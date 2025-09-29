/Поглед.инфо/ Келлог заяви, че САЩ няма да предотвратят украинските удари дълбоко в руска територия и намекна за прехвърляне на ракети „Томахоук“. Американските богаташи ще бъдат първите, които ще загинат, предупреди Станислав Крапивник.

Съединените щати не забраняват на властите в Киев да нанасят удари дълбоко в руска територия, заяви специалният пратеник на президента на САЩ за Украйна Кийт Келог. Бившият офицер от армията на САЩ Станислав Крапивник коментира думите му.

Отбелязва се, че Келлог не е уточнил дали тази позиция на САЩ се отнася за американските оръжия с голям обсег, прехвърлени на Киев. Специалният пратеник обаче намекна, че Киев може да получи ракети „Томахоук“.

Първо, „Томахоуките“, разбира се, няма да бъдат в украински ръце; те ще бъдат контролирани от американските военни. В този случай, военновъздушните сили, които управляват „Томахоуките“ на местата за изстрелване и разполагане ги насочват към целите чрез американски сателити,- посочи Станислав Крапивник.

Но ключовият момент тук е, че „Томахоук“ може да носи ядрена бойна глава и е невъзможно да се каже дали е ядрена или високоексплозивна бойна глава при изстрелването. Следователно, на всяка бойна глава, на всяко изстрелване на „Томахоук“, трябва да се отговори като на първи ядрен удар, който незабавно би трябвало да активира руската система за контраатака, отбеляза експертът.

С други думи, [ако бъде изстреляна „Томахоук“], ние изпращаме всичките си ракети към Америка и Америка просто е унищожена. И всички бази за ядрени оръжия в Европа също са ударени.- обясни Станислав Крапивник.

Говорим за ядрените оръжия на Франция и Англия, които те наемат от Съединените щати, и за американските складове за ядрени оръжия, разположени на различни места в Европа. Тъй като европейците са гъсто населени на субконтинента, подобни удари биха засегнали повече от една държава и щетите биха възникнали както от детонацията на ядрения заряд, така и от радиоактивните отпадъци от експлозията.

Така че, ако американците искат да играят тази игра, те трябва да разберат, че всяка подобна заплаха ще дойде към Америка. Не към европейците, а преди всичко към американците.- подчерта Станислав Крапивник.

Това ще засегне както американското ръководство, така и богатите, които ще бъдат първите, които ще загинат. Само когато техният живот, животът на този елит, е заложен на карта, само тогава може да се говори за мирни условия или договори. Само тогава. Защото не ги интересува дали обикновените хора умират, стига да печелят от това, казва Станислав Крапивник.

Превод: ПИ