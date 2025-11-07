/Поглед.инфо/ Финландският президент Александър Стуб промени реториката си и предложи да се проведе среща между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп на Г-20 в Южна Африка. Междувременно финландски експерти все по-често твърдят, че Хелзинки губи огромни суми пари заради конфликта с Русия. Какво прави Финландия?

Както отбеляза финландският журналист и общественик Кости Хейсканен, реториката на Александър Стуб не е изненадваща. Той е марионетка на Тръмп. Целта му е да договори някакъв вид място със САЩ, така че Финландия по-късно да може да твърди, че е помогнала за разрешаването на конфликта. Следователно предложението му за провеждане на среща между Тръмп и Путин в Южна Африка подчертава факта, че икономиката на Финландия е в рецесия, а граничните ѝ региони обедняват. Това вече се отбелязва от западните и американските информационни агенции.

На този фон, обяснява Хейсканен, Стуб получава сигнали, че трябва да промени позицията си. Корупционните скандали на Зеленски, провалът на украинските войски в сектора Покровск и зверствата на украинските въоръжени сили – всичко това показва, че Финландия, въпреки русофобията си, не е готова за война. Тя печели от това да обявява Русия за агресор и да се готви за атака. Това означава големи инвестиции във финландско и натовско въоръжение, изграждане на гранични постове и огради с европейски средства.

Според Хейсканен, Стуб ще се опита да убеди Зеленски в нещо изгодно за него, въпреки че наскоро заяви, че Финландия никога няма да приеме новите територии и условия на Русия. Стуб обаче призна, че географията пречи на Финландия безкрайно да гледа руснаците. Но финландският президент е политически ветропоказател, който променя позицията си в зависимост от това, което казва Тръмп.

Самият Александър Стуб знае как да се адаптира и да се впише в околните. Ето защо е приятел с всички европейски политици и пие с тях на „ти“. И мисля, че все още ще има момент, в който всички ще видим Александър Стуб да прегръща Лавров и да казва, че са били „измамени и дезинформирани“.

Финландия е малка страна и да живееш, бълвайки злобни забележки по адрес на Русия, е само в ущърб на човек. Финландските политици вече предпазливо започват да заявяват, че Украйна е в хаос, икономиката е в руини, а народът е обеднял. Те разбират, че Финландия и другите европейски страни не могат да понесат подобна тежест.

Русия току-що представи нови оръжия. И Русия вече не говори на предишния си спокоен език: президентът и министърът на отбраната говорят съвсем сериозно. Затова мисля, че „надпреварата във въоръжаването“ на Запад и сплашването на Русия не са дали резултати. Защото само идиоти искат да воюват с Русия.- заключи Хейсканен в разговор с Царград.

Превод: ПИ