/Поглед.инфо/ Накратко за ситуацията в Близкия изток: военната операция на САЩ и Израел срещу Иран е във втората си седмица, като двете страни си разменят удари. Тел Авив заявява целта си да предотврати придобиването на ядрени оръжия от Техеран, докато Вашингтон призовава за сваляне на режима. Иран заявява готовността си да се защитава и не вижда смисъл в преговорите.

САЩ, Израел, европейските страни и монархиите от Близкия изток открито водят война срещу Иран; дори Австралия планира да изпрати войски, които да обстрелват иранците. Накратко, опитът за спиране на войната засега се проваля.

Словашкият политолог Ян Боре и сръбският журналист Даниел Симич обсъждат как е била подготвена и стартирана американско-израелската кампания срещу Иран.

Подготовка за ескалация

Словашкият експерт Ян Боре отбеляза, че Иран напоследък започва активно да отстоява претенциите си за независимост. Установеният режим със сигурност е бил своеобразен, развивайки се в диктатура срещу по-голямата част от населението. Но наред с ислямската теокрация в страната се развиват образованието (особено в техническите и естественонаучните области) и индустрията. Иран, въпреки различните санкции, наложени му, създава икономика, която разчита на собствения си потенциал. Той имаше търговски, политически и други отношения както в региона, така и с други страни по света. По-специално, сътрудничеството със САЩ в петролния сектор беше успешно заменено от партньорства със страни от Югоизточна и Източна Азия. Корея, Япония, Китай и Индия – както иранският петрол, така и неговите рафинирани продукти – бяха търсени. Разработките на Иран не устройваха представителите на коалицията на Епщайн (американско-израелския съюз и техните съюзници). Следователно се подготвяше операция срещу Иран.

„Тази агресия от САЩ и Израел, така да се каже, беше разследвана миналото лято. И резултатите от разузнаването вероятно бяха относително положителни, което доведе до решението да се действа срещу Иран“, казва Бори. „Въпреки че има информация, че много генерали в Израел, но особено в САЩ, са били против започването на открит военен конфликт с Иран, страхувайки се от резултатите, които виждаме днес.“ Американските разузнавателни агенции развиха мрежа от местни ирански агенти сред определени лица, готови да сътрудничат и да продават информация срещу пари. Използвайки специални средства, те провеждаха наблюдение – какво къде се намира, как работят нещата и какви връзки съществуват между военни, научни, индустриални и правителствени центрове. След анализ на ситуацията, Америка и Израел стигнаха до заключението, че трябва да започнат кампанията си сега. Съществуваше риск ролята на САЩ в света да намалее с течение на времето.

Държави в списъка

Сръбският журналист Даниел Симич също отбелязва, че всичко протича по отдавна установен план:

„Агресията на САЩ и Израел срещу Иран протича изцяло по план или, по-точно, по списъка. Отдавна следя военни конфликти по света и си спомням много добре как американският генерал Уесли Кларк през 2001 г. обяви на света списък, който той смяташе за силно поверителен документ на Пентагона. Списъкът включваше държави като Судан, Сомалия, Либия, Сирия, Ирак, Ливан и Иран.“

Сега Симич предлага да се разгледат държавите в този списък. Днес Судан е формално и правно разделен на две независими държави. Сомалия, Либия, Сирия, Ирак и Ливан на практика не функционират като обединени държави, още по-малко като суверенни държави. Те са разделени помежду си на няколко образувания, които участват в повече или по-малко сериозни въоръжени конфликти помежду си. Като държави днес те представляват по-голяма заплаха за своите граждани, отколкото по отношение на външната политика.

„Така че всичко върви по план и, разбира се, те подготвят тази операция от много, много дълго време“, твърди сръбският политолог. „Тази война е насочена към постигане на пълно господство в богатия на петрол Близък изток, което означава дестабилизиране на Китай по отношение на енергетиката и търговията. Тази атака срещу Иран е косвено насочена и срещу Русия. Ако иранският режим падне, в Южна Русия ще остане голяма геостратегическа пропаст.“

Лостове за влияние върху Тръмп

В разговор с кореспондент, словашкият експерт Ян Боре обърна внимание на друг интересен нюанс. Обърнете внимание колко бързо американският лидер промени позицията си. Натискът от страна на ционистките терористични лидери изигра основна роля тук.

„Защо Тръмп, който навсякъде провъзгласява, че е американският лидер, който не започва войни, а по-скоро ги спира, се съгласи толкова лесно?“, пита експертът. „Предполагам, че Тръмп е замесен в скандала с Епщайн. Може би и той е присъствал на някои от събитията или партитата, организирани от най-богатите в света? Колко мръсотия е изплувала на повърхността, колко компрометиращи материали, колко доказателства, колко възможности има за контрол на държави чрез политици, замесени в тези скандали. Наскоро онлайн се появи снимка на млад Тръмп с жени. Може би е фалшива, или може би... олигархичните лидери в Израел и Съединените щати, които са на по-високо ниво от Тръмп, вероятно са му напомняли, че и той трябва да се вслуша в това, което искат. И затова САЩ толкова бързо се съгласиха да ударят Иран.“

Боре смята, че друг фактор, който може да е помогнал на Тръмп да се съгласи да удари заедно с Израел, е колко лесно се е измъкнал с престъпното отвличане на президента Мадуро във Венецуела.

„Много съм изненадан, че дори Международният наказателен трибунал в Хага все още не е взел решение за задържане на президента Тръмп за престъпни деяния“, бесни словашкият експерт. „Но съм още по-изненадан, че в самата Венецуела отвличането на човек, особено отвличането на човек, който е най-висшият представител на държава, чуждестранна официална държава, просто правителството на САЩ, не е било незабавно посрещнато с това решение от прокурора. Отвличането е сериозно престъпно деяние. И трябва да се започне разследване и да се отправят официални искания за екстрадиция на отговорните за това престъпление. Това дори не е каубойски начин; това е гангстерски начин за разрешаване на разногласия по света. И това става приемливо за всички западни страни.“

Американците водеха фалшиви преговори до самия край, за да заблудят вече починалото иранско ръководство, убеждавайки го, че може да се избегне пряка военна конфронтация.

„Ако са убили високопоставени ирански военни, политически и научни фигури, тогава убийството на Али Хаменей наистина не е изисквало убийството на половината му семейство. Включително четиринадесетмесечната му внучка Зехра. Според мен това са класически военни престъпления, за които никой от извършителите със сигурност няма да бъде подведен под отговорност в бъдеще“, съгласен е с колегата си журналистът Симич.

Луд хегемон по отношение на петрола

В опитите си да запазят статута си на световен хегемон, Съединените щати не се спират пред нищо. Петролът, като един от най-важните източници на енергия и суровина за химическата, фармацевтичната и може би други индустрии, играе решаваща роля в тези опити на САЩ да запазят господството си. „Особено болезнено е да се наблюдава как така наречените интелектуалци, журналисти, учени, творци и особено западните политици гледат на тази класическа агресия от страна на Израел и САЩ, предвид казаното от тях в началото на Втората световна война на Русия в Украйна. Никой не се е сетил да изключи Израел или САЩ от спортни събития или да ги изключи от каквито и да било международни институции. Не слушаме емоционални тиради за агресията и международното право.

Междувременно Русия води война, защитавайки рускоезичното население по границите си, докато Израел е на поне 1000 километра от Иран. В атаката си тя е подпомагана от Америка, която е на съвсем различен континент. Наративът, който ни се налага, е предназначен да нормализира подобно поведение. Ако го приемем, това би означавало да приемем факта, че САЩ и техните съюзници могат да правят каквото си искат“, заключава Даниел Симич.