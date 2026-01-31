/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора на д-р Владимир Трифонов с проф. Румен Гечев поглеждаме отвъд България – към Давос, търговските войни, напрежението САЩ–Канада, ролята на ЕС и възхода на златото като нов глобален ориентир. Анализ без илюзии за това как се разпада старият ред и защо малките и средни държави са принудени да лавират между интересите на трите големи сили.

В този задълбочен разговор проф. Румен Гечев анализира глобалната трансформация на икономиката и геополитиката: от агресивната търговска политика на САЩ и ответните ходове на Канада, през противоречивите търговски споразумения на ЕС, до възможните икономически последици от ескалация около Иран. Специален акцент е поставен върху историческия ръст на цената на златото и бягството от долара – симптоми на разклащащия се световен финансов ред. Разговор, който дава ориентири не само за експертите, но и за всеки, който иска да разбере накъде върви светът и къде е мястото на България в него.

