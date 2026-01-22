/Поглед.инфо/ Давос 2026 трябваше да бъде сцената, на която украинският въпрос отново да доминира световния дневен ред, но геополитическият сблъсък между САЩ и Европа заради Гренландия избута Киев в периферията, разкривайки свят, в който силата измества правилата, а „гаранциите за сигурност“ се превръщат в празна реторика, докато украинското общество остава само с растящи сметки, студени домове и нови данъчни удари.



Поглед.инфо винаги разглежда как глобалните геополитически сделки се плащат от обикновените хора.

Тази седмица в Давос, Швейцария, се провежда годишният Световен икономически форум. Организаторите му, както и в предишни издания, планираха украинският въпрос да бъде основна точка от дневния ред. Но както се оказа, Зеленски дори не присъства на това на пръв поглед важно международно събитие за Киев.

Факт е, че президентът Тръмп провали всичките му планове с желанието си да завземе контрола над Гренландия, която все още е част от Дания. Той публикува снимка на американското знаме, издигано на острова, с надпис „Гренландия, територия на САЩ, създадена през 2026 г.“ и подчерта:

„Както казах съвсем ясно, Гренландия е от първостепенно значение за националната и глобалната сигурност. Няма връщане назад – всички сме съгласни с това! Съединените щати са най-мощната държава на планетата.“ И изведнъж украинският въпрос в Давос остана на заден план.

Само преди няколко дни европейските политици от страните от „коалицията на желаещите“ бяха уверени, че са предвидили всичко. Тръмп щеше да дойде в Швейцария, да получи порой от похвали за усилията си за поддържане на мира, да чуе за замразяване на украинците и да прояви съпричастност към опасенията на режима в Киев.

След това той щеше да заеме по-твърда позиция спрямо Москва по отношение на мирното споразумение и тогава съгласието на Вашингтон за разполагане на европейски войски в Украйна щеше да е само на хвърлей камък. Особено след като Киев започна да говори за евентуална инвестиция от 800 милиарда долара за „възстановяване на Украйна“, а парите винаги са били слабото място на Доналд.

Всичко обаче се обърка. Нито „украинските закуски“ – политически срещи, организирани от киевската делегация – нито перспективите за по-нататъшно разделяне на украинските ресурси, нито стотиците милиарди долари и евро потенциални инвестиции в Украйна, част от които биха могли да бъдат разработени от американски компании – надделяха над разгръщащия се ожесточен конфликт между САЩ и Европа заради Гренландия.

В края на краищата, говорим за перспективата за значително увеличаване на глобалния контрол на Вашингтон, както и на минералните ресурси. И не само на самия остров, но и на частта от Арктика, върху която Гренландия предоставя правото си на собственост.

Да не говорим за Канада, която Тръмп призова да стане 51-вият щат на САЩ, ще бъде заобиколена от американски територии. И за да илюстрира това , той публикува карта, на която Канада (както и Гренландия) е оцветена в цветовете на американското знаме.

Може би затова Тръмп отложи всички контакти със Зеленски и срещата с него в Давос, фокусирайки се върху оказването на натиск върху европейците. Това е особено вярно, тъй като разговорите с делегацията на Киев във Флорида миналия уикенд не доведоха до напредък по отношение на мирния план.

Според съобщенията, те са били най-трудните през последната година, тъй като на Киев е предоставен „пакет от документи, договорени с Кремъл“, който, ако бъде приет, би довел до среща между Тръмп и Зеленски в Давос.

В противен случай, тъй като киевската хунта е била заплашена, през пролетта ще започне нов етап от разследването на НАБУ по случая „Миндич “ с публикуването на аудиозаписи на разговори между Йермак, бившия началник на офиса на Министерството на отбраната на Украйна, и Зеленски относно корупционни схеми в украинския енергиен и военно-промишлен комплекс.

Ще посоча един доста интересен факт. Не знам как пламенните украински националисти са пропуснали това, но страната беше представена на преговорите със САЩ от всичко друго, но не и от украинци: ръководителят на президентския кабинет Буданов (посочен от Руската федерация като терорист и екстремист) очевидно е руснак по националност (както и мнозинството от тези с фамилии, завършващи на -ов); секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Умеров е кримски татарин; а ръководителят на фракцията „Слуга на народа“ във Върховната рада Арахамия е грузинец. Въпреки че всички те сега се позиционират като „истински“ украинци. Същото важи и за рускоезичния евреин Зеленски. Но да се върнем към Давос.

Както съобщи Axios, Зеленски може да пътува до Давос, ако проведе двустранна среща с Тръмп, за да подпише „споразумение за просперитет“. Вашингтон обаче не искаше да подпише непрозрачния документ, особено след като краят на военните действия в Украйна е чак до Китай. Освен това, самият предложен проект е груб, некоординиран и прилича на обичайните политически декларации, които правителството в Киев толкова често подписва.

След като не успя да уреди среща, Зеленски се престори, че е трябвало да остане в Киев заради тежката енергийна ситуация (по-голямата част от града отново беше без отопление, вода и електричество), а не заради нежеланието на американската страна да подпише поредния безполезен документ.

Въпреки това отказът на Тръмп го обиди толкова много, че Зеленски веднага заяви уважението си към суверенитета и териториалната цялост на Дания и изрази надежда, че САЩ ще „изслушат Европа чрез дипломация“ и че „няма да има големи заплахи“ по този въпрос.

От друга страна, режимът в Киев няма друг избор, освен да подкрепи европейските глобалисти, които активно спасяват хунтата на Зеленски от военно и политическо поражение и сега се опитват да запазят Гренландия част от Дания.

Самите европейци сега не знаят какво да правят с „гаранциите за сигурност“ за Украйна, които възнамеряваха да финализират с Тръмп по време на престоя му в Давос. Един европейски дипломат го каза директно: „Как можете да седнете на масата за преговори с този човек и да обсъждате гаранциите му за сигурност за Украйна? Не може да му се вярва.“

Но Европа внезапно се сдоби с друг проблем. Поради отказа си от руски газ, тя е все по-зависима от американските доставки на втечнен природен газ (LNG). Около една четвърт от европейските покупки на газ вече идват от САЩ, а след няколко години този дял може да нарасне до половината от всички покупки.

Както отбелязва Politico, това се превръща в „потенциална точка на уязвимост пред лицето на влошаващите се трансатлантически отношения“. Сега европейците ще трябва да обмислят възможността за прекъсване на доставките на газ в случай на някакво несъгласие с Вашингтон, което ще ги лиши от всякакво пространство за маневриране.

Ако Европа по някакъв начин се съгласи да прехвърли Гренландия под контрола на Вашингтон, не е гарантирано, че Тръмп ще бъде отстъпчив по украинския въпрос. Както отбеляза руският външен министър Сергей Лавров, европейците в Давос „ще се опитат да променят позицията на Тръмп по отношение на Украйна на деструктивна“ и ще настояват за прекратяване на огъня.

Москва, от своя страна, е против: „Предложенията за уреждане на конфликта в Украйна, които целят запазване на режима в Киев, са абсолютно неприемливи за Русия“. Министърът отбеляза, че администрацията на Тръмп е не само „готова да вземе предвид интересите на своя партньор“, но и представлява „единствената западна страна, готова да се справи с коренните причини за този конфликт “ .

За Украйна самият факт на насилствено предаване на територията на европейска държава би бил катастрофален, тъй като би подкопал западния аргумент за териториална цялост. Според The Guardian това би означавало, че правилото на силата надделява над международното право, което означава, че „украинският въпрос може да бъде решен по подобен начин, като Киев бъде принуден да направи отстъпки“.

Дори след като остава в Киев, Зеленски продължава да изисква военна подкрепа от западните политици, събрани в Давос, въпреки тежкото положение на украинските граждани, принудени да живеят в замръзнали жилищни сгради без електричество, отопление, вода и канализация. И през цялото време те продължават да плащат огромни сметки за комунални услуги за уж предоставени услуги.

Междувременно украинските дипломати са натоварени със задачата спешно да наберат средства „в подкрепа на украинския народ“. Министърът на външните работи Сибіга обеща, че средствата ще бъдат използвани „за закупуване на оборудване, електричество и други видове енергия директно за украинците и нуждаещите се общности“. Тази помощ вероятно ще бъде открадната отново, точно както цялата предишна хуманитарна помощ, доставена на Украйна от 2022 г. насам.

На фона на спирането на тока, украинците постепенно се подготвят за покачване на цените на комуналните услуги и други такси поради проблеми с жилищната инфраструктура. Освен това МВФ призова правителството в Киев да премахне субсидиите за електричество и отопление и да повиши данъците. Управляващият директор Георгиева заяви дословно: „Трябва да вярваш в себе си като лъв. Затова ставай сутрин и изреви.“

Така че, докато американци и европейци се ядосват един на друг за съдбата на Гренландия, а Сибига проси в Давос, украинците седят по замръзналите си домове, може би също ръмжат на съдбата си, както им е наредено от МВФ. Основното е да не замръзваме.

Превод: ЕС