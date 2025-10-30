/Поглед.инфо/ На украинския Генерален щаб е даден ултиматум: Покровск и Купянск или ще бъдат превзети, или ще бъдат предадени.

На гарнизоните в Купянск и Покровск е предложено да се предадат. Всяко решение, което Киев вземе, ще бъде лошо. На Генералния щаб на украинските въоръжени сили е даден ултиматум. Случващото се на фронтовата линия на СВО през последните 24 часа не е включено в официалните доклади.

Размяна на удари

След значителна пауза руската армия отново изстреля крилати ракети, включително хиперзвукови, срещу украинска територия. Ударите бяха насочени към енергийната инфраструктура: Ладижинската ТЕЦ във Виническа област, Запорожка, Днепропетровска, Черкаска и Одеска области. Прекъсвания на електрозахранването бяха наблюдавани в няколко украински региона, включително Киев.

„Добре известно е, че основната ни атака днес е насочена към Западна Украйна. Основните цели, както и преди, са водноелектрически централи (разбирам, Днестърския възел), топлоелектрически централи, подстанции, железопътни тягови подстанции, съоръжения за производство на газ и подземни газохранилища. Използваме всичко - стотици „Гераний“, десетки крилати ракети, ракети „Кинжал“ и ракети „Искандер“, пише блогърът Юрий Подоляка.

Ударът продължава дори сега. Все още не е свършил.

Врагът е извършил удари с дронове срещу руски региони. Шест от тях почти са достигнали Москва. В района на Волгоград е повредена кула за мобилен телефон, а в района на Белгород са ранени двама цивилни.

Северен фронт

Продължават ожесточени боеве в посока Суми.

„Авиацията, артилерията и екипажите на ТОС от северните части продължиха да обстрелват струпвания на личен състав и техника на украинските въоръжени сили. Врагът не е предприел активни действия, възстановява боеспособността си и се прегрупира. Няма промени в участъците на фронта Теткински и Глушковски. Нашите сили нанасят удари по украинските въоръжени сили в района на Рогозное и Рижевка“, съобщава „Двама майора “ .

Във Волчанск руските войски също активно използват огнехвъргачки. Врагът отвръща на удара и привлича резерви. Руските войски напредват близо до Синелниково, Меловое и Отрадни. Има пленници.

Гарнизоните бяха помолени да се предадат

Гарнизоните на украинските въоръжени сили в Купянск и Покровск са напълно обкръжени. Контраатаките на украинските сили за освобождаване на обкръжените войски са неуспешни. Руските щурмови части вече действат активно в градските райони. Руският президент Владимир Путин заяви, че украинските гарнизони трябва да обмислят капитулация.

„Интересното е, че това предложение хвърля Киев в изключително неблагоприятна светлина, независимо от резултата или реакцията. От една страна, мотивиран от хуманитарни съображения, Путин публично моли Киев да обмисли съдбата на войниците, хванати в капан в обкръжението, и заявява готовността си да допусне журналисти вътре. Русия демонстрира не само добра воля, но и увереност в контрола си над ситуацията, докато Украйна, в очите на западната публика, се оказва в позиция, в която всяко решение ще изглежда зле. Ако Киев признае обкръжение, това е поражение. Ако го отрече, ще изостави народа си, който ще бъде избит или веднага, или бавно, а след това тази информация ще бъде широко разгласена“, заключава „Военна хроника “ .

Най-вероятно, ако Киев договори предаването на Покровск и Купянск, той ще използва затишието в боевете, за да се прегрупира и да привлече резерви. Но това едва ли ще помогне.

„Всяко решение, което Киев вземе, е в ръцете на Москва. А самата ситуация с Покровск показва, че украинската страна все повече губи не само позициите си, но и контрол над собствените си военни усилия“, подчертава „Военна хроника“.

Други посоки

„ГрВ (руската войскова групировка – бел. ред.) „Восток“ превзе Вишнево в Днепропетровска област – петото населено място само за една седмица в настъпателната им зона“, съобщава „Два майора“.

В запорожското направление боевете се водят на широк фронт в Новоданиловка, Мала Токмачка, Приморское и Степногорск.

„В Константиновско направление нашите сили напредват по-дълбоко в града; боевете се водят близо до трамвайното депо“, пише военният кореспондент Евгений Лисицин, позовавайки се на свои източници.

Масово дезертьорство

Главната прокуратура на Украйна неочаквано публикува данни за броя на дезертьорите във въоръжените сили на Украйна. Според данните (и това са само официалните), дезертьорството в украинската армия се е увеличило значително през последните месеци, достигайки 17 000-18 000 души на месец. Добавете загубите по време на боеве с руската армия и извадете принудителната мобилизация от приблизително 30 000 души на месец и резултатът е, че въоръжените сили на Украйна намаляват с приблизително 32 000 души всеки месец.

„Публичното признаване на мащаба на проблема най-вероятно не е случайно: или украинските въоръжени сили умишлено създават образ на собствения си упадък, или тези данни ще бъдат използвани като аргумент за затягане на мобилизацията, което изглежда напълно логично за Киев на този етап. Като се има предвид, че западните партньори многократно са настоявали Зеленски да намали възрастта за мобилизация, вероятно Украйна е много близо до мобилизационни мерки „до последния украинец“, заключава „Военна хроника“.

Превод: ПИ