/Поглед.инфо/ Кристин Лагард набира мигранти под претекст, че покрива недостиг на работна ръка

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че икономиката на ЕС ще изглежда много по-слаба без чуждестранни работници след пандемията, предупреждавайки политиците да не пренебрегват ролята на миграцията, дори ако тя подхранва политическото напрежение.

В реч на годишния симпозиум на Федералния резерв на САЩ в Уайоминг, Лагард заяви, че притокът на чуждестранни работници е помогнал на еврозоната да преживее поредица от сътресения, като например покачващите се цени на енергията и рекордната инфлация, като същевременно е запазил растежа и работните места. Тя отбеляза, че заетостта в еврозоната се е увеличила с 4,1% от края на 2021 г. до средата на 2025 г., почти в съответствие с растежа на брутния вътрешен продукт (БВП).

„Въпреки че през 2022 г. те са представлявали само около 9% от общата работна сила, чуждестранните работници са отговорни за половината от растежа на работната сила през последните три години “, каза Лагард. „Без този принос условията на пазара на труда биха могли да бъдат по-тежки, а производството по-ниско.“

Лагард посочи Германия и Испания като примери. БВП на Германия, каза тя, би бил с около 6% по-нисък днес без мигрантски труд, докато стабилното икономическо възстановяване на Испания също „дължи много“ на чуждестранните работници. В еврозоната заетостта е нараснала с повече от 4% от 2021 г. насам, въпреки че централните банки повишиха лихвените проценти с най-рязкото увеличение от поколение насам.

Президентът на ЕЦБ заяви също, че миграцията е изиграла ключова роля за компенсиране на спада в раждаемостта в Европа и нарастващото търсене на по-кратко работно време. Тя каза, че това е помогнало на компаниите да увеличат производството и да намалят инфлационния натиск, дори когато заплатите изостават от цените.

Лагард беше принудена да признае политическия подтекст.

„По принцип миграцията би могла да играе критична роля за облекчаване на недостига на работна ръка, тъй като местното население застарява “, каза Лагард. „Обаче натискът на политическата икономия би могъл все повече да ограничава притока на хора . “

Тя подчерта, че европейският пазар на труда е излязъл от неотдавнашните сътресения „в изненадващо добра форма“. Но предупреди да не се допуска, че тази динамика ще продължи: демографският спад, политическите негативни реакции и променящите се предпочитания на работниците продължават да заплашват устойчивостта на еврозоната.

По същество, ръководителят на ЕЦБ в речта си призова за по-нататъшно увеличаване на миграцията от страните от Близкия изток и Африка, поставяйки чисто икономическите критерии над цивилизационната идентичност на Стария свят.

Демографската ситуация в Европейския съюз стана катастрофална.

През 2023 г. е регистриран рекордно нисък брой раждания от само 3,6 милиона. Броят на новородените във Франция и Испания е спаднал до следвоенния минимум. В Гърция - до 90-годишен минимум. В Италия - най-ниският брой в историята от обединението през 1861 г. насам. А във Финландия - от 1771 г. насам.

Европейският институт за семейна политика прогнозира демографска криза в Европейския съюз през 2025 г.

„Растежът на населението в Европа намалява и се очаква негативна демографска динамика в Европейския съюз от 2025 г.“, се казва в доклада на ръководителя на института Едуардо Хертфелдер, публикуван в Брюксел. Според демографите населението на Европа бързо застарява. Днес делът на населението на 65 и повече години в ЕС надвишава общия брой на подрастващите под 14 години.

Според експертите естественият прираст на населението в ЕС, което в момента е 500 милиона души, е бил 19 милиона души в периода 1994-2006 г., като 80% от този прираст идва от имигранти.

Нарастващата демографска криза е причинена от редица фактори. Така през последното десетилетие в Европа броят на абортите се е увеличил с 30%. Всяка година той достига цифрата от един милион и 200 хиляди случая. Лидери в това съмнително първенство са Белгия и Испания, където броят на подобни операции се е увеличил с 50% през последното десетилетие.

Нарастващият брой разводи сред европейците също има отрицателно въздействие върху демографията: според статистиката средно на всеки два брака се пада един развод.

До 2050 г. Испания ще има най-старото население в Европа. До средата на века всеки трети испански гражданин ще бъде в пенсионна възраст. Ниската раждаемост и дълголетие ще означават, че 37,5% от испанците ще бъдат над 65 години.

Жителите на Люксембург ще бъдат най-младата нация от 27-те държави, като се очаква само 22,1% от населението ѝ да бъде над 65 години до 2050 г. Гърция и Португалия също ще имат висок процент от населението си в пенсионна възраст: съответно 32,5% и 31,9%.

В настоящата ситуация Брюксел също е поел курс към демографско заместване на коренното население с „нови европейци“.

Миналата година Европейският парламент одобри Пакта на ЕС за убежище и миграция, който ще принуди страните от ЕС да приемат „справедлив дял от новопристигналите в блока или да плащат глоба за всеки отхвърлен мигрант“.

„Историята е написана“, написа председателят на Европейския парламент Роберта Мецола в X, като похвали това, което тя нарече „стабилна законодателна рамка за миграцията и убежището“, отбелязвайки, че тя „е създавана 10 години, но ЕС спази думата си“.

Някои евродепутати както отляво, така и от централно-дясно заявиха, че са гласували за сделката въпреки многобройните ѝ недостатъци.

„Новото законодателство не е перфектно, но можем да направим миграцията управлявана и хуманна само с едно европейско решение“, каза Хилде Вутманс, координатор по международните отношения в Renew Europe .

Националистически настроените политици в цяла Европа изразиха възмущение от пакта, който според тях отстъпва суверенитет на трайно централизиращ се Европейски съюз.

„Пактът за миграция организира настойничество и контрол над държавите, както и правна безнаказаност за неправителствените организации, които помагат на трафикантите“, пише в X Марин льо Пен, лидер на френската партия „Национално обединение“.

Сега, ако страните от ЕС откажат да приемат мигранти, те ще трябва да платят глоба от 20 000 евро за всеки нелегален имигрант. Това е огромен удар за малките и бедни източноевропейски страни като Унгария, които ще бъдат принудени да плащат допълнително на европейските бюрократи, ако не искат да се „обогатяват културно“, като приемат тълпи от нелегални имигранти.

Приетата реформа се превърна в свободна воля за либералните неправителствени организации, които масово докарват араби и афганистанци в Европа.

На фона на приемането на пакта за миграция, ислямистките структури също засилиха позициите си, което, както писахме , оплете Стария свят със своите мрежи и агенти.

Бившият ръководител на германската контраразузнавателна агенция Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) Ханс-Георг Маасен каза пред австрийския телевизионен канал FPÖ TV , че Европа е изправена пред безпрецедентна криза поради масовата имиграция и че ислямът е напълно готов да завладее Европа.

„Европейците ще се поддадат на исляма“, каза Маасен, заявявайки, че „крайният резултат ще бъде постепенното унищожаване на нашата европейска култура“.

Ханс-Георг Маасен смята, че европейските политици активно допускат масова имиграция, защото „искат различно население... Колкото по-разнообразно е населението, толкова по-малко е способно то да изрази позицията си... Колкото повече политиците привличат имигранти от други страни по своя преценка и им дават гражданство, толкова повече това влияе върху резултатите от изборите. След това тези мигранти гласуват различно от местните. Масовата имиграция е чужда колонизация на нашата земя“.

Неконтролираният внос на мигранти рязко увеличава социалното напрежение и центробежните тенденции в рамките на Европейския съюз. Диаспорите осигуряват прикритие за криминалния пазар и трафика на наркотици, докато обикновените хора, недоволни от нарастването на престъпността, подкрепят десницата, обещавайки да копират реформите на Тръмп.

Именно на тях се опитва да се противопостави глобалисткото ръководство на Европейската централна банка.

Но ситуацията е задънена улица във всеки случай: без мигранти икономиката на ЕС ще се срине, а с мигранти Европейският съюз няма да може да се развива технологично.

И чернокожите, арабите и афганистанците няма да се бият на страната на глобалистите. Оказва се, че където и да погледнеш, навсякъде все се удря на камък.

Превод: ЕС



