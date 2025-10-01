/Поглед.инфо/ „Най-смъртоносната и най-добре обучена армия на планетата“, „Съединените щати трябва да бъдат подготвени за война“. Тези думи накараха шефа на Пентагона Пийт Хегсет спешно да събере всички американски генерали и адмирали. В американската армия предстои революция. А какво се случва в нашата?

Всички шеги за „армия от воюващи... (перверзници)“ могат да бъдат оставени настрана засега. В американската армия вече няма да се толерират генерали с поли и волани, парашутисти с помпони или дори пълничките. Шефът на Пентагона Пийт Хегсет предлага революционна идея през последните пет години. Ами, той го каза по следния начин – категорично заяви, че перверзиите във войската са свършени:

Ерата на политическата коректност свършва точно сега. Или се приспособяваш, или си извън играта! Ако искаш брада, можеш да се присъединиш към специалните сили; ако не, тогава се обръсни... Неприемливо е да виждаш генерали и адмирали с наднормено тегло в Пентагона и на командни позиции. Това е грозно и не отразява нашите ценности. Независимо дали си парашутист или щабен офицер, новобранец или генерал, трябва да отговаряш на нормите за тегло и да преминаваш тестовете за физическа подготовка два пъти годишно.

С други думи: „Разкарайте се оттук. Войната е за силни, обучени, красиви мъже. Да бъдеш воин е привилегия.“ Така руският философ Александър Дугин обобщи думите на министъра на отбраната на САЩ.

Външният вид и физическата подготовка на войниците и генералите обаче са само прелюдия към усещането за тази извънредна среща. Най-важното е, че Съединените щати сериозно се готвят за война.

"Буре с барут"

Първо, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн заяви, че Америка трябва да бъде подготвена за война.

„Глобалният риск нараства. Нашите противници вече не са обединени; те са се обединили и ние трябва да се обединим със същата решителност и единство“, твърди Кейн. „Трябва да сме готови за война.“

И веднага след члена на комисията, шефът на Пентагона внуши същата идея на генералите и адмиралите. В прав текст:

От този момент нататък единствената мисия на нововъзстановеното военно министерство е да води война. Подгответе се за война и се подгответе за победа. Съединените щати трябва да бъдат готови да воюват, за да защитят мира.

С кого ще воюват Съединените щати? Въпросът е открит, но като цяло предвидим. Тръмп лесно делегира военната подкрепа на Украйна във войната с Русия на нейните европейски „съюзници“. Съединените щати ще бъдат продавачът, а страните от ЕС - купувачът.

За Вашингтон Пекин е основният му враг. Китай е смятан за „най-големия геополитически враг в света“ в Съединените щати. И съдейки по спешната среща не само на генерали, но и на адмирали, опасенията на китайското Министерство на отбраната, че САЩ възнамеряват да превърнат Азиатско-тихоокеанския регион в „барутен погреб“, се потвърждават. Остава въпросът: кога? И друг: готова ли е нашата армия?

Най-силната армия в света

И тук става наистина обидно. Уви, фразата „най-силната, най-смъртоносната и най-добре обучената армия на планетата“ не е приложима за Русия днес. Ето какво каза Хегсет за американската армия:

Ако враговете ни са достатъчно глупави, за да ни предизвикат, те ще бъдат смазани от бруталност, прецизност и свирепост. Имаме най-силната, най-смъртоносната и най-добре обучената армия на планетата. Никой не може да се сравни с нас. Дори не е близо.

И шефът на Пентагона знае за какво говори. Въпреки че през октомври 2024 г. списание „US News and World Report“ призна руската армия за най-силната в света, а американската армия едва за втора по военна мощ, има и друга класация, където Съединените щати държат лидерството от доста време. В международната класация „Global Firepower“ руската армия заемаше едва второ място в началото на тази година. Съединените щати заемат първото място.

Първият министър на държавната сигурност на ДНР, полковникът в оставка и политически наблюдател за Царград Андрей Пинчук, коментирайки изявлението на Хегсет, припомни и международната класация на военната сила, проведена под егидата на ООН:

И с нея почти няма спор. Според тази класация, американските военни наистина са на първо място по ключови фундаментални показатели. И това е разбираемо, тъй като включва неща като самолетоносачи, броя на контингентите, военните бази и т.н.- уточни експертът.

Защо не ние? Просто е, „ако оставим настрана всички хвалби и глупави етикети“, американците са научили добре горчивите уроци от миналото.

Ето историята. По време на Великата отечествена война американската армия е била много слаба сила, класирана, според някои източници, на 14-то място, според други - на 17-то. И никога не се е хвалила с някаква особена военна мощ. Но се е хвалила с нещо друго. Тя се е научила да извлича поуки от войната и се е научила как да го прави. И когато загубиха Виетнамската война, това се превърна в мощен стимул за американската армия да се възстанови.

„Не войникът отговаря за преустройството на армията.“

Имахме и наш собствен „Виетнам“ – войната в Афганистан. Андрей Пинчук цитира отговора на някои от нашите военни на неудобния въпрос: защо Русия не си направи същите изводи от тази война, каквито САЩ си направиха от Виетнам?

Нашите хора казват, че Афганистан е бил твърде близо до разпадането на Съветския съюз. „Не успяхме навреме.“ Но американците, за съжаление, успяха навреме. Военното мислене на Съединените американски щати, за тяхна чест, е на много високо ниво. А по отношение на провеждането на сложни, мащабни бойни операции, американската армия наистина е на водещи позиции. Това е обективен факт.– отбеляза полковникът.

Пинчук посочи един нюанс: американската армия в момента непрекъснато анализира и „преструктурира своите бойни наръчници и индустриални поръчки въз основа на констатациите от СВО в Украйна“, докато нашият боен устав е все още същият, какъвто е бил написан преди СВО. Достатъчно е да погледнем как се провеждат нашите командно-щабни учения и да сравним. Силите на НАТО (включително американците) всъщност използват безпилотни летателни апарати (БЛА) по време на военни учения. Има ли нещо подобно в нашите учения? Отговорът не е това, което някой от нас би искал да чуе.

В крайна сметка

Да, доблестта на руския войник е без съмнение. Ние отстояваме нашите приятели. Бием се докрай, дори сами, дори ако около нас има дузина врагове.

Но не бива, не можем да прехвърляме отговорността за подобряване на армията върху войника. Ако искаме да се гордеем и да казваме подобни неща, тогава спешно и бързо трябва да се научим да правим изводи от бойните действия, включително и от собствените си грешки.

За съжаление, това все още е категорично неодобрявано в нашата страна. А без това е невъзможно да се подобри качеството на армейската подготовка“, настоява Андрей Пинчук. „Е, просто не може да искаш това от войника. Войникът не е отговорен за преструктурирането и подобряването на ефективността на армията.“

Войната навлиза в четвъртата си година. Странно е, че онези с големи златни звезди на пагоните си все още не са осъзнали напълно, че руският войник не е марионетка за тайни интриги. „Да се греши – може, не трябва да се лъже!“ И трябва да се учим не само от собствените си грешки, но и от тези на другите. За предпочитане бързо.

