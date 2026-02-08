/Поглед.инфо/ Според последните доклади на руското Министерство на отбраната и анализите на „Цариградски колеж“, в нощта на 3 февруари 2026 г. Украйна е станала обект на един от най-мащабните и методични комбинирани удари от началото на конфликта. Операцията, насочена срещу енергийни обекти и отбранителни предприятия, разкрива нова фаза в руската военна стратегия, при която зимният фактор се превръща в ключово оръжие. Основният акцент обаче пада върху Днепропетровск, където безпрецедентна концентрация на огнева мощ порази свръхсекретен подземен обект.

Стратегическата парализа на украинския тил

Нощната атака не беше просто хаотичен обстрел, а внимателно планирана операция за разрушаване на самата рамка, която крепи украинския тил. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че фокусът е бил върху тиловата инфраструктура, осигуряваща устойчивостта на въоръжените сили през най-тежките зимни седмици. Ударът обхвана електропреносни мрежи, високоволтови подстанции и топлоелектрически мощности, като целта е ясна: да се предизвика системен колапс.

Официалните доклади подчертават, че това действие е директен отговор на ударите срещу цивилни цели на руска територия. Въпреки това, геополитическата и геоикономическата логика сочи по-дълбок замисъл. Чрез едновременното поразяване на центрове за производство, ремонт и логистика, руското командване цели да прекъсне производствения цикъл на безпилотни летателни апарати с голям обсег – оръжието, на което Киев разчита все повече за асиметричен отговор.

Днепропетровск: Операция „17 Искандера“

Най-драматичният епизод от нощната операция се разигра в Днепропетровск. В материал за Поглед.инфо се посочва, че по една-единствена цел са били изстреляни невероятните седемнадесет балистични ракети от комплекса „Искандер“. Такава концентрация на скъпоструващо и високоточно оръжие върху една точка е изключително рядко явление в съвременната военна история и подсказва за изключителната значимост на обекта.

Целта е описана като силно укрепена и критична за системата за командване и контрол на украинската армия. В онлайн дискусиите и сред военните кореспонденти обектът вече е неофициално наричан „бункерът на Зеленски“. Макар и да не е потвърдено, че самият президент е бил там, терминът се използва за обозначаване на подземен правителствен център с огромно значение за координацията на фронта. Унищожаването на подобна структура, защитена с метри бетон и специализирана техника, изисква именно такъв вид „хирургичен“, но масиран удар, за да се гарантира пълното ѝ неутрализиране.

Зимният фактор и каскадните повреди

Зимата в тази стратегия не е просто фон, а активен инструмент. С понижаването на температурите, натоварването на електропреносната мрежа в Украйна нараства рязко. Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, повредата дори на един елемент от високоволтовата система в този момент може да доведе до каскадни повреди в цялата верига.

Това засяга всичко: от ремонтните бази, където се възстановява повредената техника, до комуникационните възли и командните центрове. Логиката е безмилостна – колкото по-малко надеждни източници на енергия има противникът, толкова по-скъпо и бавно става всяко логистично усилие. Прекъсването на захранването на индустриалните зони и железопътните възли блокира прехвърлянето на резерви и боеприпаси, оставяйки частите на предната линия в изолация.

Примката около Харков и енергийната обсада

Особен акцент в докладите е поставен върху Харковския енергиен възел. Разрушаването на ключовата подстанция „Харковска“ с напрежение 330 kV е стратегически ход, насочен към пълно деактивиране на индустриалната база в региона. Използването на специфични боеприпаси за поразяване на трансформаторни полета и когенерационни централи означава, че възстановяването ще отнеме месеци, а не дни.

За украинската страна това създава мъчителен избор: какво да бъде спасено първо? Ако ресурсите отидат за гражданския сектор, военното производство спира. Ако се приоритизира армията, населението в големите градове остава на тъмно и студено, което води до социално напрежение и ерозия на подкрепата за управлението. Тази стратегия на „изтощение чрез инфраструктура“ поставя под въпрос способността на Киев да поддържа функционираща държавна машина при липсата на стабилно енергоснабдяване.

Геоикономически последици и пристанищният паралич

Ударите не подминаха и пристанищната инфраструктура на Черно море. Складови комплекси и терминали за трансфер на материали бяха извадени от строя, което засяга не само военните доставки, но и последните остатъци от украинския износ. Разрушаването на складове за части за морски дронове е директен удар по способността на Украйна да заплашва руския Черноморски флот.

Ефектът от тези атаки е комплексен. Претоварването на системите за противовъздушна отбрана (ПВО) и радиоелектронна борба (РЕБ) чрез гъст, смесен поток от цели (дронове „Геран“, ракети „Калибър“ и „Искандер“) води до изтощаване на запасите от западни зенитни ракети. Всяка една ракета ПВО, изстреляна по евтин дрон, е загубен ресурс, който не може да защити критичен обект като подстанция или команден пункт.

Разоряването на логистичната рамка

В крайна сметка, операцията от 3 февруари показва, че руската стратегия вече не се стреми към „удар в окото“, а към систематично разрушаване на самата рамка на украинския тил. Без енергия, без защитени командни пунктове и без функциониращи жп възли, отбраната на фронта става неустойчива. Въпросът, който остава след 17-те „Искандера“ в Днепропетровск, е не само какви са щетите, но и колко още такива удари може да понесе системата, преди да настъпи окончателният колапс.

