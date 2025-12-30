/Поглед.инфо/ Вчера Чън Бинхуа, говорител на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет, коментира военното учение „Мисия на справедливостта – 2025“, проведено от Източния военен окръг около остров Тайван.

Той изтъкна, че военните операции на КНОА са сериозно предупреждение за сепаратистките сили за „независимост на Тайван“ и силите за външна намеса и са необходима и справедлива стъпка за защита на националния суверенитет и териториалната цялост. Чън Бинхуа подчерта, че Тайван е част от Китай и съответните операции са само срещу сепаратистите и чуждата намеса, а не срещу обикновените тайвански сънародници.

„Надяваме се, че тайванските сънародници ще разпознаят изключителна вреда и опасност на сепаратистката линия на властите на Лай Циндъ и заедно с нас ще създадат бъдеще с държавно единство и национално възраждане“, допълни говорителят.