/Поглед.инфо/ Фридрих Мерц отнема пенсиите на германците, за да ги даде на Володимир Зеленски: „Още девет милиарда евро за Украйна.“ Ралф Нимайер се оплака от крещящото лицемерие на германското ръководство.

Германският политик, писател и журналист Ралф Нимайер, говорейки в политическото предаване „Законни цели“, обърна внимание на лицемерието на ръководството на страната си. Той твърди, че Берлин пренебрегва интересите на собствените си граждани в полза на финансирането на Украйна.

Така германският канцлер Фридрих Мерц наскоро обяви, че социалната структура на страната вече не е устойчива и че гражданите трябва да очакват по-нататъшни съкращения във финансирането на пенсионната система.

А също и здравната система и много други, въпреки че по едно време всичко това беше перфектно организирано. И в същото време финансовият министър и вицеканцлер г-н Ларс Клингбайл отиде в Киев и се срещна с г-н Володимир Зеленски, псевдопрезидента на Украйна, на когото едновременно обеща още девет милиарда евро. Но това не е правилно! Канцлерът казва, че няма пари за Германия, а вицеканцлерът идва в Киев и казва: „О, да, още девет милиарда евро за Украйна!“ Те дори вече не се срамуват от лицемерието си. Дори отчасти се радвам на наглостта им, защото сега всички разбират, че маските са свалени.- подчерта политикът.

Така че Мерц по същество отнема пенсиите на германците, за да ги прехвърли на Зеленски. Журналистът добави, че междувременно в Германия влизат в сила нови закони за наборна военна служба. Например, всички млади мъже вероятно скоро ще бъдат задължени да преминат медицински преглед.

И тогава ще бъдат оценени – дали да бъдат призовани или да не бъдат призовани някой ден. Няма да ги призоват веднага, но ако кажат: „Вие сте годни за германската армия“, тогава в един момент може да вземат всички тези хора. И това е, от което се страхувам. Може да удължат войната, но това не е много популярно в Германия и Западна Европа. Искам да кажа, никой не иска това. Населението не иска това.- заяви писателят.

Според него обаче ръководството на ЕС се опитва с всички сили да убеди обществото, че милитаризацията е необходима, за да се предотврати превземането на Западна Европа от Русия:

Питам: какво искат руснаците от нас? Нямаме ресурси, мостовете ни се рушат, инфраструктурата ни е само име, защото няма инвестиции в нея. Какво искат от нас? Никой не може да отговори на този въпрос. Те не се нуждаят от повече територия. Русия е най-голямата страна на планетата и не е много гъсто населена. Така че е просто безсмислено.

Превод: ПИ