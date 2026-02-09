/Поглед.инфо/ То е носител на справедливостта, на защитата на човешкото достойнство, на автентичната демокрация



Имаше различен дух на Конгреса – усещане за отговорност и хъс за промяна



БСП е готова да се бори за своите ценности, това пролича и в избора на Крум Зарков

„В БСП всички разбираме, че нито успехът, нито провалът са дело само на председателя. Те зависят от всички. Винаги сме били и оставаме най-демократичната партия в България. Никоя друга не избира лидера си чрез толкова открита и състезателна процедура – с дебати и представяне на платформи. Това е сериозно предимство за БСП.“

Така започна анализа си за работата на извънредния конгрес на БСП Сергей Станишев в предаването „Интервюто“ на БНТ, с Милена Кирова.

„Усетих различен дух в сравнение с този преди година.“, сподели той и припомни, че тогава заседанието се е превърнало в среща на нагаждането във властта и разпределянето на влияние, с вътрешни грозни картини. „Висшият орган просто трябваше да препотвърди вече взетото решение от Националния съвет и не прие предложената от мен резолюция, която даваше лице на партията в управлението.

Сегашният Конгрес беше различен – с ясно усещане за отговорността на всеки делегат за това дали БСП ще оцелее. Днес има хъс за борба – за бъдещето не само на партията, но и на лявото.“

Говорейки със стотици делегати, Станишев стигна до възможен слоган на кампанията: „Без ляво не може!“

„Ако в една европейска демократична страна няма силно ляво, държавата ще куца. Днешните партии у нас са либерални, центристки или десни и националистически. Лявото е крайно необходимо – за политическата система, за държавата и за хората. То не е само политика за пенсии и социални помощи. Лявото е носител на справедливостта, защитата на човешкото достойнство и автентичната демокрация.“

БСП е готова да се бори за своите ценности, това пролича в избора на Крум Зарков

Попитан за участието на партията в управлението, Станишев посочи, че в продължение на година БСП е изглеждала в очите на обществото като „копче на балтон“ – младши партньор, подчинен на мнозинството. „В събота се показа, че БСП е готова да се бори за своите ценности. Това пролича и в избора на Крум Зарков, който излезе с отчетлива платформа за промяна.“

„Първата задача е левицата да се стабилизира и да обедини силите си, защото реално сме заплашени да не влезем в парламента. Сега съм по-оптимистичен за бъдещето на БСП на предстоящите и следващите избори. Надявам се този дух да се запази и да се реализира в политики.“

Станишев коментира още, че БСП изпадна в странно шизофренно състояние в последните седмици, давайки положителна оценка за участието си в кабинета и същевременно искайки оставката на председателя. „Всеки направи своите стъпки на Конгреса – назад, встрани или напред. Важното е, че всички се държаха отговорно. Заплахата заседанието да се превърне в пореден братоубийствен сблъсък не се реализира. Това показва разбиране за отговорността – не само към 130-годишната традиция на БСП, но и към бъдещето на страната и ролята на лявото в него.“

Общото възприятие е, че Радев е инструментът, който ще помете статуквото

На въпрос за бъдещия проект на Румен Радев Станишев посочи, че към него има огромни и закономерни очаквания, тъй като в последните години е бил възприеман като противовес на статуквото.

„Той ще обере гласоподаватели от целия политически спектър – от „Възраждане“, ПП–ДБ, вероятно дори от ГЕРБ, а БСП е най-уязвима. Основното му послание – борбата с олигархията – резонира широко. Ако даде отговори по други теми, ще започне да губи подкрепа, затова сегашната неопределеност очевидно е стратегия.“

БСП има всички шансове да намери себе си отново. Ще бъде грешка, ако даде автоматична подкрепа на новия проект

„БСП се приемаше като унизен партньор, който изпълнява чужда воля в досегашната коалиция, ще бъде грешка ако партията повтори това упражнение с президента Радев.

Столетницата може да си партнира с неговия проект в следващия парламент, по различни теми – общо демократични, по които имаме близки и общи позиции, но не може да бъде автоматична подкрепа за всичко.

Най-сложният въпрос пред БСП в момента е свързан с факта, че нашите избиратели много убедено вече два пъти са гласували за Радев като президент. Нещо повече – за разлика от другите, те са работили за неговото избиране, как да им обясним, че проектът му не е българското ляво? Там сигурно ще има и лица от левицата.“

Сигурен съм, че президентът Йотова ще направи всичко възможно изборите да са честни

„Илияна Йотова има достатъчно опит, познава политиката. Единственият начин да постъпи правилно е като действа принципно – на базата на Конституцията и закона. Сигурен съм, че ще направи всичко необходимо изборите да бъдат прозрачни, почтени и приети от всички. Изморихме се от тази перманентна надпревара – и политиците, и хората – нужна е перспектива за България.“