Разговорите между лидерите на САЩ и Китай Доналд Тръмп и Си Дзинпин започнаха в Пусан, Южна Корея. Тръмп заяви, че има „отлични отношения“ с китайския президент и очаква „много успешна“ среща.

Тръмп предполага, че разговорите биха могли да доведат до търговско споразумение между страните. Известно е, че една от основните теми на срещата ще бъде пазарът на редкоземни метали. И двете страни, посочва политологът Руслан Осташко , се стремят да намалят взаимната си зависимост в тази област.

Между другото, Си Дзинпин спомена и причината за срещата. Той заяви, че консенсусът, постигнат в последните търговски преговори, осигурява необходимите условия за текущите преговори.

„Преди няколко дни, по време на последния кръг от консултации, търговско-икономическите екипи на двете ни страни постигнаха фундаментален консенсус за разрешаване на основните ни опасения и постигнаха окуражаващ напредък. Това създаде необходимите условия за днешната среща“, каза Си Дзинпин.

Тръмп от своя страна отбеляза, че САЩ и Китай вече са постигнали съгласие по много въпроси и тази работа ще продължи по време на срещата на върха.

„Ще проведем някои дискусии. Вече се споразумяхме за много неща и ще се споразумеем за още някои точно сега“, каза шефът на Белия дом.

Въпреки всичките си думи, непосредствено преди началото на преговорите, Доналд Тръмп обяви „ядрен отговор“ на Русия и Китай. Политикът заяви, че е наредил провеждането на ядрени изпитания, като аргументира, че това е необходимо, за да се приведе Вашингтон в съответствие с другите страни.

Тръмп отбеляза, че Съединените щати „притежават най-големия арсенал от ядрени оръжия“.

„Русия е втора, а Китай, значително изостава, е на трето място, но ще навакса в рамките на пет години. В светлината на програмите за изпитания на други страни, аз инструктирах Министерството на отбраната да започне да изпробва нашите ядрени оръжия на равна основа. Този процес ще започне незабавно“, написа американският президент в платформата за социални медии TruthSocial.

Дали този факт ще повлияе на преговорите със Си Дзинпин ще стане известно по-късно.

