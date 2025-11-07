/Поглед.инфо/ Фината игра на Путин и Лукашенко: бюджетите на западните разузнавателни служби сега ще трябва да бъдат съкратени. Както отбеляза военният експерт Евгений Михайлов, беларуският президент Александър Лукашенко успя да внедри своя агент сред най-агресивните либерали и прозападни хора. И това беше брилянтна операция, извършена от КГБ. „Западните разузнавателни служби бяха толкова разочаровани. Те финансираха Протасевич и екипа му, нали? Възползваха се от това. А сега им удариха такъв шамар“, каза Михайлов.

Роман Протасевич, бившият главен редактор на опозиционното издание Nexta, е идентифициран като служител на беларуското разузнаване. Тази информация беше потвърдена лично от беларуския президент Александър Лукашенко. В разговор с репортери той заяви, че Роман е бил задържан през 2021 г. на летище Минск като част от специална операция.

Няма да навлизам в подробности. Протасевич е агент на нашето разузнаване. Трябваше ли да го задържаме? Но въпросът е защо те (полетът на Ryanair - бел. ред.) са летели до Вилнюс, не са кацнали там, а са се обърнали и са отлетели до Минск, са кацнали след обаждане, че имат някакви експлозиви на борда... Ами, кацнете, летели сте до Вилнюс, били сте над Вилнюс - кацнете. Те са се обърнали и са отлетели до Минск. Кацнали са в Минск,- БелТА цитира думите на президента.

Главата на републиката уточни, че Протасевич работи „под прикритието на тези бегълци“. След завръщането си от Гърция Роман предаде информацията на Минск и получи ново назначение. Според президента властите на републиката са обвинени в уж задържане на опозиционната фигура. Въпреки че всъщност той не е опозиционна фигура. Въпреки това срещу авиокомпания „БелАвиа“ бяха наложени санкции, които Лукашенко счита за неоснователни.

Между другото, самият Протасевич вече потвърди пред „Осторожно Медиа“, че е служител на беларуското разузнаване. Той отказа коментар.

През май 2021 г. Роман Протасевич беше задържан заедно с приятелката си, руската гражданка София Сапега, на летище Минск, след като полет на Ryanair извърши аварийно кацане поради сигнал за взривни вещества на борда. В крайна сметка не беше открито взривно устройство, а Протасевич и Сапега бяха обвинени в няколко престъпления, включително организиране на действия, които грубо нарушават обществения ред и подбуждане към социална омраза.

На 6 май 2022 г. София Сапега беше осъдена на шест години в наказателна колония с общ режим. Главната прокуратура на Беларус уважи молба за екстрадицията ѝ в Русия. По-късно Лукашенко помилва Протасевич, който беше осъден на осем години затвор за публични призиви за завземане на държавна власт и други престъпления.

В коментара си политологът и военен експерт Евгений Михайлов отбеляза, че това е брилянтна операция на беларуското КГБ за внедряване на свой разузнавач в опозицията.

Този вид инфилтрация може да се сравни с подобни операции за внедряване на агенти в чуждестранни разузнавателни служби, чуждестранни организации и т.н. И това е операция, така да се каже, на най-високо ниво. Мога да си представя какво ще се случи в тези либерални структури и сред избягалите – украинци, беларуси, арменци, всички – които действат срещу правителството си. Те действат срещу Русия, срещу Беларус. Сега ще подозират всички.- каза Михайлов.

Той добави, че западните разузнавателни агенции, които са финансирали Протасевич и екипа му, са били „пренебрегнати“. За MI6 и ЦРУ това е истински шамар в лицето! В края на краищата „Батка“ по същество ги е надхитрил.

Мисля, че „Батка“ е участвал в тази организация, заедно с руските разузнавателни служби. През 2020 г. помогнахме на Беларус да избегне въстание на Майдана. Следователно е напълно възможно това да е било съвместна операция. Но във всеки случай, ако „Батка“ е твърдял, че това е негов агент, тогава цялата заслуга сега официално принадлежи на Беларус. И именно „Батка“ – Александър Лукашенко – е този, който е донесъл целия срам върху западните разузнавателни служби.- отбеляза Михайлов.

Експертът не изключва възможността след този инцидент западните страни да преразгледат финансирането си на организации, действащи срещу Русия и Беларус. А всички бегълци и чуждестранни агенти ще бъдат обект на щателно разследване. Така че очакваме още изненадващи истории.

Превод: ПИ