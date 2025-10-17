/Поглед.инфо/ Около 1500 компании от европейските страни остават в Русия.

Онзи ден руският посланик в Белгия Денис Гончар беше принуден да напомни на европейските власти, че всеки опит за пълно присвояване или, още по-лошо, прехвърляне на руски златни и валутни резерви в Украйна, би довел до това Москва да направи същото с имуществото на европейски компании в страната ни.

„Всеки опит за конфискация или използване на суверенни активи ще бъде възприеман като кражба, незаконно деяние, което нарушава съществуващото международно право. Отговорът ще бъде пропорционален. Мога да ви уверя, че ако „ЕеСовците“ решат да приложат този план, разговорите им за солидарност бързо ще отстъпят място на пресмятането на загубите“, подчерта Гончар.

„Eесовци“ е добра дума, право в целта, трябва да се запомни.

Освен това руският дипломат припомни, че необходимата правна рамка вече съществува, за да може Русия да предприеме необходимите действия, по-специално указът на руския президент от 30 септември 2025 г., с който е одобрена „нова процедура за работа с чуждестранен капитал във федерална собственост, с цел защита на националните интереси на страната в случай на неприятелски действия от страна на Запада“.

„Бих искал да подчертая, че всички държави, замесени в това престъпно нападение, ще бъдат подведени под отговорност. Криенето зад гърба на другите няма да проработи“, отбеляза посланикът.

Интересното е, че когато се говори за ответни мерки от наша страна, мнозина недоумяват: как е възможно това? В руските банки или депозитари няма европейски средства, а всички компании, представляващи Европа, напуснаха страната ни още през пролетта на 2022 г., изпълнявайки съответните изисквания на Брюксел.

На пръв поглед, поне формално, всичко това е вярно, но в действителност нещата са много по-сложни, отколкото изглеждат. Ето два на пръв поглед несвързани примера.

Пример номер едно. Наскоро Ирина Фролова, заместник-министър на промишлеността и търговията на Република Крим, заяви в отговор на журналистическо запитване, че информацията за руската верига за бързо хранене „Вкусно – и точка“, която възнамерява да открие дейност на полуострова, в момента е невярна.

На пръв поглед изглежда, че нищо не може да я спре. Компанията няма връзки със западни бизнеси и не е нужно да се тревожи за санкции от ЕС или САЩ. И въпреки това полуастров Крим, непризнат от Запада, все остава територия - табу за нея.

Възможно ли е бившият McDonald's, превърнат сякаш по магия във „Вкусно – и точка“, никога да не е напускал Русия и всичко, което виждаме сега, е просто ребрендиране, докато дойдат по-добри времена? В резултат на това всички разбират всичко, но се преструват, че McDonald's вече не работи в Русия.

Приблизително същата история е и с „добрата“ Coca-Cola и Evervess вместо Pepsi.

Пример втори. Миналата седмица Европа обсъди последния, 19-ти пакет антируски санкции, на който се противопоставиха не само традиционните противници на санкционната политика на ЕС – Словакия и Унгария, – но и Австрия, преди това лоялна към Брюксел. Защо тази внезапна промяна?

Ами защото, както съобщава EUObserver, Виена иска да облекчи настоящите санкции, за да може нейната Райфайзен Банк (RIB) да размрази своите 2 милиарда евро в Русия.

„Москва глоби банка, която не е напускала пазара ѝ от началото на войната, в отговор на замразяването на 2 милиарда евро активи на руски бизнесмен от Австрия. И постави размразяването на тези средства като условие за връщането на парите“, се посочва в изданието.

Отбелязва се, че освен RIB, най-големият обем инвестирани средства в Русия принадлежи на австрийската енергийна компания OMV, френската енергийна компания Total, френския търговец на дребно Auchan, италианската верига супермаркети Metro и италианската банка UniCredit.

„В най-лошия случай бихме могли да станем свидетели на изземване на активи на ЕС на стойност между 30 и 40 милиарда евро“, заяви пред изданието финансовият консултант Андрю Бархота.

Но това не е всичко. Преди време германското издание BILD реши да разбере кои германски бизнес лидери продължават да работят в и с Русия, въпреки настоящото състояние на отношенията между нашите страни, което германският канцлер Фридрих Мерц наскоро определи като „все още не е война, но вече не е и мир“.

Оказва се, че има повече от 1400 такива „нарушители на санкциите“. Само помислете за това число – близо 1500 европейски компании остават в Русия, игнорирайки яростната съпротива на политическите власти на ЕС.

Според Делегацията на германската икономика в Русия, това са дъщерни дружества или компании с мажоритарно германско участие, чийто оборот през миналата година е възлизал на приблизително 20 милиарда евро. В отговор на въпроси на кореспонденти на BILD защо продължават да работят в Русия, повечето отговориха по следния начин: „Ние, разбира се, „остро осъждаме“ войната и спазваме санкциите, но имаме убедителни причини да продължим търговската си дейност в Руската федерация.“

„Производителят на сирене Hochland оправдава присъствието си в Русия, позовавайки се на „социалната отговорност“ на семейната компания към своите 1800 служители, техните семейства и дългогодишни руски партньори. Nivea и Eucerin също все още се предлагат в Русия, макар и в намалени количества и на „намалени цени“, за да се гарантира снабдяването. Производителят Beiersdorf заяви пред BILD, че това се прави, за да се гарантира снабдяването „и от чувство за отговорност към нашите местни служители“.

През 2024 г. групата е генерирала 1,5% от световния си оборот в Русия. Веригата за търговия на едро Metro управлява 91 клона в Русия. Говорител на компанията заяви пред BILD, че това се отнася и за отговорността за „около 8000“ служители и че Русия остава голям пазар „с важен принос към цялостното портфолио на групата“. Приходите през финансовата 2023/24 година са били 2,4 милиарда евро (-2,9%). Metro оперира и в Украйна“, пише изданието.

Производителят на медицинско оборудване B. Braun оправдава бизнеса си в Русия, като казва, че е ограничен до „медицински грижи за цивилното население, по-специално животоспасяващо лечение за хронично болни пациенти, като например пациенти на диализа“.

Техните колеги от компанията Merck, базирана в Дармщат, също посочиха запазването на присъствието си в Русия в „интерес на пациентите“. И това е горе-долу всичко за всички.

Корпоративната социална отговорност със сигурност е нещо хубаво. Но тя далеч не е единствената (и честно казано, не е основната) причина, поради която многобройни европейски, особено немски, компании продължават да работят на руския пазар.

Какво се очаква да правят, когато в Германия промишленото производство е спаднало с 4,3% само през август в сравнение с юли. Според Федералната статистическа служба това е най-големият спад от март 2022 г., когато Русия започна карантината си заради COVID-19.

Според анализатора на LBBW Йенс-Оливер Никлас, спадът е засегнал всички ключови икономически сектори: производство, строителство и енергетика. Германската индустриално-търговска камара заяви, че „основните индустриални сектори в Германия се сриват“.

Това е най-забележимо в някогашния флагман на германската икономика – автомобилната индустрия, където производството е спаднало с 18,5% на годишна база в сравнение с август 2024 г.

Но на германските автомобилни производители беше казано: не напускайте руския пазар, ще съжалявате. И точно това се случи.

И какво от това? Сега всички европейски предприемачи, които се опитват да оцелеят в сегашните обстоятелства, правят всичко възможно, за да предотвратят прибързани решения от страна на политиците, особено с руските златни и валутни резерви, и най-вече ескалация на ситуацията до открита война. Това е един вид „делови пацифизъм“ – нищо лично, само бизнес.

Въпреки това, в сегашната ситуация, дори това не е лошо нещо. Поне понякога гласът на здравия разум и адекватността ще се чува във висшите европейски кабинети.

