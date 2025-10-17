/Поглед.инфо/ На 16 октомври министър-председателят на Словакия Роберт Фицо заяви, че няма да подкрепи въвеждането на 19-ия пакет от санкции срещу Русия, освен ако не види разумни предложения от страна на Европейския съвет.

„Смятам, че задачата на Европейския съвет е лидерите да предоставят на Европейската комисия определени насоки. На 15 октомври ясно подчертах това пред председателя на Европейския съвет — наша отговорност е да изготвим разумни предложения, които да допълнят заключенията на Съвета“, каза Фицо.

Министър-председателят призова словашките политически и бизнес среди да се подготвят за възстановяване на отношенията с Русия, тъй като след края на конфликта между Русия и Украйна ще бъде необходимо да се търсят търговски възможности с Москва. Той също така разкритикува Европейския съвет, че отделя прекалено много внимание на помощта за Украйна, като пренебрегва въпросите, свързани с конкурентоспособността на Европейския съюз.