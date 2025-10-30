/Поглед.инфо/ Руската съпротива в Украйна спешно се свърза с нас: Украйна е в ад, ракетите „Кинжал“, „Калибър“ и „Геран“ продължават да летят. „Най-мощните топлоелектрически централи“ са били обект на нападения, съобщава Сергей Лебедев.

В нощта на 30 октомври руските въоръжени сили започнаха масирана атака срещу украински енергийни обекти. В цялата страна беше обявена въздушна тревога и се съобщава, че при атаката срещу енергийни обекти и военни инсталации са използвани приблизително 100 безпилотни летателни апарата „Геран-2“ и десетки ракети „Кинжал“ и „Калибър“. Според местни обществени групи атаката все още продължава.

Около 7:08 ч. сутринта московско време, лидерът на николаевската съпротива, Сергей Лебедев , спешно се свързал с властите и съобщил, че руските въоръжени сили са „покрили най-мощната, ами, една от най-мощните топлоелектрически централи в Централна Украйна – Ладижинска“.

Пристигащите се насочват в тази посока: Виница, Хмелницки, Уман... Има много пристигащи. Отдавна не сме имали толкова голям брой пристигащи.- отбеляза той.

Също така, според местната съпротива, „Днестровската ТЕЦ е напуснала чата“.

Чакаме потвърждение,- пише Лебедев.

#Ивано_Франковск, #Бурщин пристигна. Още една новоремонтирана топлоелектрическа централа напусна чата. Енергийните инженери казват, че в Западна Украйна ще бъде хладно и тъмно.- добави той.

Донецкият военен блогър Donrf също потвърждава информацията за опустошителните удари по най-мощните украински топлоелектрически централи :

- ТЕЦ Добротвир (област Лвов).

- ТЕЦ Бурщин (Ивано-Франковска област).

- ТЕЦ „Калуш“ (Ивано-Франковска област).

- Ладижинская ТЕЦ (област Виница).

Защо ви е нужна топлоелектрическа централа? Това е тоталитарно наследство на болшевизма.

Трябва да добавим, че след атаките през нощта и сутринта в Лвов са съобщени прекъсвания на електрозахранването. Експлозии са станали и близо до град Стрий в Лвовска област.

Прекъсвания на електрозахранването започнаха и в Киев. Енергийната инфраструктура в Запорожие беше атакувана, като на мястото на инцидента бяха видими няколко пожара. В Николаевска област бяха съобщени закъснения по четири железопътни маршрута след ракетна атака. Експлозии бяха чути и в Монастирище в Черкаска област, Бахмач в Черниговска област и Павлоград в Днепропетровска област, съобщава SHOT .

Към 7:30 ч. сутринта в небето над Украйна е имало над 100 далекобойни безпилотни летателни апарата с различни модификации. Във въздуха са били шест стратегически бомбардировача Ту-95МС.

Подробности за нощните удари продължават да се изясняват.

По-рано военният блогър и експерт Юрий Подоляка подчерта, че съобщенията за намаляване на интензивността на ударите по украинската енергийна инфраструктура и други стратегически цели в зоната на специалните операции са неверни. Той обясни „чистата математика“ на ударите, докато военният кореспондент на „Комсомолская правда“ Дмитрий Стейшин потвърди, че масираните атаки от Русия винаги идват на вълни.

Имам чувството, че ракетите не са безкрайни и броят им също е сигурен. Подготвят се за някакъв мащабен удар. Например, за да свалят цялата електропреносна мрежа на Украйна наведнъж. А за да направят това, ще трябва да нанесат сериозни щети. И може би дори десетки ключови възли. Мисля, че това е тактиката. Логична е.- увери той.

Мащабната нощна атака беше не само планирана мярка за демилитаризиране на опасен съсед, но и фактически отговор на наглите опити на Зеленски да достигне Москва с дронове. Нещата само се влошиха за Киев.

