Джо Байдън започва да формира администрацията си - вече е ясно, че там ще има много жени, вероятно ще се разпределя квота за сексуални малцинства. Но ключовите външнополитически постове няма да отидат при тях - имената на бъдещия държавен секретар и съветник по националната сигурност ще бъдат обявени във вторник.

Това ще бъдат двама от бившите помощници на Байдън по време на неговото президентство, но 43-годишният Джейк Съливан, който ще заеме втория пост, е много по-малко интересен от бъдещия държавен секретар Антъни Блинкен.

И не защото възгледите им за външната политика (включително в руска посока) са много различни, а напротив, те са „добри приятели с общ мироглед“, както честно пише The New York Times. Тоест, насърчаването на глобализацията („Байдън избра Антъни Блинкен, защитник на глобалните съюзи“ - заглавието на The New York Times) и ограничаването на Русия, макар и с открито декларирано намерение да се играе върху факта, че „руснаците се страхуват от зависимостта от Китай“ - всичко това е банално, скучно , а в китайско-руската посока също е абсолютно неперспективно.

Интелектуалната безпомощност в търсенето на отговор на геополитически проблеми не е изненадваща - в края на краищата идеята на Блинкен за нашата страна е класически либерална: Путин толкова се страхува от Запада с неговите свободи, че е готов да подкопае Америка и Европа отвътре, но като цяло руснаците разбират само от сила, следователно е необходимо твърдо да им се покаже кой в света определя правилата и води народите зад себе си.

След такъв задълбочен анализ човек може да бъде спокоен относно бъдещето на американската външна политика: Вашингтон ще продължи доброволно да помага на Москва да изгражда новия световен ред.

Но Blinken е интересен не с възгледите си, а с произхода си. Нашите медии вече го нарекоха „наследствен дипломат“ - в крайна сметка баща му и чичо му през 90-те, по времето на Бил Клинтън, бяха посланици на САЩ в Унгария и Белгия. Но, разбира се, те нямаха нищо общо с дипломацията - в Щатите е обичайно да се назначават посланици за услуги на президента и управляващата партия, включително и за финансови дарения.

А Доналд и Алън Блинкен очевидно имат значителни заслуги: двамата братя цял живот са се занимавали с финанси и инвестиции, ръководейки различни компании. И така, Доналд е бил директор на EM Warburg Pincus & Company (фамилията Warburg е повече от известна не само в американската, но и в световната история), а Алън е отговарял за фармацевтични, моделиращи и други компании.

Доналд е бил и председател на борда на директорите на Държавния университет в Ню Йорк в продължение на много години (и това не е простоедин университет, а цялата система от държавни университети и колежи в този щат). И двамата също са големи покровители на изкуството - например Доналд оглавява фондация „Марк Ротко“ (култов абстрактен художник на Запад, роден в Русия). За внуците на киевския писател Меир Блинкен, който емигрира в САЩ в началото на 20-ти век, това е повече от забележителна кариера.

Но въпросът е в това, че Антъни не е израснал с тях - той е на девет години, когато майка му се развежда с баща му, омъжва се повторно и завежда сина си в Париж.

Втори баща му става Самуел Писар, родом от Полша, който оцелява в концентрационните лагери и се премества през Австралия в Америка. През 60-те той работи в група съветници на Кенеди, след това е бил съветник на Държавния департамент, Сената и комитетите на камарата на представителите, както и адвокат по делата на много големи компании.

Още във Франция той публикува своите мемоари „Кръв и надежда“, посветени на Холокоста, като получава литературна награда за тях. Писар също е рицар на френския Почетен легион.

Малко преди смъртта си, в интервю за Washington Post, Писар говори за своя доведен син - Антъни настоява да знае през какво му се е наложило да премине. "Това му даде друго измерение, различен поглед към света ... Когато днес трябва да се тревожи за смъртоносните газове в Сирия, той почти неизбежно мисли за газовете, унищожили цялото ми семейство."

След бохемския и богат живот в Париж, Антъни не иска да бъде дипломат - но се завръща в Щатите, завършва Харвард, а след това и Колумбийския университет със специалност „международни отношения“. И през 1993 г., когато Клинтън идва на власт, той е нает от Бюрото по европейските въпроси на Държавния департамент - въпреки че самият той все още иска да бъде журналист или филмов продуцент. Но неслучайно по това време баща му и чичо му са назначени за посланици в Европа.

Ала Блинкен не остава дълго в Държавния департамент: скоро той се озовава в апарата на Съвета за национална сигурност, тоест в Белия дом, защото за Клинтън се търсиспециалист с „умна и космополитна“ гледна точка за Европа.

Блинкен пише речи за Клинтън, ходи с него на срещи на върха (на една от тях, през 1999 г., дори вижда Владимир Путин, тогавашният секретар на Съвета за сигурност). По това време кариерата му вече лети нагоре - по време на управлението на републиканците, Белият дом се налага да бъде заменен с Конгреса. Там Блинкен поема поста началник на кабинета на най-влиятелния Сенатски комитет за външни отношения, който се оглавява от Байдън.

Е, след избирането на шефа му за вицепрезидент той става негов съветник по националната сигурност – а през втория мандат той беше повишен до нивото на заместник-съветник на самия Обама. И през 2015 г. той става заместник-държавен секретар - а сега вече може да се завърне в Държавния департамент като негов ръководител.

Но в действителност не конкретно Блинкен се завръща, а самото това "Вашингтонско блато", което Тръмп се опитваше да разпръсне и пресуши. Блинкен е типична рожба, дете на американския истеблишмънт, както в буквален, така и в преносен смисъл.

Този самовъзпроизвеждащ се елит, който от много време вече не се интересува от собствената си държава, освен това с всяко ново поколение става все по-космополитен. Той се е затворил в себе си и смята, че сега, след като преживее бунта на „този неизвестно откъде изскочил луд Тръмп“, ще продължи да управлява, криейки се зад „уютния дядко“ Байдън сякаш нищо не се е случило.

Но едва ли ще стане така – при това нито в самите САЩ, нито на световната арена.

Но нека не разстройваме потомствените жители на „Вашингтонското блато “ - нека опитат, ще бъде изразходвана още една част от„запаса на устойчивост“ на системата. През 2016 г., измисляйки случая с „руската намеса“ и „руските връзки“ на Тръмп, администрацията на Обама-Байдън вече нанесе огромна вреда на легитимността на американската власт и Блинкен, разбира се, носи своя дял от отговорността за това.

Между другото, Блинкен си имаи съпруга - Евън Райън. Те дори известно време са работили заедно в Държавния департамент: той беше заместник, а тя - помощник държавен секретар.

Жалко, че дядото на булката не е успял да доживеедо това време - бившият директор на Сикрет сървис на САЩ (отговорен също за защитата на ръководството на страната) Джеймс Джоузеф Роули есъщият, при коготобеше убит Джон Ф. Кенеди и започна да се популяризира скандалът „Уотъргейт“ при Ричард Никсън.

Ето такова е семейството Блинкен.

Превод: ЕС

