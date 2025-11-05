/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора с Георги Марков обсъждаме ключовата роля на Виктор Орбан в глобалната политика и неговия стратегически съюз с Доналд Тръмп.

Обсъждаме:

Как Унгария се превръща в геополитически център и възможен домакин на мирни преговори за Украйна.

Защо Орбан е „Тръмп преди Тръмп“ и как спечели доверието муь?

Как Байдън, ЕС и Зеленски губят легитимност, а Орбан и Изтока печелят почва?

Защо Будапеща, а не Вашингтон, може да стане столица на мира?

И как Тръмп ще използва Орбан, за да върне баланса в света?

/ВИДЕО/

Първата част гледайте тук утре вечерта: https://www.youtube.com/watch?v=-3zWZaTdmvI&t=402s

