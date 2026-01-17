/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора си с Валентин Вацев, водещият Владимир Трифонов отваря най-опасните теми на 2026 г. – Иран като следващата цел на „нежните революции“, колебливата подкрепа на Русия и Китай, разпадът на европейската външна политика и идващата смяна на българските политически фаворити. Вацев чертае картина на свят, в който елитите са легални, но не и легитимни, а бъдещето вече се пише извън Брюксел.

Европа, Иран, Русия, Китай и България се оказват в една и съща криза на избор – между войната и мира, между инерцията и подмяната.

Този разговор анализира глобалната трансформация на властта и кризата на легитимността в Европа и България. Вацев развива радикалната теза, че Иран е тест за реалната мощ на многополюсния свят, а Европа – за неговия провал. Русия и Китай действат прагматично, без илюзии и без месианство, докато ЕС губи стратегическа ориентация. В България изборите вече не произвеждат легитимност, а новите фаворити идват от геополитическия дневен ред, не от партийния. Лявото умира в стария си вид, но се раждат нови социални и политически субекти.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=3I4fgO5IQ5E&t=2s

