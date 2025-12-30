/Поглед.инфо/ На 30 декември, по време на семинар за китайската дипломация през 2025 г., членът на Политбюро на ЦК на ККП и външен министър Уан И заяви, че китайско-американските отношения са едни от най-важните двустранни отношения в света.

За една година Си Дзинпин и президентът Доналд Тръмп са провели 4 телефонни разговора. Двамата държавни глави са комуникирали по време на срещата в Пусан, Южна Корея, което е насочило китайско-американските отношения в правилната посока. Уан И допълни, че Китай и САЩ трябва да търсят решения на съответните си проблеми на базата на равенство, взаимно уважение и реципрочност, като по този начин начертаят правилния път за съжителство на двете велики сили.

Китайският дипломат каза, че таза година се отбелязва 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия, но Япония, която стартира агресията срещу Китай, и по-специално нейният премиер, открито предизвика териториалната цялост на Китай и следвоенния международен ред. Уан И е категоричен, че трябва да се защитят трудно спечелените постижения от победата във Втората световна война и ефективно да се пази трудно спечеления мир и стабилност.