/Поглед.инфо/ На 29 и 30 декември в Пекин се проведе работна среща за селата на ЦК на ККП. Генералният секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия Си Дзинпин даде важни укази за работата, свързана със „земетресенията, селата и земеделците“.

Си Дзинпин посочи, че партийните комисии и правителства на всички нива трябва да разрешават въпроси, свързани с тези три теми, а секретарите на партии трябва да положат усилия за възраждане на селата. Си Дзинпин допълни, че селското стопанство трябва да се превърне в модерна, мащабна индустрия, която да осигури на селските райони основни съвременни условия на живот и да даде възможност на земеделските стопани да се радват на по-благоденстващ и пълноценен живот.

На срещата беше подчертана необходимостта от по-нататъшно задълбочаване на селските реформи, регулиране и съживяване на използването на различни селски ресурси, иновации в механизмите за инвестиции и финансиране за съживяване на селските райони и непрекъснато повишаване на динамиката и жизнеността на селското развитие.