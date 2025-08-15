/Поглед.инфо/ Тръмп ще предлага на Русия различни възможности за икономическо сътрудничество, за да се стигне до приемлив за САЩ резултат от конфликта в Украйна, смята д-р Саймън Ципис, като тези възможности вероятно тепърва ще се разглеждат в разговорите между представители на Москва и Вашингтон. Той допуска, че сътрудничеството между двете държави може да бъде в на най-модерните технологии, продажбата на руски газ за Европа с американско посредничество, както и за други съвместни икономически проекти. Д-р Ципис допуска, че ако се договори с Русия, Тръмп може да опита да повлияе и на европейските ръководители. Според него, Русия може да се съгласи на мирно споразумение с гаранцията, че Украйна няма да влезе в НАТО през следващите две десетилетия.
Първа част от разговора на д-р Владимир Трифонов с д-р Саймън Ципис, политолог, експерт по кибертероризъм и международна сигурност.
Основни акценти от първата част от разговора:
- Как могат да се развият отношенията между САЩ и Русия след срещата между Путин и Тръмп?
- Защо Аляска бе избрана за място на срещата между Путин и Тръмп?
- Какви са възможни варианти за решаване на конфликта на Украйна и развитието след него?
- Какви проблеми тепърва ще обсъждат Русия и САЩ?
- Ще се разпадне ли НАТО в следващите 10-15 години?
- Ще предяви ли Германия претенции към Русия за Калининградска област?
/ВИДЕО/
Втората част от интервюто гледайте тук: