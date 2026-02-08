/Поглед.инфо/ Д-р Саймън Ципис прави безпощаден разрез на голямата геополитическа игра: защо войната в Украйна не може да бъде спряна лесно, защо мирът на руски условия означава стратегически крах за ЕС и НАТО и защо Доналд Тръмп се оказва заложник на конфликт, от който зависи световният ред за следващите 50 години. В разговора се стига още по-далеч – към края на класическия капитализъм, възхода на технокрацията и опасността човекът да бъде превърнат в „гаджет“ под контрола на технологиите.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитиката като сблъсък на системи, интереси и цивилизационни проекти, а не като поредица от случайни събития.

В това мащабно интервю Саймън Ципис обяснява защо конфликтът в Украйна е много повече от регионална война и защо именно той се превръща в лакмус за бъдещето на Запада. Според Ципис, евентуален мир на условията на Москва би означавал институционален срив за Европейски съюз и НАТО, а отказът от такъв мир води към безкрайна ескалация.

Анализът проследява защо Доналд Тръмп не успява да наложи решение, как Владимир Путин фактически обръща резултатите от Студената война и защо Западът вече не е в настъпление, а в стратегическа отбрана. Във финалната част разговорът преминава към още по-дълбок пласт – кризата на капитализма, ролята на „дълбоката държава“, идеите на Клаус Шваб и възхода на технокрацията като нова форма на глобална власт.

Ципис предупреждава: след Украйна идва не просто нов баланс на силите, а нова епоха, в която основният въпрос вече няма да бъде „кой управлява“, а какво ще остане от човека.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=DdITVJF_FO0&t=13s

