/Поглед.инфо/ Докато Брюксел още се съвзема от „ледения душ“ на Доналд Тръмп, във Финландия вече текат процеси, които заплашват да разклатят целия ЕС. Затворената граница с Русия удари туризма, леката промишленост и цели региони, а санкциите все по-често се възприемат не като защита, а като икономически саботаж. Вежливите визити на Урсула фон дер Лайен не променят настроенията – 61% от финландците вече искат възстановяване на бизнес отношенията. „Тихата“ северна държава започва да търси свой път, дори ако това означава открито несъгласие с Брюксел.



Поглед.инфо винаги разглежда геоикономическите пукнатини в ЕС като ранен сигнал за по-големи политически разломи.

Занимавахме се тези дни с това, какво се случва в Дания. От многото приказки се разбра, че още нищо не се е разбрало. Но това си е в реда на нещата. Скоро брюкселските наши величия, още не оправили се от шока, който изживяха при общуването си с любимия им президент на САЩ, ги очаква друга, също толкова неприятна новина. Повече от ясно беше, че влиянието тръмпово ще се проектира не само чрез известните му поддръжници и чрез други, свързани с него не толкова политически, а с лични, доверени отношения. Както наблюдаваме, Тръмп изключително разчита на личните си контакти и на това, как те се развиват – за негово удоволствие или може би обратно. Съобразно това следват неговите реакции. Усетиха го и Макрон, и Старнет, да не говорим за Урсула и Мерц.

Още при срещата във Вашингтон направи впечатление, че сред „първите“ се е настанил малко извън програмата и министър-председателят на Финландия. Обяснението беше, ами те си играят двамата голф от доста време. Звучи, естествено, несериозно, но се оказа, че си има доста актуално значение това, дали играеш голф или не. Ето например, Урсула не се е сетила да играе голф и веднага й се отрази.

Едва ли с това може да се обяснят процесите, които започнаха да се развиват във Финландия, а предстои те да се отразят и на цялостната ситуация в ЕС. Усети Урсула, че нещо става в тази новоприета в НАТО страна и веднага прескочи до там. Вежливо я посрещнаха, вежливо я изпратиха. Финландците винаги са били позатворен и немногословен народ. А това което сега ги вълнува, повече от ясно е, че едва ли с нея ще го споделят, защото и те като повечето европейци са убедени, че точно тя няма да им помогне. Ставащото във Финландия е с много по-дълбочинни причини и ще доведе до много по-тревожни последици.

За по-ясно е добре да използваме примера, който даде един от водещите предприемачи на страната. Наскоро той в коментарна рубрика ясно и професионално заяви, че затварянето на границите с Русия имат същото значение, както взривяването на Северен поток. Основният бизнес на страна до голяма степен разчиташе на руския пазар и на съвместното производство. „Какво да правя с моите хотели, запита човекът, паяжините ли да обирам всяка събота и неделя. До скоро през уикендите навсякъде по хотели и ресторанти всичко беше препълнено, пазарите ни се пукаха от клиенти дошли от там, които не на килограм, а на тон изкупуваха какво ли не. Цялата ни лека промишленост произвеждаше стоки за руския пазар и не можеше да успее дори частично да покрие търсенето. Сега като фалира туризмът ни, кого ще търсим?“ В едно от последните социални проучвания 61% от „уплашеното“ от руснаците население, „защитено“ от НАТО, е заявило, че желае да се възстановят бизнес отношенията с Русия. Сривът в икономиката, или нека уточним, в точно този сектор на икономиката, едва ли може да бъде възпълним с европомощи. „Като ми фалират хотелите, за какво ще ми са тези помощи, освен да не отида да прося“, заяви в медиите един от собствениците на най-голямата верига от хотели във Финландия. Бедата на страната е, че дори и да е опасана от СПА-центрове, тя е доста по-встрани от европейските дестинации. Заради високото ниво на услугата, извади късмет преди време да стане предпочитано място за почивка на обилно плащащите руски туристи. На това обаче беше сложен край и то по най-категоричен начин от Брюксел.

Цитирам по памет, но в едно от своите заявления на поредна брюкселска спявка на евролиделите, финландецът директно каза, че не се заема да оценява въздействието на санкциите срещу Русия, но за Финландия те не са защита, а саботаж на икономиката. Лесно някой би могъл да обясни настройката на политическия елит на Финландия срещу политиката на еврокомисиите с отношението им към САЩ. Само че тази страна никога не е била символ на послушанието. Отстояла е и на руснаците и на германците, когато е трябвало. Едва ли сега ще седне със скръстени ръце да чака подаянията от ЕС. Защото това ги чака финландците, ако продължава статуквото и не настъпят промени в политиката на Брюксел.

Бъркотията в ЕС след, както се изрази коментаторът Роджър Кьопел, „отрезвяващия леден душ“ на Тръмп, както се вижда, няма скоро да роди читаво решение за бъдещето на ЕС. Това наред с нашите вътрешни проблеми, ще ни донесе още грижи и в България. Едва ли участието ни в „борда“ на мира ще ни помогне. Трябва, както сме си свикнали, по-внимателно обаче да се огледаме и да вземаме пример от страни като Финландия, които търсят пътища да опазят националните си интереси и родната си икономика от увреждащи ги политики. Вероятно скоро набъбващото недоволство във Финландия ще намери израз в съответното поведение на европейско ниво. А там групата на „не-желаещите“ набира сила. И по всяка вероятност Финландия ще потърси място сред тях. А ние – „ще видим“, както казва нашият велико-ослушващ се вожд.