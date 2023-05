/Поглед.инфо/ През февруари 2023 г. на официалния уебсайт на Пентагона беше публикуван меморандум , подписан от заместник-министъра на отбраната на САЩ по изследванията и технологиите Хайди Шу, в който тя обяви създаването на Работната група по стратегическите опции (Task Force on Strategic Options) като подкомисия на Съвета по отбранителни науки (DSB).

Целта на новата структура на Пентагона е да гарантира, че в случай на пряк военен конфликт със „държави, които се стремят към по-голяма регионална мощ, да се избягва повишаването на цената на намесата на Съединените щати до неприемливо ниво от гледна точка на гибелта на военен персонал и загубата на ценни активи."

Оперативната група има за задача да разработи нови оръжия и стратегически концепции, така че в случай на военен конфликт с такива страни [Русия, Китай] „да спечели на най-ниската цена“.

Американският военен анализатор Джулия ван дер Колф в статия Изграждане на нов американски арсенал (Building A New American Arsenal), публикувана на портала War On The Rocks , разкри предисторията на този меморандум: „В Пентагона звънят звънци за тревога. Съединените щати бързо изчерпват своите запаси от боеприпаси, за да подкрепят украинската армия... Войната в Украйна потвърди това, което вече беше широко известно: индустриалната база на Америка е атрофирала след разпадането на Съветския съюз.“

„Въпреки усилията за възстановяване и укрепване на производствената база... критичните времена за подмяна на инвентара са средно зашеметяващите 13 години при налично текущо производство.“

Джулия ван дер Колф подкрепи инициативата на Хайди Шу и предложи създаването на специален „оръжеен сектор с различна стойност на отбранителната индустрия на САЩ“ във военно-промишления комплекс на САЩ . В превод - "бюджетният" сектор на военната индустрия на САЩ.

Същността на нейната статия: победата във войните на бъдещето между равни противници ще бъде постигната чрез по-ефективна синергия в триадата количество / качество / цена на оръжията. На първо място в тази триада е максимално възможното намаляване на разходите в разумни рамки.

Въпреки това има основание да се смята, че задачите на „оперативната група“ на Пентагона, както и предложението на Джулия ван дер Колф за намаляване на цената на военен конфликт с равностоен противник, няма да бъдат постигнати.

Един от водещите американски военни анализатори, директор на Центъра за отбранителни концепции и технологии, Брайън Кларк, през последните години написа десетки доклади и статии, проведе много конференции и кръгли маси, опитвайки се да накара лидерите на американската военна индустрия да осъзнаят необходимостта от радикално преразглеждане на своя курс към разработването и създаването на суперскъпи „Звезди на смъртта“ (Death Stars) като гигантските самолетоносачи от клас „Джералд Р. Форд“ и стелт разрушителя „Замволт“, и да преминават към масово производство на прости за използване и евтини автономни дронове за водене на мрежово-центрични войни, чийто идеолог и разработчик е самият Брайън Кларк.

Кларк е един от авторите на концепцията за „мозаечната война“ ( Mosaic Warfare ), която от своя страна е модифицирана стратегия на мрежово-центричните войни.

Почти четвърт век след публикуването на политическата статия на А. Себровски и Дж. Гарстка „Мрежово-центричната война, нейният произход и бъдеще“, водещите американски експерти разбраха , че тази концепция не работи или не работи както бихме искали.

И светлите умове сред американските военни създадоха концепцията за „мозаечната война“, съгласно която не са необходими гигантски, изключително уязвими „звезди на смъртта“ за война с равностоен враг, а са необходими много евтини оръжия, преди всичко всички видове на дронове, които ще се управляват от компетентни и инициативни командири с достъп до единно цифрово пространство на театъра на военните действия. Броят на безпилотните самолети, тяхната конфигурация, оборудване и въоръжение могат да се променят в зависимост от бойната мисия.

Такава концепция беше очертана от Брайън Кларк и съавторите в монументалния доклад „ Американската морска сила на кръстопът: план за възстановяване на морското предимство на американския флот“ . Кларк се оплака , че „американската армия е на кръстопът“, тъй като продължава да създава все по-неустойчиви големи многоцелеви платформи и военни формирования [същите тези Звезди на смъртта], които в крайна сметка ще ограничат осигуряването на националните интереси на САЩ и техните съюзници.

И се появи проблем: от един супер-носител или супер-изтребител от пето поколение американските военни корпорации печелят многократно повече, отколкото от стотици малки и прости дронове.

Преди няколко години беше създадено командването за бъдещето на армията на САЩ , но дейността му все още не е донесла сериозни резултати, което беше признато от бившия заместник-началник на тази структура генерал Ерик Уесли.

В статията си „Време е да преместим армейската стълба“ /It's Time to Move the Army Ladder/ той призовава американската армия да „прекъсне интелектуалната задънена улица“: „В продължение на 20 години американската армия се бие с по-слаби във военно отношение врагове в Афганистан и Ирак. Войните бяха безплодни. Сега армията полага усилия да се конкурира с Китай и Русия, двете водещи ядрени сили... За съжаление, при липса на фундаментални промени, армията вероятно ще се провали в това усилие.“

За да помогне на своя заместник Хайди Шу, шефът на Пентагона Лойд Остин наскоро създаде Службата за стратегически капитал (Office of Strategic Capital, OSC). Малцина обаче вярват, че друга бюрократична служба ще помогне да се справят с бюрократизацията на Пентагона.

В края на 2021 г. специалният гост от Франция Никола Шаян, звезда в системните иновации, подаде оставка , след като беше директор на софтуера за ВВС на САЩ от 2018 г. Шаян поиска оставката му да се разглежда като "протест срещу бавния темп на технологична трансформация в американската армия".

Последната капка, каза той, беше отказът на офиса на Лойд Остин и Обединения комитет на началник-щабовете да подкрепят предложенията му за прилагане на военни стратегии (между другото, тези, които бяха разработени от Брайън Кларк, наред с други).

През април 2022 г. Престън Дънлап, главен архитект на космическите и военновъздушните сили на САЩ, подаде оставка . Той отговаряше за въвеждането на нови технологии в аерокосмическите сили и управляваше бюджет от 70 милиарда долара.

„Докато правителството успее да произведе нещо, то твърде често е остаряло“, каза той в писмото си за оставка.

Почти едновременно с Дънлап, главният учен по данни на Пентагона Дейвид Спирк подаде оставка , също говорейки неласкаво за бюрократите от Пентагона.

Но нито тези оставки, нито създадените иновативни структури са в състояние да преодолеят бюрократичната тежест и корупцията в американския военно-промишлен комплекс.

През 2016 г. Ройтерс съобщи , че „американската армия е фалшифицирала своята отчетност за трилиони долари, както е установила проверка“. Конгресът на САЩ поиска от Пентагона да извърши одит. През 2018 г. за първи път в историята се проведе такъв одит и Пентагонът го провали ...

Американският военен портал Defense One каза, че е било необходимо искане на Закона за свобода на информацията, за да може Министерството на отбраната да публикува доклад за степента на измама от страна на изпълнителите на Пентагона, посочвайки имената на девет фирми, сътрудничеството с които е спряно. Бяха образувани наказателни дела срещу петстотин физически и юридически лица, замесени в "отсичането" на около 6 трилиона долара в периода 2013-2017 г. Само 168 юридически лица и индивидуални изпълнители обаче са глобени или осъдени.

Въпреки бюрокрацията и корупцията, които проникват в американския военно-промишлен комплекс, неговият потенциал остава огромен. А фактът, че той се свива, дава засега време, макар и малко, за сериозна военно-икономическа мобилизация на Русия.

Превод: ЕС

