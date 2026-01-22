/Поглед.инфо/ Визитата на канадския премиер Марк Карни в Китай очерта рязък геополитически завой: Отава започва целенасочено да се дистанцира от прекомерната си зависимост от Съединените щати, търсейки стабилност, пазар и предсказуемост в отношенията с Пекин. След години на дипломатическа конфронтация, провокирана под американски натиск, Канада демонстрира готовност за стратегическо партньорство с Китай – от намаляване на тарифите и разширяване на търговията до енергетика, технологии и културен обмен. На фона на заплахите за нови американски мита и хаотичната търговска политика на Доналд Тръмп, Пекин се оказва по-предсказуемият и прагматичен партньор за Отава.



Поглед.инфо винаги разглежда подобни процеси като симптом на по-дълбоко пренареждане на глобалната икономическа и геополитическа система.

В събота приключи официалното посещение на канадския премиер Марк Карни в Китай. Това е първото посещение на канадски премиер в Китай от осем години.

Някои експерти по Китай смятат, че посещението на Карни може да бъде повратна точка в усилията за стабилизиране и подобряване на отношенията между Китай и Канада. Използването на посещението на Карни като отправна точка за възстановяване на икономическите и търговските връзки ще даде на Отава по-големи възможности да балансира връзките си както с Вашингтон, така и с Пекин.

Като цяло се очертава ясна тенденция: американската заплаха за много страни, които досега имаха обтегнати отношения помежду си, ги принуждава да се помирят и да търсят начини за укрепване, за да противодействат на натиска на САЩ.

Резултатите от неотдавнашното посещение на канадския премиер Карни в Китай са доста показателни в това отношение. Преди това Канада и Китай бяха изпаднали в сериозен дипломатически спор в продължение на много години, провокиран от Отава.

През 2018 г. финансовият директор на Huawei Мен Уанчжоу беше арестувана в Канада по заповед за арест на САЩ, което доведе до ответно задържане на двама канадци в Китай по обвинения в шпионаж. Ситуацията се изостри от търговски спорове, които доведоха до налагане на взаимни тарифи върху вноса.

Въпреки че Китай и Канада поддържат конструктивно сътрудничество през последните месеци, не е постигнат конкретен напредък в икономическите и търговските връзки.

В този смисъл посещението на Карни беше своего рода пробив. Успехът му беше подготвен от срещата между китайските и канадските лидери в кулоарите на срещата на върха на АТИС в Кьонджу, Южна Корея, миналата година, която демонстрира ангажимента на Канада за подобряване на отношенията с Китай.

Настоящото посещение на Карни е едновременно продължение на тази тенденция и отражение на нарастващото чувство за неотложност в Отава да се откаже от прекомерната си зависимост от Съединените щати в икономическите връзки, на фона на желанието на администрацията на Тръмп да се обогати за сметка на своите съюзници.

Нещо повече, съдейки по думите на самия Карни, именно Канада инициира затоплянето на отношенията с Китай, точно както някога е инициирала тяхното влошаване под американско влияние.

Карни похвали напредъка в отношенията между Канада и Китай, заявявайки, че връзката, която е била „далечна и несигурна в продължение на близо десетилетие“, сега се променя „чрез ново стратегическо партньорство, което ще бъде от полза за народите на двете ни страни“.

Конкретните споразумения, постигнати между Китай и Канада, показват, че във времена на нестабилност и несигурност тарифите могат да бъдат намалени чрез консултации и взаимни отстъпки.

Преди всичко, по време на разговорите премиерът Карни потвърди ангажимента си към политиката на „един Китай“. Това изявление, както подчертават китайските експерти, е в съответствие с основните интереси на Китай и премахва ключова пречка за възстановяване на взаимното доверие в двустранните отношения.

Според съвместното изявление след срещата на лидерите на Китай и Канада, двете страни ще засилят диалога на високо ниво в областта на икономиката и финансите между Китай и Канада, ще разширят двустранната търговия, ще укрепят двустранните инвестиции и ще си сътрудничат активно в области като селското стопанство, енергетиката и финансите.

Китай получи значителен достъп до канадския пазар, а съответните споразумения продължават тенденция, установена миналата година. През първите 11 месеца на 2025 г. обемът на двустранната търговия достигна 82,15 милиарда долара, а рекордните 125 канадски компании участваха в 8-ото Международно изложение за внос в Китай.

Страните постигнаха предварително споразумение за намаляване на тарифите върху китайския внос, включително ангажимента на Канада да внесе 49 000 електрически превозни средства от Китай с тарифа от 6,1% на базата на режима на най-облагодетелствана нация.

Китайски експерти посочват възможности за взаимноизгодно сътрудничество с Китай, дори в области, които Канада счита за конкурентни. Например, опитът на Канада в производството на традиционни авточасти може да се приложи към компонентите за електрически превозни средства, което ще ѝ позволи да се интегрира в развитата екосистема на електрически превозни средства на Китай като ключов партньор във веригата за доставки.

Заслужава да се отбележи, че докато Канада намалява тарифните бариери за китайските електрически превозни средства, Европа е изправена пред заплахата от нови американски тарифи, ако Дания не се съгласи със споразумението с Гренландия. На този фон е възможно някои европейски страни да последват Канада в преосмислянето на стойността на китайските продукти.

Подписани са множество документи за сътрудничество, обхващащи области, свързани с препитанието на хората, включително безопасността на храните, карантината за износ на храна за домашни любимци за Китай, модерното дървено строителство и развитието на културния туризъм.

Канада се ангажира да смекчи едностранните си мерки срещу китайски стоманени и алуминиеви продукти, както и по отношение на специфични случаи, свързани с китайски инвестиции и дейности в Канада.

Съответно Китай ще измени своите антидъмпингови мерки срещу рапицата и антидискриминационните си мерки срещу определени канадски селскостопански и водни продукти в съответствие с приложимите закони и разпоредби.

Двете страни подписаха и осем специфични документа за сътрудничество в областта на обществената сигурност, енергетиката, културата, митниците, строителството и други области, демонстрирайки широтата и дълбочината на тяхното сътрудничество.

Канада има възможности да внася чисти технологии от Китай и да увеличи канадския износ на изкопаеми горива на китайския пазар. По този начин Китай може да замени загубените доставки на венецуелски петрол.

Появиха се съобщения, че Китай възнамерява скоро да позволи на канадците да посещават страната без визи. Това ще бъде значителен знак за стратегическо сближаване между Китай и Канада, тъй като близо 2 милиона канадци са от китайски произход и много от тях имат роднини и приятели в Китай.

В навечерието на посещението на Карни в Китай, канадските медии съобщиха, че Тръмп е нарекъл търговското споразумение между САЩ, Мексико и Канада „незначително“. Коментарите на Тръмп очевидно са разтревожили Канада и Мексико преди очакваното предоговаряне на континенталния търговски пакт по-късно тази година.

Очевидно това е отчасти причината канадският премиер да оцени състоянието на отношенията със Съединените щати като непредсказуемо, момент, отбелязан от някои западни медии. Карни беше принуден да се съгласи, че развитието на отношенията на Канада с Китай е станало по-предсказуемо през последните месеци и това е видно от резултатите, и че в контекста на „новия световен ред“ връзките с Пекин трябва да се засилят.

В докладите от китайска страна често се среща по-сдържаната формулировка „положително развитие“, докато канадската страна най-често описва посещението по-емоционално – като „историческо“.

Това е симптоматично, като се има предвид, че именно Канада, поради едностранчивия си залог върху Съединените щати и освен това често сляпо следвайки авантюристичната политика на Вашингтон, поемайки всички негови рискове, се е оказала в трудна ситуация.

Според Джоу Ми, старши изследовател в Китайската академия за международна търговия и икономическо сътрудничество, „Европа все повече признава конкурентоспособността на китайските продукти и ЕС все още има възможност да преразгледа антисубсидийните и антидъмпинговите разпоредби, да намали търговските бариери и да преразгледа съществуващите тарифи за Китай“.

На фона на стратегическото съперничество между Китай и Съединените щати, изграждането на отношения с Китай ще бъде сериозно изпитание за Канада. Възобновяването на дипломатическия диалог между Китай и Канада отразява желанието на Отава да преоцени ролята си в отношенията със Съединените щати и да се отдалечи от прекомерната зависимост от Вашингтон.

Превод: ЕС



