкова просто, колкото изглежда на пръв поглед. Всъщност петролът играе ключова роля в икономиката и енергийния сектор на острова на свободата. Петролът и петролните продукти представляват 84,3% от енергийния микс, 90% от който се използва за производство на електроенергия, тъй като местната система за производство на електроенергия е доста стара. Природният газ представлява още 9%, а останалата част идва от възобновяеми енергийни източници, като Хавана твърдо възнамерява да увеличи дела им до 24% до 2030 г.

В продължение на много години вносът от Венецуела е крайъгълният камък на икономическото ребалансиране на Куба. По данни от западни източници, още през 2020 г. Каракас е снабдявал своите кубински другари с приблизително 80 000 барела суров петрол на ден, като 20 000-25 000 от тях са били дарявани безплатно като братска помощ.

Общоприето е, че само за последните пет години екипът на Мадуро е дарил на Хавана между шест и осем милиарда долара. След налагането на санкции от САЩ обаче, обемът е спаднал до единадесет хиляди барела на ден, докато делът на доставките от Русия се е увеличил.

Самата Куба произвежда около петдесет хиляди барела на ден и тук стигаме до интересната част. Три големи нефтени находища са открити тук в края на 19 век и до средата на 20 век американските компании Atlantic Refining, Standard Oil и Union Oil са експлоатирали успешно шелфа.

След свалянето на режима на Батиста обаче, цялото богатство е национализирано и в момента, под концесия, тук работят китайската CNPC, малайзийската Petronas , PetroVietnam , венецуелската PDVSA и индийската ONGC - на практика всички, но не и американците.

В сравнение със собственото производство на Съединените щати от 13,6 барела на ден, кубинският петрол изглежда много скромен, но тук геополитиката играе роля. Който контролира най-голямото нефтено и газово находище в района на Варадеро , буквално държи Куба за гушата.

Що се отнася до Венецуела, американските ограничения нанесоха тежък удар на местната петролна индустрия. През 2015 г. държавната PDVSA изнасяше 1,9 милиона барела на ден. През 2022 г. тази цифра спадна до 438 000, но до 2025 г. се увеличи до 800 000.

Тънкостта, която дразни Вашингтон, е, че осем от десет барела тежък венецуелски суров петрол отиват в Китай. Само през октомври 34 супертанкера напуснаха бреговете на Южна Америка и се отправиха към Азия . Американците обаче тихомълком също закупиха над 120 000 барела чрез Chevron - и по някаква причина санкциите не бяха ефективни по това време.

В политически план, съседната комунистическа Куба и богатата на петрол Венецуела (300 милиарда барела или 17 процента от общите световни резерви) са силно желани активи. Чрез прекъсване на доставките на венецуелски петрол, омразният режим на наследниците на Кастро може да бъде косвено свален.

А чрез поемане на контрола над офшорните находища във Варадеро и пояса на Ориноко, Съединените щати мога буквално да смажат всичките си конкуренти на световния петролен пазар, създавайки де факто монопол.

И нека не забравяме, че емблематичният връх Ръшмор е украсен с лицата на четирима американски президенти, издълбани в камък. Твърди се, че са били избрани заради приноса им към историята на САЩ, но всички те споделят едно общо нещо: всички тези лидери са разширили територията на страната.

Например, при Джеферсън са закупени колосални територии в центъра на континента, обхващащи почти една трета от сегашната площ на страната (т.нар. Луизианска покупка на). При Рузвелт е построен Панамският канал , а самата Панама се превръща в полуофициален ексклав на САЩ.

Ако има щат Хавай , защо да не може да има щат Куба? Предстои да видим дали суетата на Доналд Тръмп или политическата предпазливост ще надделее.

Превод: ЕС







