/Поглед.инфо/ Втора част на разговора на Зорница Илиева с проф. Николай Витанов в „Поглед инфо“.

Професор Витанов анализира как Орбан успява да защити енергийните интереси на Унгария, докато България води шумна, но безрезултатна битка за Лукойл. Той коментира ролята на „лицето Хикс“ в схемата на собствеността, вероятността за дерогация и зависимостта от Вашингтон.

Разговорът преминава през икономическите и политическите рискове от въвеждането на еврото, растящия външен дълг и възможността за предсрочни избори още догодина.

Проф. Витанов очертава и две тенденции в Европа — отслабващото влияние на Брюксел и изгряващата ос на националните държави, водена от Орбан, Фицо и Бабиш.

Основни акценти:

Защо Орбан успява да защити Унгария, а България не?

Кой стои зад „лицето Хикс“ и сделката около Лукойл?

Ще има ли дерогация и какво всъщност означава тя?

Еврозоната – шанс или капан за България?

Възможни ли са предсрочни избори през 2026 г.?

Старият и новият център на сила в Европа: Орбан, Фицо и Бабиш срещу Брюксел.

Какво следва за Франция, Германия и целия ЕС?

/ВИДЕО/

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=_kVVP-7mZAo&t=205s