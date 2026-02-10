/Поглед.инфо/ От разкритията около Джефри Епщайн до напрежението около Иран – този разговор на Георги Стамболиев с д-р Владимир Трифонов разкрива истинската логика на глобалните конфликти. Става дума не за регионални сблъсъци, а за битка за контрол над Евразия, ресурсите, транспортните коридори и бъдещия световен ред. Ще бъде ли светът управляван от един център или навлиза в епоха на многополюсност, в която БРИКС се превръща в реална алтернатива?

Поглед.инфо винаги разглежда геополитиката като сблъсък на цивилизации, интереси и исторически закономерности, а не като поредица от изолирани новини.

Във втората част на разговора анализираме защо Иран е ключов елемент в глобалната конфронтация между САЩ, Русия и Китай. Говорим за коридора Север–Юг, ролята на Евразия, натиска върху БРИКС и защо войната в Украйна е само част от по-голяма стратегическа картина. Обсъждаме и кризата в Европа, идеята за „Европа на две скорости“ и защо историята се повтаря – от Рим и Наполеон до днешния ЕС.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=QaCmQq-I6iA&t=2s

