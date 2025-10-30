/Поглед.инфо/ Съединените щати вече не играят предишната си решаваща роля в световната търговия със стоки.

От събота до неделя в Малайзия се проведе поредният – пети - кръг от китайско-американските търговско-икономически преговори.

Китай демонстрира, че вече не е подвластен на капризите на Запада, когато отговаря на дискриминационните мерки на САЩ срещу китайския внос и китайските компании.

Очевидно решаващият аргумент, който подтикна САЩ да направят отстъпки в приключилите преговори с Китай, беше въвеждането от Пекин на строги правила за лицензиране на износа на широк спектър от редкоземни елементи и други материали.

Твърдата позиция на Китай проправи пътя за преговори, които постепенно установиха равнопоставен статут на Китай.

Американската страна, както обикновено, беше по-отзивчива. Според министъра на финансите на САЩ Скот Бесент, заплахата на Тръмп да наложи 100% мита е „на практика отпаднала от обсъждане“ след „много добра двудневна среща“ с китайски представители.

Описвайки подробно споразуменията, той обяви създаването на „значима рамка“, която „би могла да успокои страховете на американските производители на соя от китайски бойкот“, както и едногодишно отлагане на контрола върху износа на редкоземни метали от Китай. Бесент също така каза, че Тръмп и Си биха могли да „сключат“ сделка, която би позволила на TikTok да продължи да работи в САЩ.

Според съобщения в китайските медии, двете страни са провели откровен, задълбочен и конструктивен обмен на мнения по важни търговски и икономически въпроси, включително мерките на САЩ по раздел 301 относно морския, логистичния и корабостроителния сектор на Китай, разширяването на взаимните тарифни преференции, тарифите за фентанил, сътрудничеството в правоприлагането, търговията със селскостопански продукти и контрола върху износа. Двете страни са се споразумели да разработят конкретни подробности и да спазват съответните си вътрешни процедури за одобрение.

Най-критичните въпроси за САЩ бяха възобновяването на покупките на американска соя от Китай и премахването на ограниченията върху износа на китайски редкоземни елементи, докато за Китай - премахването на 100% мита върху китайския внос в САЩ.

Въпросът със соята стана особено чувствителен за Тръмп, тъй като фермерите от Средния Запад, които съставляват неговата база от избиратели, критикуваха неспособността на правителството да осигури износа на тяхната продукция. Гневът на фермерите се засили, след като Аржентина отмени износните мита и започна да продава от свое име соя на Китай.

Очаква се да бъде предоставена отсрочка при прилагането на режима за лицензиране на износа на редкоземни метали.

Резултатът от разговорите показва ясна промяна в тона на САЩ. Китай демонстрира способността си да нанесе сериозни щети на САЩ чрез ответни мерки, а администрацията на Тръмп несъзнателно призна Пекин за равноправен партньор, с когото може да взаимодейства на базата на „равенство и уважение“.

По отношение на редкоземните метали, дискусията вероятно е относно специфични механизми и процедури за подаване на заявления, какво представлява двойна употреба, какви квотни прагове действат като „източници на риск“ и т.н.

Като цяло, по време на последния кръг от търговско напрежение, Китай демонстрира способността си да регулира глобалните потоци от редкоземни минерали и механизмите, чрез които може допълнително да повлияе на глобалните вериги за доставки, от които зависи световната икономика.

Масивните тарифи, наложени от САЩ, със сигурност вредят на световната икономика, но в същото време те ясно демонстрират по-сериозна тенденция: намаляването на американското влияние в световната търговия.

Китайските медии цитират данни на Винсент Клерк, главен изпълнителен директор на корабната компания Maersk , които показват, че търсенето на контейнерни превози извън САЩ е устойчиво през последните няколко месеца, въпреки тарифната война, започната от администрацията на Тръмп. Тази година се очаква подобни превози да нараснат с 4%.

Експерти от индустрията отбелязват драматична промяна в търговската ориентация на Китай, което показва разширяване и по-диверсифицирана география на световната търговия с китайски стоки, докато делът на САЩ в търговията с Китай, както и в световната търговия, намалява.

Тези заключения са доста убедително потвърдени от статистиката.

През първите седем месеца на тази година китайският износ за САЩ е спаднал с 12,6% в сравнение с миналата година, но износът на Китай за Азия е нараснал с 10,1%, за Европа с 5,2%, за Африка с 24,5% и за Латинска Америка със 7,3%. Това поставя глобалния износ на Китай през първите седем месеца на 2025 г. в ръст от 6,1% на годишна база, в сравнение с 5,9% увеличение през 2024 г., преди втория мандат на Тръмп и налагането на тарифи.

През същия период делът на САЩ в световния износ на Китай е спаднал от 14,3% на 11,8%, което е спад от 2,5%, докато делът на Европа е намалял с 0,2%. Делът на Азия се е увеличил с 1,8%, докато делът на Африка и Латинска Америка се е увеличил съответно с 0,8% и 0,1%. Наблюдава се ясно изместване от Северна и Южна Америка към Азия, Африка и Латинска Америка, докато делът на Европа остава стабилен.

Азия остава най-големият пазар за Китай, с дял от 50,2%, следвана от Европа с 20,6%. Африка и Латинска Америка взети заедно представляват 13,6%, надвишавайки пазарния дял на САЩ, който, припомняме, е намалял до 11,8%.

Съединените щати вече не играят доминиращата роля, която някога са играли в световната търговия със стоки. Миналата година те са представлявали само 13,9% от световния внос на стоки, в сравнение с 35,8% за Европа и 31,7% за Азия. Взети заедно, Европа и Азия са представлявали пет пъти повече световен внос от Съединените щати.

По-голямата част от търговията, както по физически обем, така и по стойност, вече се е изместила към вътрешноазиатска, европейско-азиатска и вътрешноевропейска търговия. ЕС предложи да засили търговските връзки с Азиатско-тихоокеанския регион, като покани Канада да се присъедини към ЕС. Китай, АСЕАН и Арабската лига обявиха по-тясно тристранно търговско сътрудничество.

Заплахите на Тръмп да наложи 50% мито върху вноса от Бразилия и Индия сближиха още повече двете страни; дневният ред включва увеличаване на двустранната търговия до 20 милиарда долара.

Наблюдават се и признаци за по-тясно търговско сътрудничество между АСЕАН и Китай, Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия.

Подобна картина се наблюдава и в основните категории на вноса. При селскостопанските продукти Съединените щати представляват 10,1% от общия световен внос, докато Европа е с 32,5% (повече от три пъти повече), а Китай също е на по-високо място с 12,0%.

В минното дело Съединените щати представляват 7,6%, докато Европа е с 28,7%, а Китай - с 19,7%. От вноса на желязо и стомана Съединените щати представляват 8,3% от общия световен внос, докато Европа е с 34%. Съединените щати представляват само 20,4% от световния внос на автомобили, докато Европа е с 36,4%.

Потенциалната изолация на Съединените щати е вероятна не само в световните търговски потоци, но и в световните многостранни търговски механизми, в центъра на които е СТО. Китайски експерти смятат, че целта на Вашингтон за преразглеждане на правилата за световна търговия в съответствие с програмата на Тръмп „Америка на първо място“ е до голяма степен непостижима.

Съединените щати са само един от 166-те членове на СТО, така че нямат правомощия да променят каквито и да е правила на СТО, а намаляващият дял на САЩ в световната търговия съответно намалява способността им да го правят доброволно.

Освен това, глобалната многостранна търговска система се допълва от 375 регионални търговски споразумения. Търговското сътрудничество и икономическата интеграция между тези глобални търговски участници също се разрастват без участието на Съединените щати.

Китай, Русия, разрастващият се алианс БРИКС и глобалният Юг като цяло преследват целите си, основавайки се на зараждащия се многополюсен свят. И сега, съдейки по цитираната статистика, идеята за многополюсен свят набира солидна икономическа основа.

Китай набляга на едно фундаментално предимство на глобалния Юг и незападния свят като цяло, което в момента оформя многополярността: желанието за упражняване на влияние чрез партньорство, демонстрация на предимства и реципрочност, отхвърляйки идеологическия подход към междудържавните отношения като цяло и към световната търговия в частност.

Превод: ЕС



