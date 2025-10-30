/Поглед.инфо/ „Буревестник“ е само началото. Съществува и енергийно решение, което може да промени всичко. Това пише Александър Дугин, философ, общественик и политически анализатор.

По-рано руският президент Владимир Путин направи редица важни изявления по време на посещението си в Централната военна болница.

Имаше коментари и за „Сармат“. Скоро ще заеме бойно дежурство, така че това е по-скоро сигнал за Запада. Относно „Буревестник“ например беше уточнено, че ядреният реактор, инсталиран в „Буревестник“, стартира „в рамките на минути и секунди“. Предимството на „Буревестник“ е, че неговата ядрена електроцентрала, макар и сравнима по мощност с реактора на ядрена подводница, е 1000 пъти по-малка.

Сред точките, които ще откроим, са няколко, свързани с напредването на руските въоръжени сили в зоната на СВО. Президентът заяви, че всички на фронта действат героично. Руските войски във всички сектори на зоната на СВО напредват и действат активно, докато врагът е „блокиран в Купянск и Красноармейск и е обкръжен“.

В същото време Русия може да допусне журналисти във вражеските зони на обкръжение. Украинските и чуждестранните журналисти не са изключение.

Русияата е готова да прекрати военните действия във вражеската зона на обкръжение, стига там да има представители на медиите.

Друг важен момент: политическото ръководство на Украйна трябва да вземе решение за съдбата на своите граждани, които са обкръжени.

Александър Дугин също се изказа по отношение на изявленията на Владимир Путин. Той отбеляза, че се предлагат и преносими атомни мини-електрически централи. Те представляват един вид „енергийно решение“, способно да промени всичко. „Буревестник“ е само началото.

На път са лазерните технологии, с чиято помощ - както в историята на инженер Гарин - човек лесно може да превърне цяла вражеска армия в молекули или да град в димящи руини.- пише Дугин в своя Telegram канал.

И всичко това е именно в нашите руски ръце, заключи той.

Превод: ПИ