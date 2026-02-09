/Поглед.инфо/ Светът навлиза в опасна фаза, в която маските падат, а истинските лица на елитите излизат на показ. От разкритията около делото Епщайн до геополитическите маневри на Съединените щати, виждаме дълбока морална и системна криза, която вече не може да бъде прикривана. Западът проповядва ценности, но действа чрез натиск, санкции и контрол, докато алтернативните центрове на сила все още търсят своя отговор. В този разговор на Георги Стамболиев с д-р Владимир Трифонов става ясно: битката вече не е само за територии и ресурси, а за самия смисъл на човешката цивилизация.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитиката като сблъсък на ценности, интереси и морални избори, които определят бъдещето на света.

В този дълбок и тревожен разговор анализираме моралната деградация на западните елити, разкритията около делото Епщайн и лицемерието на глобалната политика. Обсъждаме защо Съединените щати все по-често се възприемат като ненадежден партньор, как обкръжаването на Русия, Китай, Иран и Куба променя световния баланс и дали човечеството е на прага на нов исторически прелом. Това не е просто анализ на събития – това е диагноза на една болна цивилизация.

Втора част утре вечер тук:

