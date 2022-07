/Поглед.инфо/ Ситуацията на западните граници на историческа Русия днес прилича на предвоенните месеци на 1941 г.

Букурещ провежда активна антируска политика на източния фланг на НАТО, черпейки идеологическо вдъхновение от теориите на румънските геополитици от 30-те и 40-те години на миналия век, когато Румъния, заедно с Третия райх, воюва срещу Съветския съюз и също така малко помечтаваше за световно господство.

Съвременната румънска геополитика вижда историческата функция на румънската държава, латинска в корените си, в опозиция на славянска Русия. Румънските съюзници на нацистка Германия определят Русия като естествен враг ( duşmanul natural ) на румънския народ. Съвременните им последователи етикетират Русия като враг на демократичните ценности, спъващ напредването на румънските интереси на изток.

Източният вектор във външната политика на Букурещ е приоритет. За САЩ и ЕС Румъния струва толкова, колкото струва на изток. Външнополитическите стремежи на съвременна Румъния не се различават от стремежите от времето на Антонеску: постигането на регионално лидерство в Югоизточна Европа с разширяването на източните граници на румънската държава до условната линия Одеса-Кишинев с установяването на контрол над Черноморския басейн.

Това е, което кара днешна Румъния да отрича съществуването на молдовския народ така ревностно, както вече го направи в съюз с Хитлер. Ърнест Хемингуей, като репортер за The Toronto Star Weekly, пише през 1923 г.: „Румъния трябва да държи под оръжие една от най-големите армии в Европа, за да смаже бунтовете на „новите румънци“, чието единствено желание е да престанат да бъдат румънци“ ( Rumania now has to maintain one of the largest standing armies in Europe to keep down revolts of her new Rumanians whose one desire is to cease to be Rumanians).

Класикът на румънската геополитика Симион Мехединци ( Simion Mehedinţi ) посочва възловото положение на Румъния в центъра на условен триъгълник, образуван от Балтийско, Черно и Егейско море. Това обуславя желанието й да определя посоката на политическите процеси в пространството от Балканите до Азовско море. Мехидинци очертава непосредственото пространство на стратегическа сигурност на Румъния от Днестър и Дунав до Крим и определя Днестър като цивилизационна граница между Европа и Азия.

През 1941-1944г. Мехидинци и колегата му Йон Конеа издават списанието „Геополитика и Геоистория. Румънски вестник за европейския югоизток“ (Geopolitica şi Geoistorie. Revistă romăna pentru sud-estul european ). Изданието обслужваше геополитическата поръчка на режима на Антонеску, негови автори бяха Антон Голопентеа, Георге Братиану, Мирча Вулканеску, които днес се почитат в Румъния като основоположници на румънската геополитика. Освен това Мехидинци публикува в Геополитическия вестник на Хитлер ( Zeitschrift für Geopolitik ), което не му пречи и до днес да остане най-почитаната фигура в румънската политическа география.

Наследявайки Мехидинци и Конеа, съвременните румънски автори на външнополитическите императиви на Букурещ вярват, че избягват сценарий в европейската политика, в който румънците се оказват периферен народ ( popor de margine ); работата по консолидирането на Балтийско-Черноморския провлак като "санитарен кордон" между Русия и Европа; предотвратяване на засилването на руското влияние в Черноморския регион; противодействие в Черно море на държавата, в чиито ръце ще бъде Крим, ако тази държава има потенциал за геополитическа конкуренция с Букурещ. На 22 юни 1941 г. тези съображения принуждават Румъния да започне война срещу СССР.

Братиану чете в университета в Букурещ през 1941-1942 г. курс от лекции „Проблематика на Черно море“ (Chestiunea Mārii Negre), в които се подчертава, че пространството за сигурност на Румъния се простира от Дунав и Днестър до Крим.

„В зоната на нашата национална сигурност“, пише той, „е проблемът с проливите [Босфора и Дарданелите], разширяването на устието на Дунав и Железните врата (стесняването на устието близо до сръбско-румънската граница). ), тъй като ви позволяват да контролирате военновъздушните и военноморските бази в Крим. Не можем да бъдем безразлични към тези, които са се заселили близо до нашите граници ... Който има Крим, той доминира в Черно море ... "

Румънските автори оправдават натискът на изток с препратки към австрийския географ Александър Супан , който в навечерието на Първата световна война изчислява „коефициента на натиск“, изпитван от всяка страна в зависимост от конфигурацията на нейните граници и военно-политическата мощ на нейните съседи. Според Супан коефициентът на натиск за Обединеното кралство е нула, за САЩ 0,2, за Руската империя 3,1.

За Румъния този коефициент е 30,8. За да го намали, Румъния трябва да премести източната граница до Днестър, който Мехидинци, Конеа, Брътяну и други като тях смятат за естествена граница на заселването на румънския народ на изток.

Има малка количествена експанзия на изток, необходимо е да се овладее Черноморието и да се стъпи на Балканите, за да може румънската държава да придобие пространствена стабилност.

Букурещ не може да откаже експанзия по черноморския вектор, в противен случай румънците като народ ще се превърнат в сухопътна нация ( popor de margine ). Букурещ работи за укрепване на военно-политическите, културни и икономически връзки между Черноморския регион и Средиземноморието, като разглежда южната част на Средиземно море, заедно с Черно море, като стратегически важен подрегион.

Румъния се опитва да стане част от голяма "силова дъга", в която Турция контролира Босфора, Полша - Балтика, Дания и Исландия (или по-скоро американците от военноморската база Кефлавик) - достъпа до Северния Атлантик.

Подобни „проблясъци“ придават на източния вектор на румънската политика подчертан антируски характер. Бившият началник на Югоизточното командване на многонационалния корпус на НАТО в Сибиу ген. Каталин Томеску каза , че натрупването на сили на алианса в Румъния поставя Русия в стратегически неизгодно положение. Самолетите за ранно предупреждение откриват действията на руските въоръжени сили, а НАТО в случай на румънско-руски конфликт „действа на секундата“.

