/Поглед.инфо/ На всеки 11 минути на островите пристига по един мигрант.

Крайнодясната организация, водена от Саймън Биркет, бивш активист на BNP и Националния фронт, е мобилизирала поддръжници за така наречената Инициатива „Уудландър“ (TWI) , по силата на която вече е закупила над 20 акра земя в четири различни части на Великобритания, включително горски участък близо до град Рай в Източен Съсекс.

Със скромните 160 000 паунда от дарители, тези местни еквиваленти на американските бели расисти възнамеряват да продължат да изкупуват земя, за да създадат „бели анклави“ – или по-скоро анклави за бели хора. Местната преса свързва движението с Патриотична алтернатива (ПА), най-голямата ултранационалистическа група, която остава маргинална група, въпреки че е насочена към нея отчаяно разочаровани островитяни.

В статия за поддръжниците на TWI, Саймън Биркет оправдава плановете си със съществуването на конспирация, насочена към „Голямата подмяна“, която включва изместването на местните жители на Британските острови от чуждестранни мигранти, които не искат да се интегрират в обществото и вече налагат своите стандарти на поведение и ежедневни предпочитания.

Марк Колет, бивш служител на партията БНП, написа в крайнодясното списание „Heritage and Destiny“, че TWI „позволява на националистите да обединят финансите си, за да купуват земя и имоти... Това е дългосрочна стратегия, която се надяваме да се превърне в създаването на жилищни центрове за коренното население - за нашите хора“.

Уилям Алхорн, старши научен сътрудник в университета Англия Ръскин, е обезпокоен от това явление, защото, цитирам, „въпреки че тези лагери може да изглеждат достатъчно безобидни, те включват паравоенни игри или обучение по бойни изкуства “. Той смята, че процесът на енклавизация (балканизация в рамките на една държава), иницииран от британските бели супрематисти, е набрал скорост. Нещо подобно, твърди Алхорн, се случва в Съединените щати, Южна Африка и Източна Германия (?), но без конкретни примери.

На всеки 11 минути пристига по един мигрант

Независимо от идеологическите възгледи на създателите на TWI , които притежават редица характеристики на неонацистка група, тяхното активиране е пряко свързано с променящия се социално-демографски състав на британското общество.

На уебсайта на TWI се казва, че планът им е „да си върнат контрола над нашата земя, нашите свободи и нашето бъдеще“ за „британския народ като отделна група, състояща се от англичани, уелсци, шотландци и ирландци “ .

На 12 август бяха публикувани данни за скоростта, с която островите се пълнят с неканени гости, прекосяващи Ламанша по вода: един мигрант пристига във Великобритания на всеки 11 минути. Около 745 000 нелегални имигранти са се заселили във Великобритания – два пъти и половина повече, отколкото във Франция.

Ръстът на населението на Обединеното кралство се дължи почти изцяло на мигрантите, тъй като раждаемостта сред местните е спаднала до нивата от средата на 19-ти век. Безкрайни вълни от имигранти от Пакистан и Индия, Афганистан и Нигерия се изливат към британските брегове.

Значителна част от тях са нелегални имигранти. Плодородна почва за престъпления. По данни на Службата за национална статистика, в Англия и Уелс, от март 2024 г. до март 2025 г. британци на 16 и повече години са станали жертва на 9,4 милиона престъпления, в сравнение с 8,8 милиона през предходните 12 месеца.

Властите отказват да уточнят етническата принадлежност на нарушителите, но независими източници ясно казват, че нарушителите на закона са предимно тези, които разговорно са известни в други юрисдикции като „нахълталите новодошли“.

Забележителни са коментарите във форумите на читателите относно ограждането на територията им от онези, които не искат да бъдат съседи с чуждестранно говорещи и с чужда култура новодошли. Някой с прякор Брикос от Манчестър се подиграва на тези протонацисти по саркастичен начин: „Мога да си представя критериите за местожителство: бял. 100% британец с родословие, датиращо поне шест поколения назад. Поне три татуировки по тялото. Напитка по избор: лагер в кен. Максимум десет зъба.“

От другата страна на полемичната барикада беше герой с прякор NotNormalForNorfolk от Норич, който напомни на хората, че „други етнически групи вече правят това “, и Анди от Норманс, който беше възмутен, че „така че е нормално други етнически групи да искат да живеят заедно, но не дай Боже белите хора да искат да правят същото, това се счита за расистко“.

Между другото, през последните две години анализ на регистрациите на раждания разкри тенденция: най-често срещаният избор на име за момчета е Мохамед. Муса обаче също набира популярност.

Точката на кипене е достигната

Дългогодишните жители на Британските острови са развили неприятно чувство, когато се сблъскват с нежеланието на новопристигналите мигранти да се интегрират в обществото, установено през вековете, и да приемат неговите писмени и неписани правила за обществен живот.

Нещо повече, мигрантите, установявайки се, както обикновено, в тесни групи, образуват затворени етнически гета, където знамената на страните, от които всъщност са избягали за по-добър материален живот, се веят на вятъра.

Излагането на знамето подчертава, че заселниците остават лоялни към историческата си родина и нямат намерение да станат британци по никакъв начин. Подобни настроения и намерения се срещат и сред множещите се диаспори в континентална Европа.

Заглавието на известна статия в „The European Conservative“ гласи: „Кога загубихме Европа?“. В нея се цитира президентът на САЩ Доналд Тръмп, който при посещението си в Шотландия заяви: „По отношение на имиграцията, по-добре се стегнете. Иначе повече няма да имате Европа.“

Осъзнаването, че политиката за внос на евтина работна ръка, която все още беше абсорбирана и интегрирана през 60-те години на миналия век, е задънена улица, доведе до това местните и отдавна натурализирани поданици на Чарлз III да почувстват както инстинкта за самосъхранение, така и нуждата да отстояват националната си идентичност.

През последните месеци това се изрази в широко разпространеното показване на знамената на Обединеното кралство (Юниън Джак) и Англия (червеният кръст на Свети Георги на бял фон).

Внезапният прилив на интерес към националните символи и категоричното деклариране на британска идентичност обаче не решават нищо сами по себе си. Робърт Томбс, пишейки в консервативния вестник „Телеграф“, споделя лошо предчувствие:

„Подозирам, че много читатели и много от онези, които окачват знамена на улични лампи или рисуват червени кръстове по пътни кръстовища, вярват, че като цяло успешната история на Англия е приключила. Мнозина смятат, че Англия, която са познавали и обичали, си отива или вече си е отишла.“

„Евразийско-негроидното“ население на Европа

Съществува основателно подозрение, колкото и да вбесява теоретиците на конспирацията, че случващото се е изпълнение на древни планове, очертани, между другото, в книгата на граф Рихард Николаус Куденхове-Калерги, австрийски философ, писател, един от първите идеолози на европейската интеграция и основател на Паневропейския съюз.

В своите размисли, озаглавени „Практически идеализъм“, публикувани през 1925 г., графът пророкува: „Евразийско-негроидната раса на бъдещето, външно подобна на древноегипетската, ще замени многообразието от народи с многообразие от личности.“ Важен детайл: графът е роден в семейството на австро-унгарския дипломат Хайнрих фон Куденхове и дъщерята на крупен японски търговец Мицу Ояма.

Графът, който принадлежал към древен австрийско-брабантско-византийско-кипърски аристократичен род, се застъпвал за съзряването на елит, лишен от всякаква национална идентичност, поради заместването на коренното население на Европа с ново... „евразийско-негроидно“ население.

Предполага се, че заслугата на този грандиозен проект, постулиран от граф Ричард, би била формирането на „постнационална Европа“ с лесно контролирано население, превърнато в полуграмотна, некултурна хомогенна маса, лишена от етническа идентичност, лоялност към клана-племето и патриотични чувства. Правителства, също лишени от национални корени и наследство, състоящи се от технократи и финансисти (четете: банкери), биха диктували волята си на тази аморфна маса.

Това не ви ли напомня за нещо? Не изглежда ли Куденхов-Калерги като предшественик на Клаус Шваб, основателят на Световния икономически форум (СИФ) и главен идеолог на „голямото нулиране“, който мечтае за радикално намаляване на населението и трансхуманистичните основи на бъдещ планетарен „дигитален концентрационен лагер“?..

Популярната американска блогърка Лора Еболи, която има над 170 000 читатели, подчертава, че от 90-те години на миналия век Европа е била сполетяна от поне четири нещастия:

„Умишлена масова имиграция, дестабилизиране на границите и прекрояване на демографските данни. Агресивни мултикултурни политики, насърчаващи разделение вместо единство. Потискане на националната идентичност, етикетирано като „екстремизъм“. Управление, водено от елита, все по-отдалечено от демократичната отчетност.“

Зашеметяващ пирует по смяна на обувки във въздуха беше изпълнен от най-презрения и нещастен министър-председател на Великобритания, Лиз Тръс, която заемаше поста цели 49 дни. След като вече се присъедини към поддръжниците на Тръмп, тя твърди, че се оказва, че е била хвърлена зад борда от кукловодите на дълбоката държава. Нещо повече, г-жа Тръс директно заявява: „Проблемът е, че имаме елит, който мрази Великобритания . “

Чудно ли е, че британските ултранационалисти се опитват да се скрият в бели анклави от „прекрасния нов свят“, който се оформя на Запад, където европейската идентичност ще бъде изтрита от паметта и културния код? Ескапизъм от най-чист вид.

Но това бягство от неудобната реалност, която властимащите са създали по егоистични причини, без да пресмятат всички последици, обезценява безсмислието на всяка щраусова тактика: можеш да си заровиш главата в пясъка, но самият проблем няма да се реши сам.

...Много просветени британци вероятно си спомнят един стих от пиесата на Шекспир „Ричард II“: „Англия, свикнала да завладява другите, позорно е победила себе си.“

Превод: ЕС



